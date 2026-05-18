Город В Ярославле планируют построить выставочный зал в необычном месте

Землю под объект мэрия выставила на торги

В Дзержинском районе Ярославля хотят построить выставочный зал | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Мэрия Ярославля выставила на торги землю под строительство культурного учреждения. Интересно, что участок под объект раположен не в центре, а на окраине Дзержинского района — на улице Малая Норская. Площадь его составляет 7 598 квадратных метров.

Разрешенное использование земли — культурное развитие. Это означает, что на площадке теоретически возможно строительство таких объектов, как кинотеатр, театр, филармония, концертный зал, цирк, дворец или дом культуры, центр духовной культуры, выставочный зал, художественная галерея и салон.

«На данную территорию разработаны проект планировки. Согласно чертежу земельный участок расположен в границах зоны планируемого выставочного зала (2 этажа)», — уточняется в документации к аукциону.

Участок для строительства обозначен розовым цветом | Источник: Публичная кадастровая карта / Росреестр

Площадь объекта не должна быть менее 25% или более 60% от площади участка.

Землю под строительство власти предполагают сдать в аренду на 66 месяцев (это 5,5 года). За это время выставочный зал должен быть построен.

Начальная цена на аукционе за право арендовать площадку под строительство равна ежегодной арендной плате и составит 938,4 тысячи рублей. Торги назначены на 20 мая.

Как считаете, нужен выставочный зал в Брагине?

Да
Нет
Не знаю
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Культура
Комментарии
30
Гость
18 мая, 11:36
А почему именно выставочный зал, там же много вариантов. Дом культуры тоже неплохо, там можно и выставки, и концерты проводить.
Гость
18 мая, 10:30
Филармония нужна на Малой Норской
