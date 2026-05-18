Жильцы пятиэтажки в Ярославле пожаловались на выбитые после атаки БПЛА окна. Кто будет платить

Жители одного из многоквартирных домов в переулке Герцена во Фрунзенском районе Ярославля рассказали о проблеме, которая возникла после атаки БПЛА 28 марта 2026 года. В подъездах и частично в квартирах пятиэтажки той ночью выбило окна.

Спустя месяц, к 20 апреля, окна в подъездах не были заменены.

«До сих пор УК не приняла меры по замене стекол и укреплению рам, а предложила жителям дома смету на замену старых окон на пластиковые. Денег на замену окон на счету дома не хватает. Просим помощи и поддержки в решении нашей ситуации», — написала читательница 76.RU.

В начале мая женщина рассказала, что управляющая компания начала замену стекол.

«Постепенно УК ремонтирует старые рамы и вставляют стекла. Сейчас работы проведены в двух подъездах. Остальные в ожидании», — уточнила жительница пятиэтажки.

Как получить компенсацию после атаки БПЛА

Редакция 76.RU обратилась в правительство Ярославской области с вопросом о том, что можно сделать в такой ситуации. И как получить средства за причиненный ущерб имуществу после атаки беспилотников.

В случае, если окна выбило в квартире, то собственникам недвижимости нужно лично обращаться за компенсацией. Если повреждено общее имущество дома — заниматься должна управляющая компания (если она есть).

Сумма компенсации при повреждении личного имущества

В соответствии с указом губернатора жители региона могут получить единовременную выплату в случае, если их имущество пострадает во время атаки БПЛА:

50 000 рублей выплатят гражданам, частично утратившим имущество первой необходимости;

100 000 рублей — гражданам, полностью утратившим имущество первой необходимости;

100 000 рублей — гражданам, чье жилое помещение повреждено;

В случае, если пострадает автомобиль, выплата будет рассчитана в размере, установленном независимой технической экспертизой транспортного средства, но не более 300 000 рублей за одно поврежденное транспортное средство. При этом машина должна находиться в собственности заявителя и зарегистрирована в установленном порядке.

Чтобы получить деньги, нужно обратиться с заявлением и комплектом документов в комиссию Ярославской области по назначению выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от последствий применения на территории Ярославской области БПЛА, в связи с проведением специальной военной операции. Сделать это можно через территориальную администрацию по месту причинения ущерба или обратиться в Министерство региональной безопасности Ярославской области.

В правительстве Ярославской области рассказали, что в комиссию поступили заявления от собственников квартир на улице Герцена с просьбой предоставить выплаты в связи с повреждением от последствий применения БПЛА.

«По состоянию на текущую дату рассмотрено 8 заявлений вышеуказанных граждан, по результатам рассмотрения которых назначена выплата единовременной материальной помощи. Заявления по вышеуказанному вопросу от управляющей компании не поступали», — рассказали 76.RU в региональном правительстве 12 мая.

За чей счет ремонтировать общее имущество дома

Пятиэтажку обслуживает «Управдом Фрунзенского района». Она несет перед собственниками ответственность за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в доме. В том числе, речь идет об окнах и дверях помещений общего пользования, перилах, парапетах и других ограждающих ненесущих конструкций.

«Таким образом, работы по устранению повреждений оконных блоков (остекления) лестничных клеток подъездов дома, относятся к обязанности управляющей домом организации, НАО „Управдом Фрунзенского района“», — объяснили власти.

То есть, отремонтировать окна в подъезде обязана управляющая компания, за услуги которой платят сами жильцы.

За разбитые окна в квартирах — деньги компенсируют. Общедомовое имущество — за счет УК (фактически, самих жителей)

Власти уточнили, что в инспекцию административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области поступило обращение, содержащее вопросы нарушения целостности окон в доме на улице Герцена.

«Обращение принято к рассмотрению, на текущий момент находится в работе, срок рассмотрения, предусмотренный Федеральным законом, не истек. Также с учетом остальных доводов заявителя указанное обращение направлено в Министерство региональной безопасности Ярославской области, мэрию Ярославля для рассмотрения в рамках полномочий», — уточнили в правительстве Ярославской области.

«Не так уж и дорого»

Редакция 76.RU 14 мая связалась с директором «Управдома Фрунзенского района» Владимиром Кисельниковым. Он рассказал: в четырех из шести подъездов уже вставлены стекла.

«Остались два подъезда, которые пострадали меньше. До конца следующей недели мы вставим стекла. Там рамы уже гнилые, надо бы, конечно, менять уже это все. Но жители дома пассивно к этому отнеслись, мы их собирали, хотели поменять окна на пластиковые. Тем более, у них там не окна, а фрамужки такие. Маленькие. Если вы представляете брежневские дома, там узкие такие фрамужки», — рассказал Владимир Кисельников.

Фрамуга — горизонтальная верхняя глухая часть окна.

Руководитель управдома рассказал, что компания не будет запрашивать компенсацию за устранения последствий ущерба после атаки БПЛА. По его словам, деньги положены только собственникам жилья. Это также подтвердили в правительстве Ярославской области.

Компенсация только частным квартирам уплачена. А [эти работы] мы проводим за счет содержания и ремонта дома Владимир Кисельников Директор управляющей компании «Управдом Фрунзенского района»

«Нам так сказали, что только частным лицам [положены выплаты]. У нас уже такое было, мы вставляли большие окна по другому адресу», — объяснил Владимир Кисельников.

По его словам, с жильцами пятиэтажки на Герцена проводили собрание, и объясняли, что пластиковые окна нужны, поскольку деревянные рамы уже сгнили.

«Тем более, не так уж и дорого там. Не большие же окна, маленькие фрамужки. Сейчас до конца недели проветрится хоть подъезд. У них же не открываются эти окна. Они же глухие. Там осталось-то ерунда — два подъезда, которые меньше всего пострадали», — объяснил глава управдома.

«У нас кубышка большая»

Владимир Кисельников объяснил, на какие средства происходит восстановление поврежденного имущества в многоквартирном доме, если на балансе нет средств. По его словам, в экстренных случаях можно использовать деньги, находящиеся в распоряжении управляющей компании.

«Мы считаем деньги по каждому дому, есть учет. Но в общей сумме-то у нас кубышка большая. Мы можем где-то что-то подзанять, потом вернуть. Представьте: а если выгорел кабель в девятиэтажном доме? Там нужно больше полутора миллионов, чтобы поменять этот кабель. Мы сразу же все это делаем, а потом постепенно возвращаем деньги», — объяснил Владимир Кисельников.

Директор управдома рассказал, что если бы стекла выбило зимой, управляющая компания восстановила бы окна оперативнее, чтобы подъезды не промерзали.

«Если бы было холодно, конечно, мы бы все моментально сделали. А сейчас пока тепло, хотя бы проветрится. У нас ведь там люди до сих пор курят, хотя есть закон — в общественном месте не курить. Но курят же в подъездах. И окурки оставляют», — рассказал Владимир Кисельников.