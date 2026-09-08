Как сбросить до 50 кг и не вернуть их обратно? Эндокринолог — о пользе и вреде уколов для похудения

Ольга Сергеевна — эндокринолог с 20-летним стажем работы Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Уколы для похудения за последние годы превратились из медицинской терапии в модный и легкий способ сбросить лишние килограммы. В интернете обсуждают результаты до и после, препараты пытаются покупать самостоятельно, а к врачам приходят даже люди без ожирения — просто потому, что хотят вернуть вес, который был несколько лет назад.

Но инъекция не отменяет питание, физическую активность и медицинский контроль. Более того, перед началом терапии врач должен убедиться, что у человека нет заболеваний, при которых такое лечение может быть противопоказано. А результат зависит не только от самого препарата: кому-то удается сбросить 6–8 килограммов за первые 3 месяца, кому-то требуется год терапии, а кому-то уколы вообще не дают желаемого эффекта.

Наши коллеги из 72.RU поговорили с эндокринологом Ольгой Тушнолобовой о том, как на самом деле работают так называемые уколы красоты, кому их назначают, почему нельзя начинать терапию самостоятельно и можно ли сохранить вес даже после отмены препарата.

Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Как работают уколы красоты

— Что сейчас вообще подразумевают под уколами для похудения? Что это за препараты и как они работают в организме?

— Под уколами для похудения понимают препараты, которые подавляют аппетит и вызывают чувство сытости. Достигается это благодаря тому, что вещество действует на гормоны желудочно-кишечного тракта, изменяя их уровень. В результате меняется работа ЖКТ, замедляется его моторика, съеденная пища дольше находится в желудке. За счет этого исчезает потребность в частых приемах пищи, снижается аппетит.

— Кому врачи назначают такие препараты? Достаточно просто прийти и сказать: «Я хочу похудеть на 20 килограммов»?

— Нет. Всё-таки существуют официальные показания для назначения. Нет такого, что человек просто захотел похудеть — и препарат автоматически ему выписывается. Мы учитываем массу тела, сопутствующие изменения: например, повышение артериального давления, холестерина или сахара в крови.

То есть смотрим, появились ли уже осложнения, связанные с избыточным весом. Если они есть, тогда может назначаться медикаментозная терапия. Конечно, сейчас запрос намного шире. Приходят и пациенты с достаточно невысоким весом, которые тоже хотят похудеть. Здесь уже нужен индивидуальный подход.

Среди пациентов эндокринолога были те, кому удалось сбросить около 50 килограммов Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Сколько должно быть лишних килограммов, чтобы врач рассматривал такую терапию?

— Мы ориентируемся не просто на количество килограммов, а на индекс массы тела — соотношение роста и веса. Поэтому нужны конкретные цифры. Если очень приблизительно: при росте 165 сантиметров нормальным можно считать вес около 65 килограммов, а вопрос об уколах может рассматриваться, например, при весе от 75 килограммов. То есть ориентировочно это плюс 10 килограммов к идеальному весу. Но это только пример, всё индивидуально.

Можно использовать только один раз в жизни

— К вам приходят люди, у которых на самом деле нет лишнего веса, но они хотят с помощью уколов убрать буквально 3–5 килограммов? Например, тот самый гормональный животик?

— Такие пациенты есть, хотя их меньше. Мы всё-таки стараемся объяснить, что лучше выбрать другие способы снижения веса. Всегда нужно думать о будущем. Уколы эффективны, и наиболее яркий эффект мы видим, когда человек только начинает ими пользоваться. Со временем организм адаптируется к препарату.

С одной стороны, это хорошо: например, постепенно проходит тошнота и другие побочные эффекты. Но одновременно может становиться менее выраженным и нужный нам эффект: чувство сытости постепенно уходит. Пациенты сами приходят и говорят: «У меня снова появился аппетит, меня уже на всё тянет, давайте что-то делать».

— То есть человеку без ожирения лучше не использовать такой препарат просто ради нескольких килограммов?

— Представьте девушку, которой 27 лет и которая решила убрать 5 килограммов исключительно ради внешнего вида. Она получила результат, всё хорошо. Но через 20 лет она может действительно набрать вес, и тогда эти препараты будут ей уже реально нужны. А их эффект уже не будет таким выраженным.

