Школьная учительница стала главной красавицей планеты — смотрим фото обворожительной девушки

«Мисс Мира — 2025» Опал Сучата Чуангсри передала корону новой королеве красоты Источник: missmundodominicanaoficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В этом году международный конкурс «Мисс Мира» преподнес всем сюрприз. Главную награду завоевала школьная учительница из Доминиканы. Победительницей среди 111 красивейших девушек планеты стала 24-летняя Джохейрри Мола Домингес — профессиональная модель и тележурналистка, которая в свободное от подиумов время преподает детям английскую литературу.

Финал 73-го международного конкурса красоты отгремел в Нячанге. Вьетнам впервые в истории принимал у себя «Мисс Мира», а финальное шоу развернулось на площади прямо у центрального пляжа. Живописная морская декорация и гигантская сцена собрали более 20 тысяч зрителей.

Сам конкурс приурочили к 75-летию организации «Мисс Мира». На протяжении почти целого месяца 111 красивейших девушек со всех уголков планеты соревновались в различных дисциплинах по всей стране. Жюри оценивало не только дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях. Девушки сдавали нормативы по физической подготовке, демонстрировали таланты и участвовали в интеллектуальных дебатах, защищали свои благотворительные проекты.

По итогам многочисленных промежуточных этапов жюри сначала отобрало топ-40 четвертьфиналисток, а затем отсеивало участниц до топ-20, топ-12 и топ-6. Корону новой королеве передала обладательница титула «Мисс Мира — 2025» Опал Сучата Чуангсри из Таиланда.

В результате второй вице-мисс стала Таанусия Четти из Малайзии.

Таанусия Четти — 26-летняя малайзийская фотомодель, педагог и активистка Источник: missworld / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Корона первой вице-мисс досталась Элизабет Рейнес из Испании.

Элизабет Рейнес Алаберн — 22-летняя испанская модель, завоевавшая почетный титул Первой вице-мисс Мира — 2026 Источник: missworld / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ну а победу в конкурсе «Мисс Мира — 2026» взяла Джохейрри Мола Домингес из Доминиканской Республики.

Джохейрри в легендарной «Синей короне» — одном из самых узнаваемых, дорогих и охраняемых символов в истории мировой индустрии красоты Источник: missworld / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

24-летняя красавица покорила судей не только внешностью, но и бэкграундом. Девушка окончила престижный Университет Ибероамерикан, получив диплом в области управления бизнесом и администрирования.

На коронации «Мисс Мира — 2026» Джохейрри блистала в роскошном платье цвета слоновой кости, щедро расшитом бисером и кристаллами Swarovski Источник: charmviet.official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Модельный бизнес она успешно совмещает с медиасферой, работая корреспондентом популярного телеканала Univision New York. В своих репортажах она часто поднимает социальные проблемы местных общин и рассказывает о доминиканской культуре.

Она также преподает английскую литературу и общественные науки в школе.

Кроме того, девушка руководит фондом Voices of Tomorrow («Голоса будущего»), который помогает детям из уязвимых и бедных слоев населения получать качественное образование на английском языке.

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