Власти Ярославской области рассказали, что делать, если зазвучали сирены

Что делать, если звучат сирены Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Над Ярославлем после полуночи 26 апреля 2026 года завыли сирены, губернатор региона объявил режим беспилотной опасности.

Власти рассказали, что делать жителям Ярославской области, если звучат сирены. По информации от Министерства региональной безопасности, теперь их будут включать при объявлении беспилотной, авиационной или ракетной опасностях.

«Если услышали звук сирены, соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. <…> В момент угрозы подразделения министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки», — предупредили в МРБ.

Чем отличаются ракетная, беспилотная и авиационная опасности Узнать По информации МРБ Ярославской области, данные предупреждения говорят о потенциальной угрозе атаки с воздуха самолетами, ракетами или беспилотниками, приближающихся к границам региона. «Беспилотная опасность» — угроза поражения от беспилотных летательных аппаратов.

«Авиационная опасность» — угроза поражения от пилотируемых воздушных судов.

«Ракетная опасность» — угроза поражения ракетами.

В помещениях рекомендуют зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами. ⁣Затем жителям нужно ждать отбой сигнала.

Власти отметили, что сирены — это неединственный способ предупреждения граждан. В регионе население информируют через три официальных ресурса.

Где предупреждают об угрозе

Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений.

Аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть за информацией можно на официальных страничках Михаила Евраев — в MAX, ВКонтакте и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления.

Операторы мобильной связи. При опасности направляют сообщения от «RSCHS».

Федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение («1 Канал», «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»).

«С учетом технических возможностей операторов связи СМС-оповещение может осуществляться с определенным отставанием по времени. Наиболее быстрым способом оповещения является получение рассылки через мобильное приложение „МЧС России“, аккаунты губернатора Ярославской области и телеграм-канал министерства региональной безопасности Ярославской области», — дополнили в Министерстве.

Власти напомнили, что при объявлении беспилотной, авиационной или ракетной опасности на территории области могут находиться фрагменты летательных аппаратов. Прикасаться к ним запрещено, это может быть опасно. Также не стоит вблизи них пользоваться телефоном.

«Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — призвали в Министерстве.