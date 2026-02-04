На сколько лет хватит нового кладбища в Ярославле: публикуем ответ властей

На заседании муниципалитета обсудили планы по созданию нового кладбища в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Заместитель мэра Ярославля Александр Черневский на заседании комиссии муниципалитета 4 февраля рассказал о работе по организации нового кладбища для жителей города. Он напомнил, что погост решено разместить на улице Гагарина (в районе дома № 74А), недалеко от остановки «Яртехуглерод». Площадь территории, которую собираются занять под захоронения и санитарно-защитную зону, — 27 гектаров.

Заявку на проектирование кладбища в конце 2025 года мэрия направила в областной «Проектный институт». Получить готовую документацию планируют к концу 2026 года.

«Выделены средства на проведение изыскательских работ и разработку санитарно-защитной зоны», — добавил Александр Черневский.

Он отметил, что участок непосредственно под захоронения хотят сократить до 20 гектаров, а санитарно-защитную зону сделать протяженностью 300 метров. На площадке планируют благоустройство и строительство подъездной дороги. Места под колумбарий, как уточнил Черневский, пока не предусмотрено.

По расчетам властей, нового кладбища хватит на 3-5 лет. Александр Черневский добавил, что изначально рассматривалось пять территорий для размещения объекта — в городской черте и в Ярославском районе. Частью из них продолжают заниматься на будущее.

Осенью 2022 года Ярославская область выделила городу землю под кладбище у деревни Прохоровское в Ярославском районе. Но в июне 2025-го от идеи отказались, поскольку организовать захоронения на отведенной площадке не получится из-за невозможности выполнить требования СанПина.