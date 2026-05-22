Работали ПВО и РЭБ: на подлете к Ярославлю отбили атаку беспилотников. Заявление губернатора

На подлете к Ярославлю отразили атаку украинских БПЛА. Как ранним утром 22 мая сообщил губернатор Михаил Евраев, работали ПВО и РЭБ. Пострадавших нет.
«Отмечу, несмотря на то, что вся область праздновала победу „Локомотива“, подразделения министерства обороны и силовые ведомства работали слаженно и качественно. Благодарю их за взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона. Важно! Угроза сохраняется. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — указано в посте главы региона.
В начале седьмого утра были сняты дорожные перекрытия на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.
Губернатор обращает внимание: на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. Они важны для следствия.
«При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — напоминает Михаил Евраев.
Сирена в Ярославле заработала примерно в 1:30 ночи. После этого многие жители города слышали грохот.
Обновление на 7:35 22 мая.
Всего за ночь перехвачены и уничтожены 217 БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Санкт-Петербурга.