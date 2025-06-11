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Город Кладбище в Прохоровском Работы остановлены: власти Ярославля расторгли контракт на проектирование нового кладбища

Работы остановлены: власти Ярославля расторгли контракт на проектирование нового кладбища

Причина связана с особенностями территории

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9 комментариев
Подготовка к строительству нового кладбища под Ярославлем остановлена | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПодготовка к строительству нового кладбища под Ярославлем остановлена | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Подготовка к строительству нового кладбища под Ярославлем остановлена

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Власти Ярославля расторгли контракт на проектирование нового кладбища у деревни Прохоровское в Ярославском районе. Соглашение об этом между «Агентством по строительству» мэрии Ярославля и ООО «Деталь» опубликовали на сайте госзакупок.

«Причиной расторжения является дальнейшая нецелесообразность разработки всей территории земельного участка (20 Га) в связи с невозможностью реализовать требование СанПин 2.1.2882-11 п.2.4, „об отсутствии уклона в сторону водного объекта“ с насыпью более 21 метра и проработать меньшую площадь (9 Га)», — отмечается в документе.

Власти уточнили, что часть уже выполненной работы подрядчику будет оплачено — 4,8 миллиона рублей из девяти миллионов, которые полагались за весь объем работ.

Напомним, кладбище у деревни Прохоровское в Ярославском районе решили строить из-за того. Что места на единственном действующем кладбище Ярославля — Осташинском —уже заканчиваются. А территории внутри города для нового погоста нет.

Проектированием объекта занималось ООО «Деталь». По контракту проект должны были подготовить еще в июле 2024 года. Но сроки не были соблюдены. В декабре 2024 года власти сообщили, что строительство объекта теперь запланировано на 2025 год. На эти цели в бюджете города предусмотрели 22 миллиона рублей.

По последней информации, которую власти озвучивали в марте 2025 года, проект был в стадии разработки и уточнения проектных решений из-за требований, предъявляемых к размещению кладбищ.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
9
Гость
2 часа
Слава Богу! Люди счастливы!
Гость
1 час
А что случилось??? почему во всех городах вдруг такая ситуация??? вдруг мест не стало хватать
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