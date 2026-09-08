НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

 753мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 86,19
EUR 100,17
Въехал в людей
Птица Говорун в Ярославле
Ярославль из Лего
Отца и дочь спасли из болота
Где провести роскошный корпоратив
15 лет без «Локомотива»
Экс-игрок «Локомотива» — о трагедии 2011 года
Кто избежал трагедии «Локо»
Распродают недвижимость
Страна и мир Чисто английский юмор: как Елизавета II шутила над туристами и подавала сигналы сумочкой. Видео

Чисто английский юмор: как Елизавета II шутила над туристами и подавала сигналы сумочкой. Видео

Королева была очень популярна среди подданных — в том числе благодаря такту и чувству юмора

112
Источник:

Городские медиа

4 года назад, 8 сентября, скончалась королева Великобритании. Елизавета II больше 70 лет пробыла на престоле и стала самым долгоправящим монархом в истории государства. Хотя в политической жизни Соединенного Королевства Елизавета II выполняла по большей части церемониальные функции, она была чрезвычайно популярна среди подданных, а многие из приближенных до сих пор вспоминают ее чувство юмора и такта. Подробнее о выходках королевы смотрите в видео выше.

Елизавета II во время своих официальных встреч, чтобы не нарушать протокол, могла подавать сигналы бедствия своей сумочкой. Обычно ее ридикюль висел на левой руке, освободив правую для приветствий, но если вдруг она брала его в правую руку, это значило, что встреча затянулась и ее фрейлины должны придумать предлог, чтобы ее увести. Например, важный звонок. А уж если сумочка оказывалась на полу — это был сигнал придумать что-то такое, чтобы увести королеву немедленно.

Несмотря на легендарную английскую чопорность, королева могла позволить себе самой нарушить этикет. И сделала это на встрече с Юрием Гагариным, чтобы поддержать первого человека в космосе.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Королева Англии Елизавета II
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Решите проблему радикально и жёстко». Автоэксперт назвал причину гигантских очередей за бензином
Дмитрий Ларионов
Автор мнения
Мнение
«Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей
Ярослав Пронин
Психолог-консультант, магистр психологии
Мнение
Такси за 200 рублей и пляжи как в Анапе. Туристка рассказала об отпуске в Южной Корее и Китае — он обошелся в полмиллиона
Татьяна Грущакова
Мнение
«Дешевле уже не будет». Что сейчас выгоднее: снимать жилье или влезать в ипотеку
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Наша миссия — помнить»: экс-игрок ярославского «Локомотива» рассказал о работе в клубе после трагедии
Илья Горохов
Хоккей
Рекомендуем