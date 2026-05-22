Работали ПВО и РЭБ: на подлете к Ярославлю отбили атаку беспилотников. Заявление губернатора

На подлете к Ярославлю отразили атаку украинских БПЛА. Как ранним утром 22 мая сообщил губернатор Михаил Евраев, работали ПВО и РЭБ. Пострадавших нет.

«Отмечу, несмотря на то, что вся область праздновала победу „Локомотива“, подразделения министерства обороны и силовые ведомства работали слаженно и качественно. Благодарю их за взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона. Важно! Угроза сохраняется. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — указано в посте главы региона.

В начале седьмого утра были сняты дорожные перекрытия на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Губернатор обращает внимание: на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. Они важны для следствия.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — напоминает Михаил Евраев.

Сирена в Ярославле заработала примерно в 1:30 ночи. После этого многие жители города слышали грохот.

Обновление на 7:35 22 мая.

Всего за ночь перехвачены и уничтожены 217 БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