Врач не советует использовать серьезные препараты только ради 3–5 «лишних» килограммов при отсутствии ожирения Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Это можно сравнить с антибиотиками: мы же не начинаем лечение простуды с самого сильного антибиотика. Так же и здесь. Зачем сразу прибегать к сильному препарату, который нужен пациентам с выраженным ожирением, если у человека, по сути, ожирения нет? Да, сейчас он получит эффект и, возможно, не столкнется с побочными реакциями. Но нужно думать не только о результате здесь и сейчас.

— Насколько вообще можно похудеть с помощью препаратов? Какой результат считается нормальным и за какое время его можно получить?

— В целом примерно в 90% случаев мы получаем положительный эффект. Но нельзя забывать, что есть пациенты, которым даже уколы не помогают. Бывает, человек самостоятельно назначил себе терапию, не получил нужного результата и уже после этого вынужден обращаться к врачу.

В среднем за первые 3 месяца пациенты теряют около 6–8 килограммов, но результат может быть и больше — при выраженном ожирении. Всё зависит от исходного веса. Если избыток небольшой, понятно, что потеря не будет такой заметной. А если человек весит больше 100 килограммов, например 120–140, в начале похудение может идти активнее. В среднем мы ориентируемся примерно на 4 килограмма в месяц. Поэтому одному пациенту с небольшим избытком веса для достижения цели может потребоваться 4 месяца, а другому — целый год.

— Как долго можно находиться на такой терапии?

— Это длительная терапия. Не один и не два месяца, а всё-таки несколько. Нужно ориентироваться на срок от четырех месяцев и более. Есть пациенты, которые вводят препарат больше года, если это необходимо.

Важно не просто снизить вес, но и за это время сформировать правильные пищевые привычки. Потому что после отмены препарата человек может снова начать набирать килограммы и в итоге вернуться к прежним цифрам. Поэтому за время лечения нужно успеть перестроить питание. Тогда шансов на долгосрочный эффект становится больше.

Использование уколов для похудения без спорта и сбалансированного питания может обернуться потерей мышечной массы Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Почему уколы могут спровоцировать развитие рака?

— Кому такие препараты противопоказаны? И какие обследования нужно пройти перед началом терапии?

— Противопоказаний не так много. В основном речь идет о заболеваниях щитовидной железы — например, узловых образованиях, подозрительных на злокачественные. Второй момент — желчекаменная болезнь. Но и здесь нужен индивидуальный подход, потому что не все ее варианты являются абсолютным противопоказанием.

Поэтому перед началом терапии обязательно проводится обследование: УЗИ щитовидной железы, УЗИ органов брюшной полости. Также необходимы общий и биохимический анализы крови, анализы на гормоны. Нужно понять, нет ли другой причины набора веса. Возможно, человек не просто неправильно питается, а у него есть гормональные изменения или заболевание, которое способствует набору веса либо препятствует его снижению. Сначала нужно исключить эти причины, а уже потом приступать к терапии.

— Многие покупают препараты самостоятельно, без назначения врача. Чем это может быть опасно?

— У меня неоднократно были случаи, когда пациенты приходили, мы проводили обследование и выявляли заболевания, которые становились препятствием для введения препарата. Причем для самих пациентов это было неожиданностью. Если бы они начали терапию самостоятельно при уже имеющихся противопоказаниях, мы могли бы усугубить их состояние.

Если пациент не знает о заболевании, препарат может спровоцировать его обострение или прогрессирование. Это одна сторона проблемы. Вторая — человек может просто не получить желаемого эффекта. Есть определенные правила введения препарата, подбора дозы, ее увеличения. Иногда человек вроде бы всё делает по инструкции, но препарат не помогает, потому что есть другие проблемы со здоровьем, которые тоже мешают снижению веса. Сам пациент может просто не знать об их существовании.

— О каких заболеваниях речь?

— У меня был случай, когда во время обследования у пациентки выявили рак щитовидной железы. Она вообще об этом не знала. Для нее это стало неожиданностью, и в итоге она уже переключилась на другую проблему и забыла про лишний вес.

