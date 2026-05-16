Где в Ярославле расположены бесплатные общественные туалеты: карта

В Ярославле работает 12 бесплатных общественных туалетов Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле работает 12 бесплатных муниципальных общественных туалетов. Об этом порталу 76.RU сообщили в мэрии города. Обслуживанием и уборкой объектов занимается городское предприятие «Ремонт и обслуживание гидросистем».

«Кроме того, на сегодняшний день установлено два туалета в Сквере 950-летия Ярославля и Петропавловском парке. Ввод в эксплуатацию будет выполнен в текущем году», — рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов.

Количество общественных туалетов в ближайшее время планируют увеличивать.

Где расположены бесплатные городские туалеты и как они работают:

Демидовский сквер (напротив дома № 11 на площади Челюскинцев) — с 9:00 до 23:00;

Первомайский бульвар (у дома № 5) — с 9:00 до 23:00;

улица Подзеленье (у дома № 3) — с 9:00 до 23:00;

Которосльная набережная (напротив дома № 2/3) — с 9:00 до 23:00;

речной вокзал (Волжская набережная, 2) — с 9:00 до 23:00;

Советская площадь (со стороны парковки у церкви Ильи Пророка) — с 9:00 до 23:00;

площадь Юности (неподалеку от подземного перехода) — с 9:30 до 21:30;

парк 1000-летия Ярославля (в районе дома № 56 на Которосльной набережной) — с 9:30 до 21:30;

парк 30-летия Победы (Ленинградский проспект, 85а) — с 9:30 до 21:30;

парк ДК «Гамма» (ул. Спартаковская, 7) — с 9:30 до 21:30;

Прибрежная территория Свято-Введенского Толгского женского монастыря — с 9:30 до 21:30;

Сквер на проспекте Машиностроителей, в районе дома № 13, корпус 2 — с 9:30 до 21:30.

Где находятся бесплатные общественные туалеты в Ярославле Источник: Яндекс. карты

Где планируют поставить новые туалеты: