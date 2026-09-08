Огненный дождь над Киевом: меньше чем за час на Украину прилетели десятки ракет

Минобороны РФ поразили на Украине множество заводов по изготовлению дронов и складские помещения (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сегодня ночью Украину накрыли ракетные удары. Под атаку попали множество военных объектов. После этого Киев накрыл густой дым.

Российские военные нанесли ответный массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности по объектам на Украине. Об этом сообщили Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В результате зеркальных атак в Киеве загорелись складские помещения в Голосеевском, Дарницком, Подольском и Соломенском районах. Украинские паблики отмечают, что налеты по целям осуществили меньше чем за час, после этого Киев накрыл густой дым.

Как сообщили в Минобороны РФ, среди наиболее значимых объектов, подвергшихся ударам, оказались ракетный завод «Киевский радиозавод», выпускавший компоненты для разведывательных и ударных беспилотников большой дальности. Также поражен завод железобетонных конструкций № 1, где производились боевые части для крылатых ракет типа FP-5 «Фламинго», предприятие «Элемент ЮА», специализировавшееся на комплектующих для беспилотников «Хорнет», а также логистический центр «Укрспецсистемс», предназначенный для сборки и хранения дронов «Шарк».

В Киевской области поразили логистический центр «Химтрансагро» в Шкаровке, авиабазу ВСУ «Васильков», склад ГСМ в Борисполе и центр радиоразведки СБУ в Мархалевке. В Белой Церкви уничтожили предприятие «Боевые птицы Украины». Там разрабатывали дроны TRX с дальностью 450 км. Удар нанесли и по логистическому центру «Р-пласт» — это крупнейший склад боеприпасов для дронов компании «Умные боеприпасы».