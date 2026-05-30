В Ярославле на День города перекрыли центр. Схема проезда — онлайн

В последнюю субботу мая Ярославль празднует свое 1016-летие. В городе запланированы десятки активностей: от фотозон на набережной, регаты и концертов до фестивалей близнецов, выставки ретро-автомобилей и гастрономического фестиваля.
В этом онлайн-репортаже рассказываем, какие локации заслуживают внимания и показываем городские гуляния.
Программа на Волжской набережной
На Волжской набережной (0+) праздничные мероприятия начнутся с 12:00 и будут длиться до 22:00. В течение дня будет работать «Фотонабережная» — серия тематических фотозон: «Воздушный ракурс», «Город торжества», «Звездный Ярославль», «Ярославский букет», «Вкус праздника», «Ритмы Ярославля», «Подарочный кадр», «Ярослав Мудрый и его город», «Строим вместе Ярославль».
С 14:00 до 22:00 на площадке Музея истории города им. В. Г. Извекова пройдет «Фестиваль джаза» (0+), в рамках которого выступят:
вокальная студия Дианы Кубасовой;
квартет «Е»;
квартет Вячеслава Смирнова;
«СМС-трио»;
KS Jazz;
квартет Ильи Ершова;
ансамбль Дианы Кубасовой;
Carramba;
квартет Катерины Лопухиной.
Программа на Стрелке
В этом году Стрелка станет площадкой для спортивных активностей. С 08:00 до 19:00 здесь пройдет всероссийский легкоатлетический забег «Зеленый марафон» (6+) и праздник «Спортивный Ярославль» (0+).
С 13:00 до 14:00 на акватории реки Волги состоится парусная регата «Кубок Ярославля в классе яхт 69 °F».
Основная программа начнется с 12:00. Желающих будут ждать народные коллективы на Советской площади, в парке «Даманский» и не только.
Интересно, что с 2023 года дата празднования Дня города закреплена документом мэрии Ярославля. С этой инициативой выступали депутаты муниципалитета в связи с тем, что праздник до этого несколько раз переносили на осень, что вызывало негодование у жителей.
Карта перекрытий
С вечера 29 мая в Ярославле перекрыли центральные улицы и площади, с 5 утра 30 мая зона ограничения движения была расширена.
Какие участки перекрыли:
на участках улиц Волжская набережная (от улицы Первомайской до Которосльной набережной) (верхний и нижний ярус);
Которосльная набережная (от Волжской набережной до проезда от улицы Большой Октябрьской) (верхний и нижний ярус);
участки улиц: Первомайская (от Богоявленской площади до Которосльной набережной), Нахимсона, Кирова, Андропова, Почтовая, Революционная, Кедрова, Волкова, Советская (от Красной площади до Советской площади), Трефолева, Максимова, Депутатская
площадь Челюскинцев;
Волжский спуск;
Советский переулок, Народный переулок, Первомайский переулок;
Советская площадь.