Где в Ярославле расположены бесплатные общественные туалеты: карта

В мэрии сообщили о графике их работы

В Ярославле работает 12 бесплатных муниципальных общественных туалетов. Об этом порталу 76.RU сообщили в мэрии города. Обслуживанием и уборкой объектов занимается городское предприятие «Ремонт и обслуживание гидросистем».

«Кроме того, на сегодняшний день установлено два туалета в Сквере 950-летия Ярославля и Петропавловском парке. Ввод в эксплуатацию будет выполнен в текущем году», — рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов.

Количество общественных туалетов в ближайшее время планируют увеличивать.

Где расположены бесплатные городские туалеты и как они работают:

  • Демидовский сквер (напротив дома № 11 на площади Челюскинцев) — с 9:00 до 23:00;

  • Первомайский бульвар (у дома № 5) — с 9:00 до 23:00;

  • улица Подзеленье (у дома № 3) — с 9:00 до 23:00;

  • Которосльная набережная (напротив дома № 2/3) — с 9:00 до 23:00;

  • речной вокзал (Волжская набережная, 2) — с 9:00 до 23:00;

  • Советская площадь (со стороны парковки у церкви Ильи Пророка) — с 9:00 до 23:00;

  • площадь Юности (неподалеку от подземного перехода) — с 9:30 до 21:30;

  • парк 1000-летия Ярославля (в районе дома № 56 на Которосльной набережной) — с 9:30 до 21:30;

  • парк 30-летия Победы (Ленинградский проспект, 85а) — с 9:30 до 21:30;

  • парк ДК «Гамма» (ул. Спартаковская, 7) — с 9:30 до 21:30;

  • Прибрежная территория Свято-Введенского Толгского женского монастыря — с 9:30 до 21:30;

  • Сквер на проспекте Машиностроителей, в районе дома № 13, корпус 2 — с 9:30 до 21:30.

Где планируют поставить новые туалеты:

  • Бутусовский парк (у дома № 25а по улице Свердлова);

  • Парк «Рабочий сад» (в районе дома № 14 по Красноперекопской улице);

  • Павловский парк (в районе дома № 54 по Тутаевскому шоссе);

  • Парк у госпиталя Ветеранов Войн (между улицами Угличской, Белинского, Лермонтова);

  • Бульвар на Тверицкой набережной (участок от дома № 27/2 до Октябрьского моста).

Гость
16 мая, 13:01
Парк за ДК Добрынина посещает очень много людей. Туалет мало того что платный - 40 рублей дак и всегда закрыт! Расписание до 18-30. Ведь в нем много детей гуляет по вечерам, мы все удивляемся, вот детям захочется в туалет - в кусты что ли бежать? да и у взрослых тоже возникает потребность... вроде все благоустроили, аттракционы поставили, а элементарные вещи не продумали... в парке туалет минимум до 22 часов должен работать, особенно летом!
Гость
16 мая, 16:20
На всех пляжах, парках, и местах массовых гуляний должны быть в доступности бесплатные туалеты. С этого нужно воспитывать культуру людей!
