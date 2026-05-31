Здоровье

«Ежедневно и круглый год»: как жара и солнце влияют на кожу — ответ дерматовенеролога

Специалист из Ярославля рассказала, как ухаживать за кожей летом

Дерматолог Екатерина Жарова рассказала, когда наносить солнцезащитные средства

Дерматолог Екатерина Жарова рассказала, когда наносить солнцезащитные средства

Середина мая встретила ярославцев аномальным потеплением. Дневные температуры до +30 градусов устроили нам тренировку перед летом и сезоном отпусков.

К пеклу нужно быть готовыми. Однако нюанс в том, что о защите от жары и солнца мы вспоминаем только в это время года. В то время как солнечные лучи даже зимой умудряются навредить коже. Как? Объяснила ярославский дерматовенеролог и косметолог Екатерина Жарова, подсказав средства по уходу за кожей.

«Переносится в разы тяжелее»

Как рассказала эксперт, резкое потепление сказывается на состоянии кожи. Это связано с повышением показателя УФ-индекса весной и изменениями влажности воздуха.

«У пациентов часто наблюдаем обострение хронических дерматозов, жалобы на сухость, обезвоженность, появление пигментации, сосудистых реакций. Кроме того, после зимы кожа часто находится в более уязвимом состоянии из-за сухого воздуха, отопления и нарушенного барьера. Поэтому резкое изменение погоды переносится кожей в разы тяжелее», — отметила Екатерина Жарова.

Как ухаживать за кожей в пляжный сезон

Как ухаживать за кожей в пляжный сезон

Дерматовенеролог обратила внимание, что ежедневный уход придется заменить:

  • используйте SPF-средства;

  • регулярно применяйте увлажняющие средства;

  • используйте очищающие гели и лосьоны мягкого действия;

  • не используйте одновременно несколько активных средств в уходе.

«Появление рака кожи»

Защищаться от солнца необходимо не только в жаркий сезон или на отдыхе в теплых странах, но и в холодное время года. Екатерина Жарова рекомендует использовать SPF ежедневно и круглый год.

Современные средства направлены на защиту кожи от двух типов лучей: UVA и UVB, которые проникают в кожу глубоко и не очень соответственно.

UVA-лучи проникают через облака и стекло, воздействуя на кожу круглый год и провоцируя фотостарение, пигментацию и повреждение коллагена.

На сегодняшний день нет достоверных научных данных о вреде ежедневного использования солнцезащитных средств — наоборот, регулярная фотопротекция считается одной из наиболее доказанных мер профилактики фотостарения, пигментации, обострения хронических дерматозов и появления рака кожи.

Как выбрать солнцезащитное средство — советы эксперта

  • В условиях города рекомендуется применять средства с SPF 30–50. В летний период эксперт советует отдавать предпочтение SPF 50.

  • После любых косметологических процедур применение SPF должно быть постоянным, поскольку кожа после них всегда находится в уязвимом состоянии.

  • Светлая кожа более чувствительна к ультрафиолету, поэтому средства для нее должны содержать максимальный фактор защиты. Но это не означает, что более темной коже SPF не нужен.

«Важно понимать, что степень защиты зависит не только от фототипа, но и от УФ-индекса, времени пребывания на солнце, наличия пигментации, воспалительных заболеваний кожи и ранее проведенных косметологических процедур», — подчеркнула Екатерина Жарова.

Нужно ли наносить солнцезащитные средства после купания

Нужно ли наносить солнцезащитные средства после купания

Солнцезащитные средства важно обновлять в течение всего дня (каждые 2–3 часа), а также после купания или интенсивного потоотделения. Особенно если вы долго находитесь на улице. Причем наносить средства можно не только на чистую кожу, но и поверх макияжа.

«Для этого удобно использовать солнцезащитные спреи, стики, кушоны или пудры с SPF», — привела в пример Екатерина Жарова.

Эффективность = количество

От парочки капель средства толку не будет. Чтобы солнечные лучи не пробрались через защитный барьер, нужно нанести правильный объем.

Для лица и шеи взрослому человеку требуется примерно 1/3–1/2 чайной ложки. Упростить измерение можно, набрав кремовые текстуры на два пальца — указательный и средний.

SPF наносится как завершающий этап ухода — после крема или же вместо него, но перед макияжем. После нанесения желательно подождать около 10 минут, чтобы средство успело равномерно распределиться и сформировать защитную пленку. Для контроля равномерности нанесения можно использовать специализированные зеркала с УФ-камерами.

Популярность в наши дни набирает и одежда с SPF. Суть ее заключается в особенности ткани — одежда плетется плотно, используется специализированная пропитка.

«Это не исключает применение и косметических средств с фильтрами, поскольку одежда не может покрыть все кожные покровы целиком, на открытые участки всё равно придется наносить солнцезащитные средства. Из минусов еще хотелось бы выделить, что при регулярном ношении, стирках защита ослабевает, поэтому полагаться только на данный метод я бы не советовала», — отметила Екатерина Жарова.

Перед выходом на улицу нужно нанести до трети чайной ложки защитного средства на лицо. Значительное нанесение нужно и на других открытых участках тела

Перед выходом на улицу нужно нанести до трети чайной ложки защитного средства на лицо. Значительное нанесение нужно и на других открытых участках тела

Нужен ли SPF детям?

Защиту от солнца необходимо вводить с раннего детства. Кожа ребенка еще более чувствительна к ультрафиолетовому повреждению.

Согласно международным рекомендациям:

  • детям до 6 месяцев лучше избегать прямого солнца, использовать закрытую одежду, головные уборы;

  • после 6 месяцев допускается использование детских минеральных SPF-средств;

  • предпочтение отдается физическим фильтрам (оксид цинка, диоксид титана), которые создают на коже защитный «экран», отражающий солнечные лучи;

  • обновлять средство необходимо каждые 2–3 часа.

Ранее ярославский диетолог Татьяна Селезнева дала несколько рекомендаций, как облегчить себе жизнь во время жары, что есть и пить в это время.

Екатерина Тарыгина
