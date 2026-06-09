«Для кого стоит?»: ярославцы пожаловались на закрытые общественные туалеты. В чем дело

В Угличском парке закрыты и старый, и новый туалеты Источник: читатель 76.RU

Ярославцы пожаловались на закрытые общественные туалеты в городе.

«Для кого стоит этот общественный туалет? Наступило лето! Павловская роща! Столько семей с детьми ходит гулять и отдыхать в рощу, но единственный общественный туалет закрыт. Всегда!» — написали жители города в соцсетях.

Люди жалуются на неработающую уборную в Павловской роще Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Аналогичная ситуация и в других местах. К примеру, в Петропавловском парке на Перекопе, в сквере 950-летия Ярославля, в Угличском парке, на Тверицкой набережной.

«Петропавловский парк после ремонта стал многолюдным — сюда приходят семьи с детьми, взрослые, пожилые люди. А сходить в туалет негде! Точнее рядом с храмом стоят кабинки, но попасть в них невозможно. Когда уже они откроются и почему закрыты? — задал вопрос читатель 76.RU.

Установлен, но не открыт туалет в Петропавловском парке на Перекопе Источник: читатель 76.RU

В мэрии ответили, что сейчас все эти объекты находятся на стадии подготовки к работе.

«Ведется техническое подключение к инженерным коммуникациям и оформление документов», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Правда, точных сроков завершения подключения пока не назвали.

По поводу старого стационарного туалета в Угличском парке власти добавили, что он признан непригодным для эксплуатации и будет демонтирован.