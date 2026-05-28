Предприниматель подарит Ярославлю фейерверк на День города

Фейерверк на День города в Ярославле оплатит местный предприниматель. Его имя не раскрывается.
«Пуск фейерверка запланирован с нижнего яруса Стрелки. На фейерверк хороший вид открывается из Твериц», — сообщили 76.RU в мэрии.
Традиция дарить жителям города и туристам подарок в виде праздничного салюта на День города сохраняется в Ярославле уже три года.
Где смотреть салют на День города в Ярославле:
на Волжской набережной;
на Стрелке;
на берегу Волги в Коровниках;
на берегу Волги в Тверицах;
с моста, ведущего на Московский проспект;
на берегу Волги в районе Савино.
Ранее в мэрии предупреждали, что на время запуска фейерверка перекроют движение по Октябрьскому мосту. Старт эффектного шоу — 23:00.
Подробную программу празднования мы опубликовали в большой афише. В День города в Ярославле выступит звездная группа «Интонация» (6+), записавшая хиты к сериалу про хоккеистов «Молодежка» (16+). Кроме того, на сцену выйдут экс-солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин, известный как исполнитель песни «Ах, какая женщина» и певица из Белоруссии Анастасия Тиханович — дочь популярных в советские годы вокалистов Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича (исполнители песен «Малиновки заслышав голосок», «Я у бабушки», «Феличита» и других).