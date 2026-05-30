Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Город День города Ярославля Онлайн-трансляция В Ярославле на День города перекрыли центр. Схема проезда — онлайн

Рассказываем, что важно посетить 30 мая в городе

225

В последнюю субботу мая Ярославль празднует свое 1016-летие. В городе запланированы десятки активностей: от фотозон на набережной, регаты и концертов до фестивалей близнецов, выставки ретро-автомобилей и гастрономического фестиваля.

В этом онлайн-репортаже рассказываем, какие локации заслуживают внимания и показываем городские гуляния.

Анастасия Вязигина

Программа на Волжской набережной

На Волжской набережной (0+) праздничные мероприятия начнутся с 12:00 и будут длиться до 22:00. В течение дня будет работать «Фотонабережная» — серия тематических фотозон: «Воздушный ракурс», «Город торжества», «Звездный Ярославль», «Ярославский букет», «Вкус праздника», «Ритмы Ярославля», «Подарочный кадр», «Ярослав Мудрый и его город», «Строим вместе Ярославль».

С 14:00 до 22:00 на площадке Музея истории города им. В. Г. Извекова пройдет «Фестиваль джаза» (0+), в рамках которого выступят:

  • вокальная студия Дианы Кубасовой;

  • квартет «Е»;

  • квартет Вячеслава Смирнова;

  • «СМС-трио»;

  • KS Jazz;

  • квартет Ильи Ершова;

  • ансамбль Дианы Кубасовой;

  • Carramba;

  • квартет Катерины Лопухиной.

Анастасия Вязигина

Программа на Стрелке

В этом году Стрелка станет площадкой для спортивных активностей. С 08:00 до 19:00 здесь пройдет всероссийский легкоатлетический забег «Зеленый марафон» (6+) и праздник «Спортивный Ярославль» (0+).

С 13:00 до 14:00 на акватории реки Волги состоится парусная регата «Кубок Ярославля в классе яхт 69 °F».

Анастасия Вязигина

Основная программа начнется с 12:00. Желающих будут ждать народные коллективы на Советской площади, в парке «Даманский» и не только.

Анастасия Вязигина

Интересно, что с 2023 года дата празднования Дня города закреплена документом мэрии Ярославля. С этой инициативой выступали депутаты муниципалитета в связи с тем, что праздник до этого несколько раз переносили на осень, что вызывало негодование у жителей.

Анастасия Вязигина

Карта перекрытий

С вечера 29 мая в Ярославле перекрыли центральные улицы и площади, с 5 утра 30 мая зона ограничения движения была расширена.

С вечера 29 мая были перекрыты подъезды к главной площади в городе

С 5 утра 30 мая пешеходным стал буквально весь центр

Какие участки перекрыли:

  • на участках улиц Волжская набережная (от улицы Первомайской до Которосльной набережной) (верхний и нижний ярус);

  • Которосльная набережная (от Волжской набережной до проезда от улицы Большой Октябрьской) (верхний и нижний ярус);

  • участки улиц: Первомайская (от Богоявленской площади до Которосльной набережной), Нахимсона, Кирова, Андропова, Почтовая, Революционная, Кедрова, Волкова, Советская (от Красной площади до Советской площади), Трефолева, Максимова, Депутатская

  • площадь Челюскинцев;

  • Волжский спуск;

  • Советский переулок, Народный переулок, Первомайский переулок;

  • Советская площадь.

Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
