Где в Ярославле расположены бесплатные общественные туалеты: карта

В Ярославле работает 12 бесплатных муниципальных общественных туалетов. Об этом порталу 76.RU сообщили в мэрии города. Обслуживанием и уборкой объектов занимается городское предприятие «Ремонт и обслуживание гидросистем».
«Кроме того, на сегодняшний день установлено два туалета в Сквере 950-летия Ярославля и Петропавловском парке. Ввод в эксплуатацию будет выполнен в текущем году», — рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов.
Количество общественных туалетов в ближайшее время планируют увеличивать.
Где расположены бесплатные городские туалеты и как они работают:
Демидовский сквер (напротив дома № 11 на площади Челюскинцев) — с 9:00 до 23:00;
Первомайский бульвар (у дома № 5) — с 9:00 до 23:00;
улица Подзеленье (у дома № 3) — с 9:00 до 23:00;
Которосльная набережная (напротив дома № 2/3) — с 9:00 до 23:00;
речной вокзал (Волжская набережная, 2) — с 9:00 до 23:00;
Советская площадь (со стороны парковки у церкви Ильи Пророка) — с 9:00 до 23:00;
площадь Юности (неподалеку от подземного перехода) — с 9:30 до 21:30;
парк 1000-летия Ярославля (в районе дома № 56 на Которосльной набережной) — с 9:30 до 21:30;
парк 30-летия Победы (Ленинградский проспект, 85а) — с 9:30 до 21:30;
парк ДК «Гамма» (ул. Спартаковская, 7) — с 9:30 до 21:30;
Прибрежная территория Свято-Введенского Толгского женского монастыря — с 9:30 до 21:30;
Сквер на проспекте Машиностроителей, в районе дома № 13, корпус 2 — с 9:30 до 21:30.
Где планируют поставить новые туалеты:
Бутусовский парк (у дома № 25а по улице Свердлова);
Парк «Рабочий сад» (в районе дома № 14 по Красноперекопской улице);
Павловский парк (в районе дома № 54 по Тутаевскому шоссе);
Парк у госпиталя Ветеранов Войн (между улицами Угличской, Белинского, Лермонтова);
Бульвар на Тверицкой набережной (участок от дома № 27/2 до Октябрьского моста).