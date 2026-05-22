Полеты вновь доступны: под Ярославлем открыли аэропорт

Ограничения действовали больше суток

Хоккеисты не смогли вернуться домой из-за ограничений

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский аэропорт в Туношне вновь открыт для полетов. Об этом сообщили в Росавиации 22 мая в 14:22.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — объяснил причину закрытия советник руководителя ФАВТ Артём Кореняко.

Напомним, ярославский аэропорт закрыли 21 мая в 11:20. Ночью 22 мая в регионе завыли сирены. В канале областного РСЧС в 1:12 сообщили о беспилотной опасности.

«В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — говорится в посте главы региона в «Максе».

На 15:20 22 мая отмены беспилотной опасности в Ярославле не было.

Из-за постоянных ограничений ярославский «Локомотив» после победы в финале плей-офф отправился домой на поезде. В Ярославль они прибудут на Московский вокзал. Встретить спортсменов также можно будет у «Арены-2000» с 16:00 до 16:10..

Екатерина Тарыгина
