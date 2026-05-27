Исполняли хиты для популярного сериала: перед ярославцами в День города выступит звездная группа

В День города 30 мая перед ярославцами выступит популярная группа «Интонация» (0+). Треки музыкантов звучали в популярном сериале «Молодежка», рассказывающем о судьбе молодежной хоккейной команды «Медведи». Например, зрители слышали песни: «Пускай», «Лети», «Выше неба», «Прости», «Громко. Очень» и другие.

Концерт «Интонации» в Ярославле пройдет на Советской площади с 22:15 до 23:00.

Музыкальная программа на Дне города, в целом, будет разнообразной. Для ярославцев выступят (0+) экс-солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин, известный как исполнитель песни «Ах, какая женщина», певица из Белоруссии Анастасия Тиханович — дочь популярных в советские годы вокалистов Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича (исполнители песен «Малиновки заслышав голосок», «Я у бабушки», «Феличита» и других).

