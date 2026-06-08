В Ярославле проверили воду на официальных пляжах: где разрешили купаться

В Ярославле разрешили купаться только на одном официальном пляже. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре после проверки качества воды.
«По результатам исследований было установлено, что качество воды в реке Волге в районе Дзержинского пляжа соответствует требованиям санитарного законодательства по определяемым химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. В районе Заволжского и Центрального пляжа не отвечает гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Пробы были отобраны 25 мая. В управлении отметили, что купаться на пляжах, где вода не соответствует нормам, не рекомендуется. Мэрии города предложили установить на пляжах запрещающие аншлаги.
Напомним, купальный сезон в Ярославле официально открылся 1 июня. В городе определено три официальных пляжа:
на Волге (1-ая Норская набережная)
на Волге (Тверицкий пляж)
на Которосли (Центральный пляж).
Также мы публиковали список мест, где купаться строго запрещено. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Штраф за купание в неположенном месте составляет 3000 рублей.
Кроме того, мы спрашивали у венеролога, какие инфекции можно подхватить на пляже.