Эндокринолог советует рассматривать препараты для похудения как медицинский инструмент, а не как простой способ быстро изменить фигуру Источник: Ирина Шарова / 72.RU

При этом важно понимать: сам препарат рак не вызывает. Но если заболевание уже существует, а человек об этом не знает, терапия может способствовать его прогрессированию. Например, у пациента есть подозрительное узловое образование щитовидной железы или уже присутствуют раковые клетки. Еще один вариант — обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это происходит чаще: могут обостряться желчекаменная болезнь, холецистит, заболевания поджелудочной железы. Тут уже человеку требуется помощь гастроэнтеролога.

— Какие побочные эффекты встречаются чаще всего?

— Самый главный и, наверное, самый частый — тошнота. Она встречается у большинства пациентов, но чаще носит легкий характер. Выраженная тошнота бывает крайне редко и порой даже не требует медикаментозного вмешательства. Но пациент в любом случае должен знать, что такой эффект возможен. Также может нарушаться стул. Поскольку пища дольше находится в желудочно-кишечном тракте, могут появляться запоры, хотя они беспокоят пациентов реже.

Еще один важный момент при длительной терапии — возможные дефициты витаминов. На этом фоне могут появляться выпадение волос, упадок сил, недомогание, мышечная слабость, снижение работоспособности. Важно вовремя это заметить, пройти обследование и при необходимости восполнить дефициты. Тогда с такими побочными реакциями вполне можно справляться.

«Нельзя сокращать питание до чая и перекусов»

— При быстром похудении человек может терять не только жир, но и мышцы, тогда тело становится дряблым и бесформенным. Как этого избежать?

— На приеме мы обсуждаем не только медикаментозную терапию, но и основные принципы правильного питания. В какой-то степени здесь приходится работать и как диетологу. Например, мы обязательно говорим о том, что белок должен присутствовать в каждом приеме пищи. Нельзя на фоне отсутствия аппетита сокращать питание до чая или каких-то перекусов. При необходимости мы можем вводить белок дополнительно.

Кроме того, во время терапии проводится контрольное обследование. Примерно раз в три месяца пациент сдает определенные анализы. Это позволяет вовремя увидеть белковую недостаточность, назначить дополнительную терапию и постараться избежать побочных эффектов.

— А спорт обязателен? Или похудеть на препаратах можно вообще без него?

— Когда человек видит хороший эффект от препарата, ему порой хочется снижать вес всё больше и быстрее. И тогда мы, наоборот, говорим: не нужно худеть слишком быстро. Лучше делать это постепенно, в течение нескольких месяцев. Это в том числе позволяет уменьшить последствия для кожи.

Поэтому мы и говорим о длительной терапии и постепенном снижении веса, без резких скачков за один месяц. При этом физическая нагрузка тоже нужна: она помогает поддерживать и наращивать мышечную массу. Не у всех получается добавить спорт сразу, но по мере снижения веса на определенном этапе уже возникает необходимость увеличивать физическую активность, чтобы результат радовал пациента не только цифрой на весах, но и отражением в зеркале.

Худели на 50 килограммов за год

— Какого максимального результата добивались ваши пациенты?

— Самые яркие примеры — это когда человек приходит с выраженным ожирением и достигает нормального веса. Были пациенты с весом 130–140 килограммов, которые в результате пришли к норме. И самое главное — спустя время продолжают ее поддерживать. Такие случаи есть и среди женщин, и среди мужчин.

Но важно понимать: нельзя надеяться только на уколы. В любом случае потребуется работа самого пациента — над питанием, физической активностью. Когда соединяются его усилия и работа врача, тогда мы можем получить хороший результат и, самое главное, удерживать нормальный вес.

— А если говорить именно в килограммах — сколько максимально удавалось сбросить?

— Около 50 килограммов. Но нужно понимать, что это произошло не быстро. Точно потребовался год, а возможно, и немного больше.

За препаратами к эндокринологам обращаются не только люди с ожирением, но и те, кто хочет убрать всего несколько килограммов Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

— Мужчины тоже приходят худеть с помощью препаратов?

— Реже, чем женщины, но приходят. Чаще всего у них есть какая-то вынужденная причина: повышенный сахар в крови, давление, холестерин, сопутствующие заболевания. Иногда их направляют врачи других специальностей, потому что для нормализации этих показателей требуется снижение веса. Есть и те, кто приходит самостоятельно и осознанно хочет изменить свой вес. В таких случаях результаты бывают гораздо лучше. Но в целом мужчин среди таких пациентов заметно меньше.

