Предприниматель подарит Ярославлю фейерверк на День города

Меценат подарил фейерверк Ярославлю на День города

Александр Куренной / 76.RU

Фейерверк на День города в Ярославле оплатит местный предприниматель. Его имя не раскрывается.

«Пуск фейерверка запланирован с нижнего яруса Стрелки. На фейерверк хороший вид открывается из Твериц», — сообщили 76.RU в мэрии.

Традиция дарить жителям города и туристам подарок в виде праздничного салюта на День города сохраняется в Ярославле уже три года.

Где смотреть салют на День города в Ярославле:

  • на Волжской набережной;

  • на Стрелке;

  • на берегу Волги в Коровниках;

  • на берегу Волги в Тверицах;

  • с моста, ведущего на Московский проспект;

  • на берегу Волги в районе Савино.

Ранее в мэрии предупреждали, что на время запуска фейерверка перекроют движение по Октябрьскому мосту. Старт эффектного шоу — 23:00.

Подробную программу празднования мы опубликовали в большой афише. В День города в Ярославле выступит звездная группа «Интонация» (6+), записавшая хиты к сериалу про хоккеистов «Молодежка» (16+). Кроме того, на сцену выйдут экс-солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин, известный как исполнитель песни «Ах, какая женщина» и певица из Белоруссии Анастасия Тиханович — дочь популярных в советские годы вокалистов Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича (исполнители песен «Малиновки заслышав голосок», «Я у бабушки», «Феличита» и других).

Анастасия Вязигина
Гость
1 час
И во сколько обойдётся городу благотворительность этого предпринимателя? Как известно предпринимателе, как впрочем и политики, просто так ни чего не делают.
Гость
1 час
Предприниматель покупает себе индульгенцию.
