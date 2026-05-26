Исполнитель хита «Ах, какая женщина» и дочь Ядвиги Поплавской: кто споет для ярославцев в День города

В День города в Ярославле пройдет концерт Сергея Дубровина

30 мая Ярославль отпразднует День города. Власти подготовили насыщенную программу.

«Наряду с Годом единства народов России у нас прозвучит еще одна тема — „Ярославль фестивальный“. В программе празднования будут представлены фестивали, которые проходят в нашем городе. Также будут проанонсированы новые фестивали», — рассказала заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова на общегородском совещании 26 мая.

Разнообразной будет и музыкальная программа. Для ярославцев выступят экс-солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин, известный как исполнитель песни «Ах, какая женщина», певица из Белоруссии Анастасия Тиханович — дочь популярных в советские годы вокалистов Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича (исполнители песен «Малиновки заслышав голосок», «Я у бабушки», «Феличита» и других).

Кроме того, ярославцы смогут стать свидетелями «музыкального состязания» поэтов-песенников Александра Шаганова (автор многих хитов группы «Любэ», песен «Девчонка-девчоночка» Жени Белоусова, «Тучи» «Иванушек International», «Малыш» Данко и многих других) и заслуженного артиста России Симона Осиашвили (автор песен «Бабы-стервы» Ирины Аллегровой, «Зимний сад» Алексея Глызина, «За милых дам» Михаила Шафутинского и других).

Также для ярославцев выступит творческий дуэт Виктора Щедрова (солист группы «Доктор Ватсон») и Гии Гагуа (лидер юмор-группы «Экс-ББ»), различные кавер-группы, прозвучат рок-хиты в исполнении хора. Тему рока продолжит фестиваль «Территория» у колеса обозрения. Искушенных слушателей порадует «Фестиваль джаза».

Рассказываем, кого, где и во сколько можно послушать.

Советская площадь (с 12 до 23 часов, 0+)

представление крупных музыкальных фестивалей (0+) — «Ярославские фанфары», «Струны России», «Веснушка», «Ярфолкфест» и других;

программа «Рок-н-ролл жив», где в симфонической обработке и в исполнении мужского хора прозвучат хиты русского рока — песни групп «Кино», «Чайф», «Алиса», «Ночные снайперы» и других;

кавер-батлы с участием ярославских групп CINEMA TRACK, Panna Cotta и «Сделай громче».

большое городское караоке с участием ярославской группы «Голивудс»;

выступление ярославской группы «Интонация».

Даманский остров (с 12 до 22 часов, 0+)

выступление творческих коллективов «Содружества народов Ярославии»;

батл-ринг с участием поэтов-песенников — заслуженного деятеля искусств России Александра Шаганова и заслуженного артиста России Симона Осиашвили ;

творческий дуэт Виктора Щедрова (солист группы «Доктор Ватсон») и Гии Гагуа (лидер юмор-группы «Экс-ББ»);

концерт белорусской певицы Анастасии Тиханович;

московский семейный музыкальный театр «ОстроваДуши» под руководством Александра Якуша;

выступление экс-солиста группы «Фристайл» Сергея Дубровина.

КСК «Вознесекнский» (с 12 до 23 часов, 12+)

интерактивное барабанное шоу Easy Drums;

диджей-сет DJ Pablo.

Музей истории города (с 14 до 22 часов, 0+)

«Фестиваль джаза», в рамках которого выступят:

вокальная студия Дианы Кубасовой;

квартет «Е»;

квартет Вячеслава Смирнова;

«СМС-трио»;

KS Jazz;

квартет Ильи Ершова;

ансамбль Дианы Кубасовой;

Carramba;

квартет Катерины Лопухиной.

Площадка у колеса обозрения (в 13 часов, 6+)

рок-фестиваль «Территория». На сцене выступят группы «Киловатт», «Апейрон», «Чёрный Сокол», «Экс Супергерои» и другие. Подробнее — в группе фестиваля.

Также концерты творческих коллективов пройдут в районах города — полная программа Дня города здесь.