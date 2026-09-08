Чисто английский юмор: как Елизавета II шутила над туристами и подавала сигналы сумочкой. Видео

4 года назад, 8 сентября, скончалась королева Великобритании . Елизавета II больше 70 лет пробыла на престоле и стала самым долгоправящим монархом в истории государства. Хотя в политической жизни Соединенного Королевства Елизавета II выполняла по большей части церемониальные функции, она была чрезвычайно популярна среди подданных, а многие из приближенных до сих пор вспоминают ее чувство юмора и такта. Подробнее о выходках королевы смотрите в видео выше.

Елизавета II во время своих официальных встреч, чтобы не нарушать протокол, могла подавать сигналы бедствия своей сумочкой. Обычно ее ридикюль висел на левой руке, освободив правую для приветствий, но если вдруг она брала его в правую руку, это значило, что встреча затянулась и ее фрейлины должны придумать предлог, чтобы ее увести. Например, важный звонок. А уж если сумочка оказывалась на полу — это был сигнал придумать что-то такое, чтобы увести королеву немедленно.