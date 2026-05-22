Город В Ярославской области снят режим беспилотной опасности. Что известно

Отбой беспилотной опасности в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности, который действовал в регионе с 01:49 до 18:48 22 мая. Об этом сообщил губернатор.

«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — написал в своем MAX-канале Михаил Евраев.

Ранее под Ярославлем открыли аэропорт. Полеты были ограничены с 11:20 21 мая до 14:22 22 мая.

Напомним, ночью 22 мая в регионе завыли сирены. В 01:12 в областной РСЧС сообщили о беспилотной опасности.

«В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — предупредил глава региона в «Максе».

Из-за постоянных ограничений ярославский «Локомотив» после победы в финале плей-офф отправился домой на поезде. В Ярославль спортсмены прибыли на Московский вокзал.

Екатерина Тарыгина
