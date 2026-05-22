Завыла сирена: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность Источник: читательница 76.RU

Около часа ночи 22 мая в Ярославской области завыла сирена. В регионе объявлена беспилотная опасность. Сообщение об этом появилось в канале областного РСЧС в 1:12.

«Если вы в помещении, зашторьте окна и не подходите к ним, старайтесь находиться в комнатах со сплошными стенами. Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах. Ожидайте сигнал „Отбой беспилотной опасности“», — говорится в сообщении.

Также к ярославцам обратился губернатор Михаил Евраев.

«В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — говорится в посте главы региона в «Максе».

Михаил Евраев уточнил, что учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовые ведомства ведут работу по отражению атаки. Ярославцев призвали ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Где получать информацию о ситуации

Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;



аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;



федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);



Если вы обнаружили обломки беспилотника, не приближайтесь к ним, позвоните по номеру 122.