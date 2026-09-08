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Развлечения Обзор Школьная учительница стала главной красавицей планеты — смотрим фото обворожительной девушки

Школьная учительница стала главной красавицей планеты — смотрим фото обворожительной девушки

Во Вьетнаме выбрали новую «мисс Мира»

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«Мисс Мира&nbsp;— 2025» Опал Сучата Чуангсри передала корону новой королеве красоты | Источник: missmundodominicanaoficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)«Мисс Мира&nbsp;— 2025» Опал Сучата Чуангсри передала корону новой королеве красоты | Источник: missmundodominicanaoficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Мисс Мира — 2025» Опал Сучата Чуангсри передала корону новой королеве красоты

Источник:

missmundodominicanaoficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В этом году международный конкурс «Мисс Мира» преподнес всем сюрприз. Главную награду завоевала школьная учительница из Доминиканы. Победительницей среди 111 красивейших девушек планеты стала 24-летняя Джохейрри Мола Домингес — профессиональная модель и тележурналистка, которая в свободное от подиумов время преподает детям английскую литературу.

Финал 73-го международного конкурса красоты отгремел в Нячанге. Вьетнам впервые в истории принимал у себя «Мисс Мира», а финальное шоу развернулось на площади прямо у центрального пляжа. Живописная морская декорация и гигантская сцена собрали более 20 тысяч зрителей.

Сам конкурс приурочили к 75-летию организации «Мисс Мира». На протяжении почти целого месяца 111 красивейших девушек со всех уголков планеты соревновались в различных дисциплинах по всей стране. Жюри оценивало не только дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях. Девушки сдавали нормативы по физической подготовке, демонстрировали таланты и участвовали в интеллектуальных дебатах, защищали свои благотворительные проекты.

По итогам многочисленных промежуточных этапов жюри сначала отобрало топ-40 четвертьфиналисток, а затем отсеивало участниц до топ-20, топ-12 и топ-6. Корону новой королеве передала обладательница титула «Мисс Мира — 2025» Опал Сучата Чуангсри из Таиланда.

В результате второй вице-мисс стала Таанусия Четти из Малайзии.

Таанусия Четти&nbsp;— 26-летняя малайзийская фотомодель, педагог и активистка | Источник: missworld / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Таанусия Четти&nbsp;— 26-летняя малайзийская фотомодель, педагог и активистка | Источник: missworld / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Таанусия Четти — 26-летняя малайзийская фотомодель, педагог и активистка

Источник:

missworld / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Корона первой вице-мисс досталась Элизабет Рейнес из Испании.

Элизабет Рейнес Алаберн&nbsp;— 22-летняя испанская модель, завоевавшая почетный титул Первой вице-мисс Мира&nbsp;— 2026 | Источник: missworld / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Элизабет Рейнес Алаберн&nbsp;— 22-летняя испанская модель, завоевавшая почетный титул Первой вице-мисс Мира&nbsp;— 2026 | Источник: missworld / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Элизабет Рейнес Алаберн — 22-летняя испанская модель, завоевавшая почетный титул Первой вице-мисс Мира — 2026

Источник:

missworld / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ну а победу в конкурсе «Мисс Мира — 2026» взяла Джохейрри Мола Домингес из Доминиканской Республики.

Джохейрри в легендарной «Синей короне»&nbsp;— одном из самых узнаваемых, дорогих и охраняемых символов в истории мировой индустрии красоты | Источник: missworld / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Джохейрри в легендарной «Синей короне»&nbsp;— одном из самых узнаваемых, дорогих и охраняемых символов в истории мировой индустрии красоты | Источник: missworld / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Джохейрри в легендарной «Синей короне» — одном из самых узнаваемых, дорогих и охраняемых символов в истории мировой индустрии красоты

Источник:

missworld / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

24-летняя красавица покорила судей не только внешностью, но и бэкграундом. Девушка окончила престижный Университет Ибероамерикан, получив диплом в области управления бизнесом и администрирования.

