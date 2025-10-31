Предусмотрены выплаты: на какую помощь могут рассчитывать ярославцы, получившие ущерб от БПЛА

Ярославцам рассказали о мерах поддержки при получении ущерба от БПЛА Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области рассказали о помощи, на которую могут рассчитывать жители, получившие ущерб от применения беспилотных летательных аппаратов.

Меры социальной поддержки в данном случае включают единовременную помощь в размере:

50 000 рублей при частичной утрате имущества первой необходимости (повреждено 3 и более предмета имущества первой необходимости);

100 000 рублей при полной утрате имущества первой необходимости;

100 000 рублей при повреждении жилого помещения;

до 300 000 рублей при повреждении транспорта (размер устанавливается независимой технической экспертизой);

Для сбора комплекта документов необходимо обратиться:

в территориальную администрацию по месту причинения ущерба для составления акта фиксации повреждений;

в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне для фиксации факта причинения ущерба.

Порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от последствий применения на территории Ярославской области беспилотных летательных аппаратов в связи с проведением специальной военной операции установлен постановлением Правительства Ярославской области от 12 февраля 2025 года № 114-п. Размер единовременной помощи установлен указом Губернатора Ярославской области от 20 августа 2024 года № 24.

Напомним, в ночь на 31 октября над Ярославлем была отражена атака украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев. По словам главы региона, пострадавших нет.

По информации Министерства обороны России, над территорией Ярославской области дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа