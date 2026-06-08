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Лето В Ярославле проверили воду на официальных пляжах: где разрешили купаться

В Ярославле проверили воду на официальных пляжах: где разрешили купаться

Отвечает Роспотребнадзор

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В Ярослвле можно купаться только на одном официальном пляже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярослвле можно купаться только на одном официальном пляже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярослвле можно купаться только на одном официальном пляже

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле разрешили купаться только на одном официальном пляже. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре после проверки качества воды.

«По результатам исследований было установлено, что качество воды в реке Волге в районе Дзержинского пляжа соответствует требованиям санитарного законодательства по определяемым химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. В районе Заволжского и Центрального пляжа не отвечает гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Пробы были отобраны 25 мая. В управлении отметили, что купаться на пляжах, где вода не соответствует нормам, не рекомендуется. Мэрии города предложили установить на пляжах запрещающие аншлаги.

Напомним, купальный сезон в Ярославле официально открылся 1 июня. В городе определено три официальных пляжа:

  • на Волге (1-ая Норская набережная)

  • на Волге (Тверицкий пляж)

  • на Которосли (Центральный пляж).

Также мы публиковали список мест, где купаться строго запрещено. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Штраф за купание в неположенном месте составляет 3000 рублей.

Кроме того, мы спрашивали у венеролога, какие инфекции можно подхватить на пляже.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пляж Вода Роспотребнадзор
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