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Страна и мир «Уровень хорошего отеля»: в турфирме назвали топ-3 теплохода для бюджетного круиза по Волге на майские

«Уровень хорошего отеля»: в турфирме назвали топ-3 теплохода для бюджетного круиза по Волге на майские

Какие направления выбирают ярославцы

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9 комментариев
В турфирме назвали популярные речные круизы в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ турфирме назвали популярные речные круизы в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В турфирме назвали популярные речные круизы в Центральной России

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В последние годы среди туристов набирают популярность речные круизы. В апреле начал навигацию самый дорогой современный теплоход России «Мустай Карим», стоимость туров на который — не один десяток, а то и сотни тысяч рублей.

Однако есть и более бюджетные варианты. Директор офиса «Яроблтур» на Московском проспекте Ольга Галкина из Ярославля в беседе с 76.RU рассказала, в чем преимущество отдыха на Волге и сколько стоят круизы по регионам России.

В чем преимущества круизов

По словам турагента, туристы выбирают речные круизы за возможность посещения разных городов, комфорт передвижения — перемещение без долгих переездов на автобусах или поездах, живописные виды.

«Судоходство по Волге активно развивается и в последние несколько сезонов у нас появился огромный выбор теплоходов от эконом-класса до уровня отелей 4 звезд», — рассказала Ольга.

В топ продаж входит теплоход «Зосима Шашков» средней ценовой категории. Стоимость круизов варьируется от 20 до 98 тысяч рублей в зависимости от количества дней и направления. Пассажирам предлагают туры в Санкт-Петербург, Казань, Москву. Это может быть классическое посещение достопримечательностей или тематические программы.

«Клиентам нравится, что здесь все каюты с удобствами, то есть с личным санузлом, включены все экскурсии и отличное питание — завтрак по системе шведский стол, обед и ужин по заказному меню», — объяснила турагент.

Сколько стоят туры на теплоходе по Волге

Ольга Галкина также озвучила топ-3 самых популярных направления для путешествия по Волге среди ярославцев. По данным турфирмы, на майские чаще всего выбирают короткий маршрут Ярославль — Чкаловск — Плёс — Кострома — Ярославль на три ночи, средняя стоимость — около 60 тысяч на двоих.

На втором месте расположился теплоход «FuSun», который курсирует от Москвы до Нижнего Новгорода и обратно. Средняя цена составит около 100 тысяч на двоих на пять дней. На борту предусмотрена анимация и развлекательные шоу.

«Это уровень хорошего четырехзвездочного отеля. Есть нюанс для ярославцев: теплоход ходит по маршруту Москва — Нижний Новгород и обратно, то есть добираться до пункта отправления и обратно нужно самостоятельно», — рассказала Ольга.

На третьем месте по популярности — теплоход «Космонавт Гагарин», особенность этого варианта — удобства не в каюте, а на палубе.

«Возможно, это не очень удобно, зато путешествие на таком теплоходе значительно экономнее. Пятидневный круиз по маршруту Ярославль — Дубна — Тверь — Завидово — Углич — Мышкин — Ярославль по стоимости выходит от 26 тысяч на человека», — рассказала Ольга.

Кроме того, среди ярославцев популярны северные маршруты. К примеру, круиз из столицы Золотого кольца в Санкт-Петербург с посещением Кижи, Петрозаводска и Ладоги длительностью в среднем 7-10 дней обойдется на человека от 80 тысяч рублей.

«Спрос выше предложения»

Директор офиса турфирмы также поделилась советами, на что обращать внимание при выборе круиза по Волге.

«Круизы — это то направление, где спрос выше предложения. Горящих [путевок] ждать не стоит. Места начинают раскупаться за год», — сказала Ольга.

<p>Ольга Галкина</p><p>Ольга Галкина</p>

Попробовав такое путешествие хоть один раз, 8 из 10 туристов становятся постоянными клиентами круизов

Ольга Галкина

директор офиса «Яроблтур» на Московском проспекте

Интересно, что туры по Волге на «Мустае Кариме» не так популярны среди ярославцев.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Теплоход Речные круизы Отдых Турфирма Отпуск Майские
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Комментарии
9
282931387
1 час
Я живу в Рыбинске. Часто вижу речные, круизные лайнеры. Ужасное зрелище и пассажиры тоже.
Гость
56 минут
"Интересно, что туры по Волге на «Мустае Кариме» не так популярны среди ярославцев." - да что вы? наверное денег хватает только на посещение светофора?
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