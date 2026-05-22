НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 758мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 70,79
EUR 83,27
Сбили БПЛА под Ярославлем
Надвигается гроза
Самое время купить квартиру
Хартли уйдет из «Локомотива»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Отремонтируют вокзал
Известные ярославцы — о «Локомотиве»
Поздравление от Владимира Путина
Афиша на неделю
Город Атака БПЛА на Ярославль Работали ПВО и РЭБ: на подлете к Ярославлю отбили атаку беспилотников. Заявление губернатора

Работали ПВО и РЭБ: на подлете к Ярославлю отбили атаку беспилотников. Заявление губернатора

На въезде в город перекрывали трассу

2 004
На подлете к Ярославлю сбили БПЛА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа подлете к Ярославлю сбили БПЛА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На подлете к Ярославлю сбили БПЛА

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На подлете к Ярославлю отразили атаку украинских БПЛА. Как ранним утром 22 мая сообщил губернатор Михаил Евраев, работали ПВО и РЭБ. Пострадавших нет.

«Отмечу, несмотря на то, что вся область праздновала победу „Локомотива“, подразделения министерства обороны и силовые ведомства работали слаженно и качественно. Благодарю их за взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона. Важно! Угроза сохраняется. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — указано в посте главы региона.

В начале седьмого утра были сняты дорожные перекрытия на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Губернатор обращает внимание: на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. Они важны для следствия.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — напоминает Михаил Евраев.

Сирена в Ярославле заработала примерно в 1:30 ночи. После этого многие жители города слышали грохот.

Обновление на 7:35 22 мая.

Всего за ночь перехвачены и уничтожены 217 БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ

Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Санкт-Петербурга.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Беспилотная опасность Михаил Евраев ПВО РЭБ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
54 минуты
Так, чисто любопытно, чем важны беспилотные обломки для следствия. С ошметков снимают отпечатки, достают платы и микросхемы, складывают по коробочкам, опечатывают? Чтобы что потом?
Гость
51 минута
Так беспилотники по трассам летят, не интереет надо перекрывать а трассы
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем