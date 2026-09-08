«Сможет неплохо прогреваться»: в Ярославскую область придет потепление — когда

Специалисты «Фобоса» рассказали, когда в Ярославскую область придет потепление Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Осень началась в Ярославской области с холодов, регион испытывали на прочность ливни и порывистый ветер. Специалисты метеоцентра «Фобос» рассказали, ждать ли прихода потепления в регионе.

Промозглую погоду в начале второй недели сентября, по словам специалистов, принес холодный атмосферный фронт.

«Минувшая ночь на территории ЦФО оказалась очень холодной, и местами в условиях относительно малооблачной и сухой антициклональной погоды наблюдалась вторая волна осенних заморозков», — рассказали эксперты о ночи на 8 сентября.

Как объясняют синоптики, холодный фронт в центральных регионах долго не задержится. Его теснит антициклон.

«Один очаг высокого давления ещё накануне начал свое наступление из Европы, а вот другой, азиатский, блокирует продвижение облаков на восток. В областях антициклонов воздух сможет неплохо прогреваться», — рассказали в «Фобосе».

Так, в Центральной России на этой неделе ожидается потепление. Правда, оно будет не настолько сильное как в Южной Сибири, где столбики термометров достигнут +25…+30 градусов.

В Ярославской области воздух начнет прогреваться к середине недели. В среду, 9 сентября, столбики термометров могут подняться до +23 градусов.

Прогноз погоды в Ярославле по дням

Днем 8 сентября продержится +11 градусов, небо будет облачным. Ночью температура может опуститься до +6…+8 градусов.

В течение суток 9 сентября ожидается переменная облачность, +17…23 градусов, ночью похолодает до +6…+8 градусов.

В четверг, 10 сентября, прогнозируют ясную погоду. Днем будет +20…+22 градуса, ночью +10…+12 градусов.

Днем 11 сентября столбики термометров покажут +15…+17 градусов. Весь день будет переменная облачность, может выпасть небольшой дождь. Ночью температура опустится до +12…+14 градусов.

В субботу, 12 сентября, ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем прогнозируют +14…+16, ночью +11…+13 градусов.

В воскресенье, 13 сентября, будет пасмурно с просветами. Днем обещают +16 градусов, ночью +11 градусов.