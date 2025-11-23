НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Интервью Роман Курцын снял фильм по мотивам собственной жизни. В нем сыграли больше 70 ярославских детей

Роман Курцын снял фильм по мотивам собственной жизни. В нем сыграли больше 70 ярославских детей

Съемки экшена прошли в Пятигорске

336
Роман Курцын снял новый фильм про каратистов | Источник: Роман Курцын / Vk.comРоман Курцын снял новый фильм про каратистов | Источник: Роман Курцын / Vk.com

Роман Курцын снял новый фильм про каратистов

Источник:

Роман Курцын / Vk.com

Ярославский актер Роман Курцын — один из самых востребованных артистов в России. В 2025 году с его участием вышло около десятка проектов. С недавних пор Курцын продюсирует и снимает свои картины.

Помимо актерской карьеры у Романа в Ярославле несколько бизнесов: школа карате и каскадеров «Бросок Кобры», общеобразовательная школа «Вместе», тренажерный зал в центре города, недавно он открыл фитнес-зал «Система 11.11».

В эксклюзивном интервью 76.RU Роман Курцын рассказал, почему запускает бизнесы именно на малой родине, а не в Москве, поделился подробностями съемок нового фильма.

Снял автобиографию

По данным «Кинопоиска», Роман Курцын снялся в 120 фильмах. Настоящую славу ему принес сериал «Меч», вышедший в 2009 году. Также актер известен по сериалам «Пять минут тишины», «Корабль», фильму «Крым», а также по комедиям «Гуляй, Вася!» и «Бабушка легкого поведения 2».

С 2020 года Роман Курцын пробует себя в новых амплуа — продюсера, сценариста и даже художника-постановщика. В 2023 году он снял фильм «Лихо» про лихие 90-е. Он пока не вышел в прокат, но команда Романа уже начала снимать вторую часть.

В 2025 году Курцын приступил к съемкам фильма «Малыш-каратист», который отчасти можно считать автобиографичным.

«Мы хотели снять фильм про детское боевое искусство, мотивационное для молодежи, потому что сейчас растет поколение TikTok. Их сложно загнать в зал заниматься спортом, знаю по своим детям. Только собственным примером можно исправить ситуацию, больше никак это не работает», — отметил в беседе с 76.RU.

<p>Роман Курцын</p><p>Роман Курцын</p>

А что мотивирует молодежь больше всего, это, конечно, кино! Мы все дети, выросшие на боевиках, после просмотра которых выходили на улицу, приколачивали подушки к стене дома и отрабатывали приемы.

Роман Курцын

актер

Личная история Романа Курцына легла в основу нового фильма.

«Поскольку у меня есть школа каскадеров в Ярославле, и я сам прошел непростой путь от 12-летнего мальчишки, которого буллили в школе, до человека, нашедшего себя в спорте и кино, мы решили написать сценарий, основанный на моей детской истории», — отметил Курцын.

Как проходили съемки

Маленького Рому Курцына сыграл 12-летний Мирон Проворов из Рыбинска.

«Я тоже был очень светлым мальчишкой с длинными волосами, как у Мирона. Он полностью отражает меня того времени», — вспоминает актер.

<p>Роман Курцын</p><p>Роман Курцын</p>

Мирон жил у меня три месяца. Пришел совершенно «сырой», а через три месяца садился на шпагат и уверенно делал все удары. Очень талантливый парень.

Роман Курцын

актер

Съемки проходили в Пятигорске. Более 70 детей-каскадеров из Ярославля были перевезены туда, чтобы за месяц снять полный метр.

«Даже с точки зрения логистики это было непросто: перевезти столько детей с родителями — огромные энергозатраты и серьезные финансовые расходы. Но я верил в ребят. Они готовились к съемкам полгода: отрабатывали сцены боев и взаимодействие на площадке», — рассказал Курцын.

В фильме снялись более двухсот спортсменов, в том числе из Пятигорска. Все расходы взяла на себя кинокомпания, где Роман выступает генеральным продюсером.

<p>Роман Курцын</p><p>Роман Курцын</p>

Вложения были сумасшедшие, но я уверен: это кино на века. Мы уже планируем съемку второй части.

Роман Курцын

актер

Съемочный процесс занял около 40 дней, еще несколько недель ушло на строительство декораций, в частности уникального восточного додзё на горе. Все трюки дети выполняли самостоятельно, без дублеров.

Додзё — это место для тренировок в японских боевых искусствах, а также место для медитаций и других духовных практик.

Премьера картины запланирована на октябрь 2026 года.

Бизнес и планы

Все свои основные бизнесы Курцын развивает в Ярославле. Отвечая на вопрос, почему он запускает проекты именно здесь, а не в Москве, актер отметил, что хочет поддержать родной регион.

«Я живу в этом городе и считаю, что Ярославль — лучший город на земле. Мне важно развивать именно провинцию, а не столицу: в Москве и так всего достаточно», — подчеркнул Роман Курцын.

<p>Роман Курцын</p><p>Роман Курцын</p>

Если бы я открыл зал там, проект был бы более выгодным — окупаемость быстрая, желающих познакомиться и потренироваться со мной нашлось бы много. Но я хочу развивать свой родной город, и это для меня действительно важно.

Роман Курцын

актер

При этом актер не собирается останавливаться на достигнутом. Ранее он сообщал о планах построить гостиницу. В разговоре с 76.RU Курцын не стал раскрывать детали, отметив лишь, что проект будет реализован в центре Ярославля.

Гость
25 минут
Надо было в Костроме фильм снимать, чтоб однокласснички вырвали себе все волосы на пятой точке!
Гость
11 минут
Надоели уже с этим Курцыным! Реклама очередная
