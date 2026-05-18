«Опасно для жизни»: в РСЧС рассказали, какая сейчас температура в водоемах Ярославля

В РСЧС ярославцев попросили повременить с купанием Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцев предупредили о непригодной для купания температуре в водоемах города. Ранее синоптики прогнозировали аномальную жару в регионе с 18 по 20 мая. Сообщалось, что днем столбики термометров могут подняться до +30… +32 градусов.

Однако, как сообщают в РСЧС, освежиться в ярославских водоемах пока что нельзя. Вода не успела прогреться за такой короткий срок.

«Температура в водоемах города Ярославля +12 градусов. Купаться опасно для жизни. Берегите свою жизнь!» — сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ярославне пришло сообщение от РСЧС об опасности купания Источник: читатель 76.ру

Напоминаем, что официальные сроки купального сезона в городе: с 1 июня по 31 августа. Об этом ранее сообщал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Безопасными пляжами для купания в мэрии назвали следующие:

Дзержинский на 1-й Норской набережной;

Заволжский на Тверицкой набережной;

Подзеленье на Которосльной набережной.

Также мы публиковали список мест, где купаться строго запрещено. Напомним, нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Штраф за купание в неположенном месте составляет 3000 рублей.