НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

5 м/c,

ю-з.

 742мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,34
EUR 92,94
Экопроекты российских компаний
Новое кладбище
«Умные решения»
Отменят троллейбусы
Нет интернета
Отключение отопления
Отражена атака БПЛА
Почему «Локомотив» проигрывает
Льготы на платные парковки
Город Эксклюзив Стало известно, где хотят разместить новое кладбище в Ярославле

Стало известно, где хотят разместить новое кладбище в Ярославле

Власти назвали адрес площадки

1 218
Новое кладбище хотят разместить в Красноперекопском районе Ярославля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUНовое кладбище хотят разместить в Красноперекопском районе Ярославля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Новое кладбище хотят разместить в Красноперекопском районе Ярославля

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Власти Ярославля рассказали, где планируют разместить новое городское кладбище.

«Рассматривается возможность размещения нового муниципального кладбища в районе дома № 76 по улице Гагарина в Красноперекопском районе», — сообщил порталу 76.RU заместитель мэра — директор департамента градостроительства Александр Черневский.

Судя по «Яндекс-картам», этот участок находится недалеко от пожарной части и ТЭЦ на улице Гагарина, практически на выезде из города и примерно в 4,5 километрах от торгового комплекса «Ярославский Вернисаж».

Вероятно, где-то в этом месте будет новое кладбище | Источник: Яндекс-картыВероятно, где-то в этом месте будет новое кладбище | Источник: Яндекс-карты

Вероятно, где-то в этом месте будет новое кладбище

Источник:

Яндекс-карты

Площадь объекта может составить 20-27 гектаров.

Сейчас площадка для размещения кладбища не занята никакими объектами. По сути это поле, заросшее травой и кустами. В 2026 году власти хотят провести проектно-изыскательные работы на участке.

«Сроки и стоимость строительства кладбища будут определены проектной документацией с учетом санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территории», — уточнил Александр Черневский.

Напомним, власти Ярославля уже давно пытаются найти участок для размещения нового кладбища, так как места на действующем Осташинском заканчиваются. Осенью 2022 года Ярославская область выделила городу землю под эти цели у деревни Прохоровское в Ярославском районе. Однако в июне 2025 года было объявлено, что организовать кладбище на отведенной площадке не получится из-за невозможности выполнить требования СанПина.

В августе 2025 года порталу 76.RU в мэрии Ярославля сообщили, что теперь рассматривается возможность размещения кладбища в Заволжском и Красноперекопском районах. Кроме того, городская администрация вела переговоры с руководством Ярославского округа о возможности размещения объекта на его территории.

3 декабря на заседании комиссии муниципалитета Ярославля заместитель мэра — директор департамента финансов мэрии Андрей Данц сообщил, что строительство городского кладбища планируется в районе улицы Гагарина.

Также в Ярославле рассматривают возможность строительства муниципального крематория с колумбарием

Как считаете, подходящее место?

Вполне
Нет
Затрудняюсь ответить
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Кладбище Строительство
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Сколько можно писать об одном и том же,делайте хоть что то,уже писали 3 года,об одном кладбище,деньги вбухали,потом причину нашли,и по новой обещания...
Гость
1 час
ТЭЦ-3, молитесь! Прости, Господи! Это Хожаево что ли? Возрождается деревня! Туда теперь не зарастёт народная тропа! Но в целом - место подходит, но будет забито за 4-5 лет, там небольшая территория.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление