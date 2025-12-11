Стало известно, где хотят разместить новое кладбище в Ярославле

Новое кладбище хотят разместить в Красноперекопском районе Ярославля Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Власти Ярославля рассказали, где планируют разместить новое городское кладбище.

«Рассматривается возможность размещения нового муниципального кладбища в районе дома № 76 по улице Гагарина в Красноперекопском районе», — сообщил порталу 76.RU заместитель мэра — директор департамента градостроительства Александр Черневский.

Судя по «Яндекс-картам», этот участок находится недалеко от пожарной части и ТЭЦ на улице Гагарина, практически на выезде из города и примерно в 4,5 километрах от торгового комплекса «Ярославский Вернисаж».

Вероятно, где-то в этом месте будет новое кладбище Источник: Яндекс-карты

Площадь объекта может составить 20-27 гектаров.

Сейчас площадка для размещения кладбища не занята никакими объектами. По сути это поле, заросшее травой и кустами. В 2026 году власти хотят провести проектно-изыскательные работы на участке.

«Сроки и стоимость строительства кладбища будут определены проектной документацией с учетом санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территории», — уточнил Александр Черневский.

Напомним, власти Ярославля уже давно пытаются найти участок для размещения нового кладбища, так как места на действующем Осташинском заканчиваются. Осенью 2022 года Ярославская область выделила городу землю под эти цели у деревни Прохоровское в Ярославском районе. Однако в июне 2025 года было объявлено, что организовать кладбище на отведенной площадке не получится из-за невозможности выполнить требования СанПина.

В августе 2025 года порталу 76.RU в мэрии Ярославля сообщили, что теперь рассматривается возможность размещения кладбища в Заволжском и Красноперекопском районах. Кроме того, городская администрация вела переговоры с руководством Ярославского округа о возможности размещения объекта на его территории.

3 декабря на заседании комиссии муниципалитета Ярославля заместитель мэра — директор департамента финансов мэрии Андрей Данц сообщил, что строительство городского кладбища планируется в районе улицы Гагарина.

Также в Ярославле рассматривают возможность строительства муниципального крематория с колумбарием