«Уровень хорошего отеля»: в турфирме назвали топ-3 теплохода для бюджетного круиза по Волге на майские

В турфирме назвали популярные речные круизы в Центральной России Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В последние годы среди туристов набирают популярность речные круизы. В апреле начал навигацию самый дорогой современный теплоход России «Мустай Карим», стоимость туров на который — не один десяток, а то и сотни тысяч рублей.

Однако есть и более бюджетные варианты. Директор офиса «Яроблтур» на Московском проспекте Ольга Галкина из Ярославля в беседе с 76.RU рассказала, в чем преимущество отдыха на Волге и сколько стоят круизы по регионам России.

В чем преимущества круизов

По словам турагента, туристы выбирают речные круизы за возможность посещения разных городов, комфорт передвижения — перемещение без долгих переездов на автобусах или поездах, живописные виды.

«Судоходство по Волге активно развивается и в последние несколько сезонов у нас появился огромный выбор теплоходов от эконом-класса до уровня отелей 4 звезд», — рассказала Ольга.

В топ продаж входит теплоход «Зосима Шашков» средней ценовой категории. Стоимость круизов варьируется от 20 до 98 тысяч рублей в зависимости от количества дней и направления. Пассажирам предлагают туры в Санкт-Петербург, Казань, Москву. Это может быть классическое посещение достопримечательностей или тематические программы.

«Клиентам нравится, что здесь все каюты с удобствами, то есть с личным санузлом, включены все экскурсии и отличное питание — завтрак по системе шведский стол, обед и ужин по заказному меню», — объяснила турагент.

Сколько стоят туры на теплоходе по Волге

Ольга Галкина также озвучила топ-3 самых популярных направления для путешествия по Волге среди ярославцев. По данным турфирмы, на майские чаще всего выбирают короткий маршрут Ярославль — Чкаловск — Плёс — Кострома — Ярославль на три ночи, средняя стоимость — около 60 тысяч на двоих.

На втором месте расположился теплоход «FuSun», который курсирует от Москвы до Нижнего Новгорода и обратно. Средняя цена составит около 100 тысяч на двоих на пять дней. На борту предусмотрена анимация и развлекательные шоу.

«Это уровень хорошего четырехзвездочного отеля. Есть нюанс для ярославцев: теплоход ходит по маршруту Москва — Нижний Новгород и обратно, то есть добираться до пункта отправления и обратно нужно самостоятельно», — рассказала Ольга.

На третьем месте по популярности — теплоход «Космонавт Гагарин», особенность этого варианта — удобства не в каюте, а на палубе.

«Возможно, это не очень удобно, зато путешествие на таком теплоходе значительно экономнее. Пятидневный круиз по маршруту Ярославль — Дубна — Тверь — Завидово — Углич — Мышкин — Ярославль по стоимости выходит от 26 тысяч на человека», — рассказала Ольга.

Кроме того, среди ярославцев популярны северные маршруты. К примеру, круиз из столицы Золотого кольца в Санкт-Петербург с посещением Кижи, Петрозаводска и Ладоги длительностью в среднем 7-10 дней обойдется на человека от 80 тысяч рублей.

«Спрос выше предложения»

Директор офиса турфирмы также поделилась советами, на что обращать внимание при выборе круиза по Волге.

«Круизы — это то направление, где спрос выше предложения. Горящих [путевок] ждать не стоит. Места начинают раскупаться за год», — сказала Ольга.

Попробовав такое путешествие хоть один раз, 8 из 10 туристов становятся постоянными клиентами круизов Ольга Галкина директор офиса «Яроблтур» на Московском проспекте