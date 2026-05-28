Предприниматель подарит Ярославлю фейерверк на День города

Меценат подарил фейерверк Ярославлю на День города Источник: Александр Куренной / 76.RU

Фейерверк на День города в Ярославле оплатит местный предприниматель. Его имя не раскрывается.

«Пуск фейерверка запланирован с нижнего яруса Стрелки. На фейерверк хороший вид открывается из Твериц», — сообщили 76.RU в мэрии.

Традиция дарить жителям города и туристам подарок в виде праздничного салюта на День города сохраняется в Ярославле уже три года.

Где смотреть салют на День города в Ярославле:

на Волжской набережной;

на Стрелке;

на берегу Волги в Коровниках;

на берегу Волги в Тверицах;

с моста, ведущего на Московский проспект;

на берегу Волги в районе Савино.

Ранее в мэрии предупреждали, что на время запуска фейерверка перекроют движение по Октябрьскому мосту. Старт эффектного шоу — 23:00.