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Огненный дождь над Киевом: меньше чем за час на Украину прилетели десятки ракет

Это были ответные удары на атаки по России

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Минобороны РФ поразили на Украине множество заводов по изготовлению дронов и складские помещения (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUМинобороны РФ поразили на Украине множество заводов по изготовлению дронов и складские помещения (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Минобороны РФ поразили на Украине множество заводов по изготовлению дронов и складские помещения (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сегодня ночью Украину накрыли ракетные удары. Под атаку попали множество военных объектов. После этого Киев накрыл густой дым.

Российские военные нанесли ответный массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности по объектам на Украине. Об этом сообщили Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В результате зеркальных атак в Киеве загорелись складские помещения в Голосеевском, Дарницком, Подольском и Соломенском районах. Украинские паблики отмечают, что налеты по целям осуществили меньше чем за час, после этого Киев накрыл густой дым.

Как сообщили в Минобороны РФ, среди наиболее значимых объектов, подвергшихся ударам, оказались ракетный завод «Киевский радиозавод», выпускавший компоненты для разведывательных и ударных беспилотников большой дальности. Также поражен завод железобетонных конструкций № 1, где производились боевые части для крылатых ракет типа FP-5 «Фламинго», предприятие «Элемент ЮА», специализировавшееся на комплектующих для беспилотников «Хорнет», а также логистический центр «Укрспецсистемс», предназначенный для сборки и хранения дронов «Шарк».

В Киевской области поразили логистический центр «Химтрансагро» в Шкаровке, авиабазу ВСУ «Васильков», склад ГСМ в Борисполе и центр радиоразведки СБУ в Мархалевке. В Белой Церкви уничтожили предприятие «Боевые птицы Украины». Там разрабатывали дроны TRX с дальностью 450 км. Удар нанесли и по логистическому центру «Р-пласт» — это крупнейший склад боеприпасов для дронов компании «Умные боеприпасы».

Зеркальные удары были и по Одесской области. Там ВС РФ поразили цех сборки и склад беспилотников в Одессе, электроподстанцию «Днестровская» и танкер в порту Черноморск.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Украина Россия Минобороны Беспилотник Спецоперация Переговоры по урегулированию Перемирие
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Комментарии
1
Гость
45 минут
Нифига сколько у них там всего и это не первый день бьют, а помница по тв Симонян говорила, что у них нет ничего, 3 танка и те со времён ссср не заводились и заводы поваленные .
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