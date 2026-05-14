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Город Где в Ярославле можно будет купаться: список разрешенных и запрещенных пляжей

Где в Ярославле можно будет купаться: список разрешенных и запрещенных пляжей

В мэрии рассказали, когда будет открыт купальный сезон

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В мэрии озвучили список разрешенных и запрещенных пляжей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ мэрии озвучили список разрешенных и запрещенных пляжей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии озвучили список разрешенных и запрещенных пляжей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославля рассказали о подготовке к купальному сезону. В городе он официально продлится с 1 июня по 31 августа. Соответствующее постановление подписал мэр города Артем Молчанов 13 мая.

Перед началом разрешенного для купания периода до 25 мая на пляжах должны обозначить их границы, убрать мусор, установить информационные щиты, а также выставить скамейки и кабины для переодевания.

Безопасными пляжами назвали следующие:

  • Дзержинский на 1-й Норской набережной;

  • Заволжский на Тверицкой набережной;

  • Подзеленье на Которосльной набережной.

Также в постановлении перечислены места, где купание запрещено. В список попали следующие локации:

  • Юбилейный мост;

  • Октябрьский мост;

  • район Павловского парка;

  • Толбухинский мост;

  • улица Магистральная;

  • район Которосльной набережной и поймы реки Которосль;

  • Комсомольский мост;

  • район бывшей территории завода «Альтаир»;

  • район улицы Шевелюха;

  • район улицы Папанина (у дома № 27);

  • Петропавловский парк;

  • район улицы Папанина и Ленинградский проспект;

  • СНТ «Березовая роща-1»;

  • СНТ «Резинотехника-3»;

  • от дома № 72/1 по 1-й Закоторосльной набережной до дома № 4/20 по Портовой набережной;

  • от остановки «ТК Тандем» до остановки «Завод опытных машин»;

  • от дома № 84 до дома № 110 по Тверицкой набережной;

  • от дома № 20 до дома № 48 по Портовой набережной.

Напомним, нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Штраф за купание в неположенном месте составляет 3000 рублей.

Ранее мы спрашивали у венеролога, какие инфекции можно подхватить на пляже. А также публиковали честные отзывы ярославцев о городских точках для купания.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Лето Купальный сезон Пляж Список Мэрия
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Комментарии
10
Гость
14 мая, 22:20
гауляйтер, подскажи , где можно аусвайс получить на право искупаться?
Гость
14 мая, 22:14
На один день пляжи откроют? 😁
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Гость
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