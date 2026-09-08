Все, что нужно знать о новом сезоне Лиги чемпионов 2026/27: список команд, фавориты и участники из России

8 сентября в Лиге чемпионов стартует сезон-2026/27. Первый тур будет растянут на три дня. Редакция 161.RU рассказывает о главных интригах главного европейского футбольного турнира.
Формат турнира
В основном этапе турнира выступят 36 команд. Нет никаких групп — только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.
Каждая команда проведет по восемь матчей: по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разные.
Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.
Кто сыграет
Англия: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Ливерпуль»;
Испания: «Барселона», «Реал», «Вильярреал», «Атлетико», «Бетис»;
Италия: «Интер», «Наполи», «Рома», «Комо»;
Германия: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Лейпциг», «Штутгарт»;
Франция: «ПСЖ», «Ланс», «Лилль»;
Нидерланды: ПСВ, «Фейеноорд»;
Португалия: «Порту», «Спортинг»;
Турция: «Галатасарай», «Фенербахче»;
Норвегия: «Буде‑Глимт», «Викинг»;
Бельгия: «Брюгге»;
Чехия: «Славия»;
Украина: «Шахтер»;
Азербайджан: «Сабах»;
Австрия: ЛАСК;
Греция: АЕК;
Словакия: «Слован».
Расписание матчей
Основной этап
1-й тур: 8–10 сентября; 2-й тур: 13–14 октября; 3-й тур: 20–21 октября; 4-й тур: 3–4 ноября; 5-й тур: 24–25 ноября; 6-й тур: 8–9 декабря; 7-й тур: 19–20 января 2027 года и 8-й тур: 27 января.
Плей-офф и финал
Стыковые матчи: 16–17 и 23–24 февраля; 1/8 финала: 9–10 и 16–17 марта; четвертьфиналы: 6–7 и 13–14 апреля; полуфиналы: 27–28 апреля и 4–5 мая. Финал состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
Первый тур
8 сентября, вторник
АЕК — ЛАСК (19:45);
«Брюгге» — «Астон Вилла» (19:45);
«Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал» (22:00);
«Порту» — «Манчестер Сити» (22:00);
«Лилль» — «Бетис» (22:00);
«Реал» — «Интер» (22:00).
9 сентября, среда
«Барселона» — «Фейеноорд» (19:45);
«Штутгарт» — «Викинг» (19:45);
«Ливерпуль» — «Атлетико» (22:00);
ПСЖ — «Слован» Братислава (22:00);
«Спортинг» — «Галатасарай» (22:00);
«Наполи» — «Арсенал» (22:00).
10 сентября, четверг
«Фенербахче» — «Рома» (19:45);
ПСВ — «Шахтер» (19:45);
«Комо» — «Лейпциг» (22:00);
«Бавария» — «Буде-Глимт» (22:00);
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах» (22:00);
«Славия» Прага — «Ланс» (22:00).
Дебютанты турнира
В этом сезоне в Лиге чемпионов впервые сыграют четыре команды: итальянский «Комо», норвежский «Викинг», австрийский ЛАСК и азербайджанский «Сабах».
«Комо» — главная сенсация прошло сезона чемпионата Италии. Команду тренирует чемпиона мира и Европы Сеск Фабрегас. Специалисты отмечают, что он ставит команде яркий испанский футбол, что выделяет ее на фоне других коллективов с Аппненинского полуострова. Способен «Комо» удивить и в Лиге чемпионов.
ЛАСК в квалификации турнира уже показал, что у команды есть характер. По ходу ответного матча против шотландского «Селтика» австрийцы уступали 0:4. За 59 минут они отыграли отставание, а в дополнительное время вырвали победу.
«Сабах» и «Викинг» в национальных чемпионатах обошли главные сенсации прошлого розыгрыша Лиги чемпионов — «Карабах» и «Буде Глимт».
Фавориты турнира
Главным фаворитом турнира суперкомпьютер Opta считает лондонский «Арсенал». В прошлом сезоне команда Микела Артеты дошла до финала — на этот раз она хочет впервые в истории стать победителем Лиги чемпионов.
Немного уступает ей мюнхенская «Бавария». Ей удалось сохранить Майкла Олисе, которого после чемпионата мира активно сватали в «Реал». В этом сезоне мюнхенцы способны замахнуться на многое.
Тройку главных претендентов на победу замыкает «Манчестер Сити». Летом команду покинул Хосеп Гвардиола, передавший свой пост Энцо Мареске. «Горожане» сейчас перестраивают состав, но к концу сезона вполне могут набрать форму и устрашать соперников.
Пятерку замыкают «Барселона» и ПСЖ. «Барселона» десять лет не добиралась до главного трофея, а ПСЖ попробует замахнуться на третью победу подряд.
Есть ли наши?
Команды РПЛ отстранены от участия в еврокубках, но без россиян Лига чемпионов не осталась. Вратарь Матвей Сафонов в прошлом сезоне завоевал место в основе ПСЖ и внес большой вклад в победу парижан.
Еще один голкипер Никита Хайкин в прошлом сезоне вместе с «Буде Глимт» неожиданно дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов и установил рекорд турнира по количеству отраженных ударов.
Алексей Батраков летом перешел из «Локомотива» в «Галатасарай» и исполнит свою мечту — сыграть в Лиге чемпионов. На общем этапе он встретится с ПСЖ Матвея Сафонова.
В составе «Сабаха» есть три игрока с российскими паспортами: Амин Рамазанов, Алексей Исаев и Абдулла Хайбуллаев.
Где смотреть
В России права на показ Лиги чемпионов принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.