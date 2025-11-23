Роман Курцын снял фильм по мотивам собственной жизни. В нем сыграли больше 70 ярославских детей

Ярославский актер Роман Курцын — один из самых востребованных артистов в России. В 2025 году с его участием вышло около десятка проектов. С недавних пор Курцын продюсирует и снимает свои картины.

Помимо актерской карьеры у Романа в Ярославле несколько бизнесов: школа карате и каскадеров «Бросок Кобры», общеобразовательная школа «Вместе», тренажерный зал в центре города, недавно он открыл фитнес-зал «Система 11.11».

В эксклюзивном интервью 76.RU Роман Курцын рассказал, почему запускает бизнесы именно на малой родине, а не в Москве, поделился подробностями съемок нового фильма.

Снял автобиографию

По данным «Кинопоиска», Роман Курцын снялся в 120 фильмах. Настоящую славу ему принес сериал «Меч», вышедший в 2009 году. Также актер известен по сериалам «Пять минут тишины», «Корабль», фильму «Крым», а также по комедиям «Гуляй, Вася!» и «Бабушка легкого поведения 2».

С 2020 года Роман Курцын пробует себя в новых амплуа — продюсера, сценариста и даже художника-постановщика. В 2023 году он снял фильм «Лихо» про лихие 90-е. Он пока не вышел в прокат, но команда Романа уже начала снимать вторую часть.

В 2025 году Курцын приступил к съемкам фильма «Малыш-каратист», который отчасти можно считать автобиографичным.

«Мы хотели снять фильм про детское боевое искусство, мотивационное для молодежи, потому что сейчас растет поколение TikTok. Их сложно загнать в зал заниматься спортом, знаю по своим детям. Только собственным примером можно исправить ситуацию, больше никак это не работает», — отметил в беседе с 76.RU.