«Уровень хорошего отеля»: в турфирме назвали топ-3 теплохода для бюджетного круиза по Волге на майские

В последние годы среди туристов набирают популярность речные круизы. В апреле начал навигацию самый дорогой современный теплоход России «Мустай Карим», стоимость туров на который — не один десяток, а то и сотни тысяч рублей.
Однако есть и более бюджетные варианты. Директор офиса «Яроблтур» на Московском проспекте Ольга Галкина из Ярославля в беседе с 76.RU рассказала, в чем преимущество отдыха на Волге и сколько стоят круизы по регионам России.
В чем преимущества круизов
По словам турагента, туристы выбирают речные круизы за возможность посещения разных городов, комфорт передвижения — перемещение без долгих переездов на автобусах или поездах, живописные виды.
«Судоходство по Волге активно развивается и в последние несколько сезонов у нас появился огромный выбор теплоходов от эконом-класса до уровня отелей 4 звезд», — рассказала Ольга.
В топ продаж входит теплоход «Зосима Шашков» средней ценовой категории. Стоимость круизов варьируется от 20 до 98 тысяч рублей в зависимости от количества дней и направления. Пассажирам предлагают туры в Санкт-Петербург, Казань, Москву. Это может быть классическое посещение достопримечательностей или тематические программы.
«Клиентам нравится, что здесь все каюты с удобствами, то есть с личным санузлом, включены все экскурсии и отличное питание — завтрак по системе шведский стол, обед и ужин по заказному меню», — объяснила турагент.
Сколько стоят туры на теплоходе по Волге
Ольга Галкина также озвучила топ-3 самых популярных направления для путешествия по Волге среди ярославцев. По данным турфирмы, на майские чаще всего выбирают короткий маршрут Ярославль — Чкаловск — Плёс — Кострома — Ярославль на три ночи, средняя стоимость — около 60 тысяч на двоих.
На втором месте расположился теплоход «FuSun», который курсирует от Москвы до Нижнего Новгорода и обратно. Средняя цена составит около 100 тысяч на двоих на пять дней. На борту предусмотрена анимация и развлекательные шоу.
«Это уровень хорошего четырехзвездочного отеля. Есть нюанс для ярославцев: теплоход ходит по маршруту Москва — Нижний Новгород и обратно, то есть добираться до пункта отправления и обратно нужно самостоятельно», — рассказала Ольга.
На третьем месте по популярности — теплоход «Космонавт Гагарин», особенность этого варианта — удобства не в каюте, а на палубе.
«Возможно, это не очень удобно, зато путешествие на таком теплоходе значительно экономнее. Пятидневный круиз по маршруту Ярославль — Дубна — Тверь — Завидово — Углич — Мышкин — Ярославль по стоимости выходит от 26 тысяч на человека», — рассказала Ольга.
Кроме того, среди ярославцев популярны северные маршруты. К примеру, круиз из столицы Золотого кольца в Санкт-Петербург с посещением Кижи, Петрозаводска и Ладоги длительностью в среднем 7-10 дней обойдется на человека от 80 тысяч рублей.
«Спрос выше предложения»
Директор офиса турфирмы также поделилась советами, на что обращать внимание при выборе круиза по Волге.
«Круизы — это то направление, где спрос выше предложения. Горящих [путевок] ждать не стоит. Места начинают раскупаться за год», — сказала Ольга.
Попробовав такое путешествие хоть один раз, 8 из 10 туристов становятся постоянными клиентами круизов
Интересно, что туры по Волге на «Мустае Кариме» не так популярны среди ярославцев.