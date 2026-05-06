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Город Когда начнут строить новое кладбище в Ярославле. Власти назвали сроки

Когда начнут строить новое кладбище в Ярославле. Власти назвали сроки

Что известно о проекте

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Новое кладбище в Ярославле появится не раньше 2027 года | Источник: Александр Куренной / 76.RUНовое кладбище в Ярославле появится не раньше 2027 года | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Новое кладбище в Ярославле появится не раньше 2027 года

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Новое кладбище в Ярославле планируют начать строить в 2027 году. Об этом на заседании комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства сообщил заместитель председателя муниципалитета Алексей Малютин со ссылкой на информацию мэрии города.

Власти намерены назначить торги по выбору подрядчика для проведения работ на конец января 2027 года. Время открытия нового погоста пока не определено.

Напомним, в декабре 2025 года стало известно, что власти Ярославля выбрали место для размещения нового городского кладбища. Им стал участок на улице Гагарина в Красноперекопском районе, практически на выезде из города.

Площадь территории, которую собираются занять под захоронения и санитарно-защитную зону, — 27 гектаров.

Заявку на проектирование кладбища в конце 2025 года мэрия направила в областной «Проектный институт». Получить готовую документацию хотят к концу 2026 года.

По расчетам администрации, нового кладбища хватит на 3-5 лет.

О том, что городу нужно новое кладбище, власти и жители говорят уже много лет. Места на единственном действующем Осташинском кладбище заканчиваются.

Осенью 2022 года Ярославская область выделила городу землю под кладбище у деревни Прохоровское в Ярославском районе. Но в июне 2025-го от идеи отказались, организовать захоронения на отведенной площадке не получилось из-за невозможности выполнить требования СанПина.

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корреспондент
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Комментарии
25
Гость
6 мая, 23:01
Земля хорошо продается,зачем им отдавать ее под кладбище,у них деньги в глазах,азарт от второго крематория а то дохола не будет огромного.Уже все подсчиивли,ручки потирают
Гость
6 мая, 22:25
Спросить будет в 27 повидимому с некого,Молчанов в думу рванет, а значит кладбища не будет. Заврались,заигрались,обещалкины.
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Гость
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