Почему после отмены вес может вернуться

— Почему после отмены терапии человек может снова начать набирать вес?

— Когда мы прекращаем лечение, действие препарата заканчивается. Работа желудочно-кишечного тракта нормализуется, исчезает то замедление, которое было достигнуто во время терапии. Может повыситься аппетит, начинает исчезать чувство сытости. В результате человек постепенно увеличивает размер порций, в рационе снова становится больше жиров и углеводов — и начинается набор веса.

Поэтому иногда дополнительная поддержка требуется даже после отмены инъекций. Например, мы можем переходить на таблетированные препараты, которые помогают держать аппетит под контролем. Но в любом случае мы возвращаемся к правильному питанию и физической нагрузке. Без этого достигнутый результат со временем может исчезнуть.

— Таблетки можно считать облегченной версией инъекций?

— У таблетированных препаратов меньше точек воздействия на вес, у инъекционных — больше. Благодаря этому на уколах и достигается более выраженный результат. Но таблетированные формы не потеряли актуальности. Наоборот, они нашли свое место, например, в качестве варианта поддерживающей терапии после инъекций.

«Хотят получить быстрый эффект»

— Если выбирать между уколами и традиционным похудением — правильным питанием, подсчетом калорий и спортом, — что всё-таки лучше?

— Здесь есть разные ситуации. Бывают пациентки с небольшим избыточным весом, которые просто хотят получить быстрый эффект. При соблюдении правильного питания и увеличении физической нагрузки они могут похудеть и самостоятельно. Но люди по своей природе часто ищут более легкий путь.

А есть пациенты с заболеваниями, гормональными нарушениями, выраженным избытком веса — например, 130–150 килограммов. У них ограничения в питании могут давать только временный результат: человек похудел на 10 килограммов, а дальше диета перестает работать. Совсем отказаться от еды он, конечно, не может, да этого и не нужно делать. Вот таким пациентам медикаментозная терапия действительно может помочь приблизиться к нормальному для их роста весу, а затем уже поддерживать его.

Поэтому есть люди, которым я бы рекомендовала такие препараты, а есть те, кто вполне может справиться самостоятельно.

— Кто может обойтись без уколов?

— Допустим, нет диагноза «ожирение», а есть небольшой избыток веса. Приходят молодые девушки или женщины и говорят: «Раньше я весила 52 килограмма, а сейчас 65». При этом 65 килограммов могут укладываться в норму, но пациентке просто не нравится этот вес и она хочет вернуть прежний, желательно без дополнительных усилий. Таким пациентам я бы не рекомендовала инъекционные препараты. Можно использовать другие методы, поработать, например, с диетологом.

Главный вопрос перед началом терапии — не «сколько я смогу сбросить», а действительно ли человеку нужен такой способ лечения Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— А если серьезных проблем со здоровьем нет, но человек действительно не может похудеть?

— Здесь тоже есть нюансы. Перед началом лечения мы проводим гормональное обследование. Например, может выявиться инсулинорезистентность. Есть пациентки весом 85–86 килограммов — это не 130–140 килограммов, но они действительно не могут похудеть, хотя прилагают усилия.

Они работали с диетологами, считали калории, но результата либо вообще нет, либо он незначительный и кратковременный. Таким пациентам препараты тоже могут быть показаны и действительно помогают. При обследовании у них нередко выявляются небольшие гормональные нарушения, которые требуют дополнительной коррекции — не только инъекционными, но и таблетированными препаратами.

— То есть представление «я просто буду делать укол раз в неделю, ни в чём себя не ограничивать, не напрягаться — и всё равно похудею» — всё-таки миф?

— Не всегда всё получается настолько просто. Усилия со стороны пациента всё-таки нужны. Есть люди, которым достаточно эффекта самого препарата: появляется чувство сытости, сокращается объем порций, и они получают хороший результат. Но порой одних инъекций недостаточно. Может потребоваться дополнительная терапия, в том числе таблетки. Иногда даже этого не хватает для достижения результата.