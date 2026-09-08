Школьная учительница стала главной красавицей планеты — смотрим фото обворожительной девушки

В этом году международный конкурс «Мисс Мира» преподнес всем сюрприз. Главную награду завоевала школьная учительница из Доминиканы. Победительницей среди 111 красивейших девушек планеты стала 24-летняя Джохейрри Мола Домингес — профессиональная модель и тележурналистка, которая в свободное от подиумов время преподает детям английскую литературу.
Финал 73-го международного конкурса красоты отгремел в Нячанге. Вьетнам впервые в истории принимал у себя «Мисс Мира», а финальное шоу развернулось на площади прямо у центрального пляжа. Живописная морская декорация и гигантская сцена собрали более 20 тысяч зрителей.
Сам конкурс приурочили к 75-летию организации «Мисс Мира». На протяжении почти целого месяца 111 красивейших девушек со всех уголков планеты соревновались в различных дисциплинах по всей стране. Жюри оценивало не только дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях. Девушки сдавали нормативы по физической подготовке, демонстрировали таланты и участвовали в интеллектуальных дебатах, защищали свои благотворительные проекты.
По итогам многочисленных промежуточных этапов жюри сначала отобрало топ-40 четвертьфиналисток, а затем отсеивало участниц до топ-20, топ-12 и топ-6. Корону новой королеве передала обладательница титула «Мисс Мира — 2025» Опал Сучата Чуангсри из Таиланда.
В результате второй вице-мисс стала Таанусия Четти из Малайзии.
Корона первой вице-мисс досталась Элизабет Рейнес из Испании.
Ну а победу в конкурсе «Мисс Мира — 2026» взяла Джохейрри Мола Домингес из Доминиканской Республики.
24-летняя красавица покорила судей не только внешностью, но и бэкграундом. Девушка окончила престижный Университет Ибероамерикан, получив диплом в области управления бизнесом и администрирования.
Модельный бизнес она успешно совмещает с медиасферой, работая корреспондентом популярного телеканала Univision New York. В своих репортажах она часто поднимает социальные проблемы местных общин и рассказывает о доминиканской культуре.
Она также преподает английскую литературу и общественные науки в школе.
Кроме того, девушка руководит фондом Voices of Tomorrow («Голоса будущего»), который помогает детям из уязвимых и бедных слоев населения получать качественное образование на английском языке.
Девушка не просто вернула доминиканцам главную корону планеты впервые за 44 года, но и доказала всему миру, что эпоха «просто красивых картинок» окончательно уступила место уму, харизме и реальным делам.