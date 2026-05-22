НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

южн.

 758мм 60%
Подробнее
0 Пробки
USD 70,79
EUR 83,27
Объявлена беспилотная опасность
Хартли уйдет из «Локомотива»
Самое время купить квартиру
«Локомотив» — чемпион! Онлайн
Как отметить свадьбу в Ярославле
Известные ярославцы — о «Локомотиве»
Что будет с ЯрГЭТ
Ликвидация «зеленых масел»
Афиша на неделю
Город Завыла сирена: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Завыла сирена: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Публикуем заявления властей

566
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: читательница 76.RUВ Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: читательница 76.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Источник:

читательница 76.RU

Около часа ночи 22 мая в Ярославской области завыла сирена. В регионе объявлена беспилотная опасность. Сообщение об этом появилось в канале областного РСЧС в 1:12.

«Если вы в помещении, зашторьте окна и не подходите к ним, старайтесь находиться в комнатах со сплошными стенами. Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах. Ожидайте сигнал „Отбой беспилотной опасности“», — говорится в сообщении.

Также к ярославцам обратился губернатор Михаил Евраев.

«В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — говорится в посте главы региона в «Максе».

Михаил Евраев уточнил, что учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовые ведомства ведут работу по отражению атаки. Ярославцев призвали ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Читайте также

Где получать информацию о ситуации

  • Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

  • аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;

  • федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);

  • канал 76.RU в MAX, Telegram.

Если вы обнаружили обломки беспилотника, не приближайтесь к ним, позвоните по номеру 122.

Также в Туношне закрыт для полетов ярославский аэропорт. Об ограничениях в Росавиации сообщили еще 21 мая в 11:20. Сообщений о снятии ограничений с этого времени не поступало.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Беспилотная опасность Сирена РСЧС
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Рекомендуем