Все, что нужно знать о новом сезоне Лиги чемпионов 2026/27: список команд, фавориты и участники из России

Первые матчи состоятся 8 сентября Источник: UEFA.com

8 сентября в Лиге чемпионов стартует сезон-2026/27. Первый тур будет растянут на три дня. Редакция 161.RU рассказывает о главных интригах главного европейского футбольного турнира.

Формат турнира

ПСЖ выиграл два турнира подряд Источник: UEFA.com

В основном этапе турнира выступят 36 команд. Нет никаких групп — только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по восемь матчей: по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разные.

Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

Кто сыграет

Англия : «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Ливерпуль»;

Испания : «Барселона», «Реал», «Вильярреал», «Атлетико», «Бетис»;

Италия : «Интер», «Наполи», «Рома», «Комо»;

Германия : «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Лейпциг», «Штутгарт»;

Франция : «ПСЖ», «Ланс», «Лилль»;

Нидерланды : ПСВ, «Фейеноорд»;

Португалия : «Порту», «Спортинг»;

Турция : «Галатасарай», «Фенербахче»;

Норвегия : «Буде‑Глимт», «Викинг»;

Бельгия : «Брюгге»;

Чехия : «Славия»;

Украина : «Шахтер»;

Азербайджан : «Сабах»;

Австрия : ЛАСК;

Греция : АЕК;

Словакия: «Слован».

Расписание матчей

Финал пройдет в Мадриде Источник: UEFA.com

Основной этап

1-й тур : 8–10 сентября; 2-й тур : 13–14 октября; 3-й тур : 20–21 октября; 4-й тур : 3–4 ноября; 5-й тур : 24–25 ноября; 6-й тур : 8–9 декабря; 7-й тур : 19–20 января 2027 года и 8-й тур : 27 января.

Плей-офф и финал

Стыковые матчи : 16–17 и 23–24 февраля; 1/8 финала : 9–10 и 16–17 марта; четвертьфиналы : 6–7 и 13–14 апреля; полуфиналы : 27–28 апреля и 4–5 мая. Финал состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Первый тур

8 сентября, вторник

АЕК — ЛАСК (19:45);

«Брюгге» — «Астон Вилла» (19:45);

«Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал» (22:00);

«Порту» — «Манчестер Сити» (22:00);

«Лилль» — «Бетис» (22:00);

«Реал» — «Интер» (22:00).

9 сентября, среда

«Барселона» — «Фейеноорд» (19:45);

«Штутгарт» — «Викинг» (19:45);

«Ливерпуль» — «Атлетико» (22:00);

ПСЖ — «Слован» Братислава (22:00);

«Спортинг» — «Галатасарай» (22:00);

«Наполи» — «Арсенал» (22:00).

10 сентября, четверг

«Фенербахче» — «Рома» (19:45);

ПСВ — «Шахтер» (19:45);

«Комо» — «Лейпциг» (22:00);

«Бавария» — «Буде-Глимт» (22:00);

«Манчестер Юнайтед» — «Сабах» (22:00);

«Славия» Прага — «Ланс» (22:00).

Дебютанты турнира

Игрок азербайджанского клуба «Сабах» Эривалдо Алмейда Источник: UEFA.com

В этом сезоне в Лиге чемпионов впервые сыграют четыре команды: итальянский «Комо», норвежский «Викинг», австрийский ЛАСК и азербайджанский «Сабах».

«Комо» — главная сенсация прошло сезона чемпионата Италии. Команду тренирует чемпиона мира и Европы Сеск Фабрегас. Специалисты отмечают, что он ставит команде яркий испанский футбол, что выделяет ее на фоне других коллективов с Аппненинского полуострова. Способен «Комо» удивить и в Лиге чемпионов.

ЛАСК в квалификации турнира уже показал, что у команды есть характер. По ходу ответного матча против шотландского «Селтика» австрийцы уступали 0:4. За 59 минут они отыграли отставание, а в дополнительное время вырвали победу.

«Сабах» и «Викинг» в национальных чемпионатах обошли главные сенсации прошлого розыгрыша Лиги чемпионов — «Карабах» и «Буде Глимт».

Фавориты турнира

Вингер лондонского «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака Источник: UEFA.com

Главным фаворитом турнира суперкомпьютер Opta считает лондонский «Арсенал». В прошлом сезоне команда Микела Артеты дошла до финала — на этот раз она хочет впервые в истории стать победителем Лиги чемпионов.

Немного уступает ей мюнхенская «Бавария». Ей удалось сохранить Майкла Олисе, которого после чемпионата мира активно сватали в «Реал». В этом сезоне мюнхенцы способны замахнуться на многое.

Тройку главных претендентов на победу замыкает «Манчестер Сити». Летом команду покинул Хосеп Гвардиола, передавший свой пост Энцо Мареске. «Горожане» сейчас перестраивают состав, но к концу сезона вполне могут набрать форму и устрашать соперников.

Пятерку замыкают «Барселона» и ПСЖ. «Барселона» десять лет не добиралась до главного трофея, а ПСЖ попробует замахнуться на третью победу подряд.

Прогноз на предстоящий турнир Источник: Opta Analyst

Есть ли наши?

Матвей Сафонов с трофеем Источник: UEFA.com

Команды РПЛ отстранены от участия в еврокубках, но без россиян Лига чемпионов не осталась. Вратарь Матвей Сафонов в прошлом сезоне завоевал место в основе ПСЖ и внес большой вклад в победу парижан.

Еще один голкипер Никита Хайкин в прошлом сезоне вместе с «Буде Глимт» неожиданно дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов и установил рекорд турнира по количеству отраженных ударов.

Алексей Батраков летом перешел из «Локомотива» в «Галатасарай» и исполнит свою мечту — сыграть в Лиге чемпионов. На общем этапе он встретится с ПСЖ Матвея Сафонова.

В составе «Сабаха» есть три игрока с российскими паспортами: Амин Рамазанов, Алексей Исаев и Абдулла Хайбуллаев.

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