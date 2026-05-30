В центре Ярославля заметили известного актера. Видео

В День города в Ярославль приехал актер Роман Курцын. Звезда кино со сцены поприветствовала жителей, а затем представила свой фильм «Малыш-каратист» (6+), в съемках которого приняли участие 70 детей из Ярославля.
«Пускай этот год будет еще лучше и интереснее», — сказал со сцены актер.
Роман Курцын — российский актер театра и кино, каскадер, продюсер. Родился в Костроме, затем после поступления в Ярославский театральный институт переехал в Ярославль. В кино и сериалах снимается с 23 лет. Настоящую славу ему принесли сериалы и фильмы «Меч», «Пять минут тишины», «Корабль», «Жажда», «Крым», «Гуляй, Вася!» и другие.
А вот и поздравление с Днем города специально для ярославцев, которые читают 76.RU.
«Дорогие ярославцы, я поздравляю вас с замечательным праздником, с Днем города! Будьте позитивны, вам хорошего настроения. Любите свой город. И приходите к нам в кино на „Малыш-каратист“. Сегодня наши горожане, лучшие дети Ярославля, будут выступать на этой сцене. Посмотрите шоу, которое они подготовили, потому что это очень круто», — рассказал в беседе с 76.RU Роман Курцын.