На коронации «Мисс Мира&nbsp;— 2026» Джохейрри блистала в роскошном платье цвета слоновой кости, щедро расшитом бисером и кристаллами Swarovski | Источник: charmviet.official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)На коронации «Мисс Мира&nbsp;— 2026» Джохейрри блистала в роскошном платье цвета слоновой кости, щедро расшитом бисером и кристаллами Swarovski | Источник: charmviet.official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На коронации «Мисс Мира — 2026» Джохейрри блистала в роскошном платье цвета слоновой кости, щедро расшитом бисером и кристаллами Swarovski

Источник:

charmviet.official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Модельный бизнес она успешно совмещает с медиасферой, работая корреспондентом популярного телеканала Univision New York. В своих репортажах она часто поднимает социальные проблемы местных общин и рассказывает о доминиканской культуре.

Она также преподает английскую литературу и общественные науки в школе.

Кроме того, девушка руководит фондом Voices of Tomorrow («Голоса будущего»), который помогает детям из уязвимых и бедных слоев населения получать качественное образование на английском языке.

Джохейрри Мола Домингес разрушает стереотипы о том, что на подобных конкурсах побеждают исключительно благодаря внешности | Источник: joheirry_mola / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Джохейрри Мола Домингес разрушает стереотипы о том, что на подобных конкурсах побеждают исключительно благодаря внешности | Источник: joheirry_mola / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Джохейрри стала единственной участницей из финального топ-6, кто во время пятичасовой торжественной церемонии во Вьетнаме отвечал на вопросы жюри на своем родном языке | Источник: joheirry_mola / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Джохейрри стала единственной участницей из финального топ-6, кто во время пятичасовой торжественной церемонии во Вьетнаме отвечал на вопросы жюри на своем родном языке | Источник: joheirry_mola / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
В то время как многие топ-модели полностью посвящают себя бьюти-индустрии, Джохейрри работает обычной учительницей | Источник: joheirry_mola / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В то время как многие топ-модели полностью посвящают себя бьюти-индустрии, Джохейрри работает обычной учительницей | Источник: joheirry_mola / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
В доминиканской школе она ведет для подростков уроки английской литературы, обществознания и социальных наук, делая акцент на развитии критического мышления у детей | Источник: joheirry_mola / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В доминиканской школе она ведет для подростков уроки английской литературы, обществознания и социальных наук, делая акцент на развитии критического мышления у детей | Источник: joheirry_mola / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Победа Джохейрри в Нячанге стала настоящим национальным триумфом для ее родины. Доминиканская Республика завоевала корону «Мисс Мира» всего второй раз в истории | Источник: joheirry_mola / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Победа Джохейрри в Нячанге стала настоящим национальным триумфом для ее родины. Доминиканская Республика завоевала корону «Мисс Мира» всего второй раз в истории | Источник: joheirry_mola / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
На предфинальных соревнованиях девушка выиграла престижнейший титул «Топ-модель Америки и Карибского бассейна», что автоматически гарантировало ей проход в мировой топ-40 конкурса | Источник: joheirry_mola / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)На предфинальных соревнованиях девушка выиграла престижнейший титул «Топ-модель Америки и Карибского бассейна», что автоматически гарантировало ей проход в мировой топ-40 конкурса | Источник: joheirry_mola / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
+2
В решающем интеллектуальном раунде девушку спросили о глобальном образовании. Домингес уверенно защитила идею обязательного преподавания английского языка во всех начальных школах мира как главного инструмента для стирания границ и расширения возможностей детей | Источник: joheirry_mola / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В решающем интеллектуальном раунде девушку спросили о глобальном образовании. Домингес уверенно защитила идею обязательного преподавания английского языка во всех начальных школах мира как главного инструмента для стирания границ и расширения возможностей детей | Источник: joheirry_mola / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Джохейрри официально носит титул посла доброй воли «Goya Gives». В этой роли она регулярно участвует в кампаниях по борьбе с голодом и бедностью на территории стран Карибского бассейна и в испаноязычных кварталах Нью-Йорка | Источник: joheirry_mola / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Джохейрри официально носит титул посла доброй воли «Goya Gives». В этой роли она регулярно участвует в кампаниях по борьбе с голодом и бедностью на территории стран Карибского бассейна и в испаноязычных кварталах Нью-Йорка | Источник: joheirry_mola / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Девушка не просто вернула доминиканцам главную корону планеты впервые за 44 года, но и доказала всему миру, что эпоха «просто красивых картинок» окончательно уступила место уму, харизме и реальным делам.

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2
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4 минуты
О вкусах не спорят, поэтому без комментария.
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31 минута
Все на одно лицо
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