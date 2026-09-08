НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

 753мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 86,19
EUR 100,17
Въехал в людей
Птица Говорун в Ярославле
Ярославль из Лего
Отца и дочь спасли из болота
Где провести роскошный корпоратив
15 лет без «Локомотива»
Экс-игрок «Локомотива» — о трагедии 2011 года
Кто избежал трагедии «Локо»
Распродают недвижимость
Осень Ожидаются заморозки — экстренное предупреждение МЧС для Ярославской области

Ожидаются заморозки — экстренное предупреждение МЧС для Ярославской области

Ночью в регионе резко похолодает

80
Ярославцев предупредили о заморозках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцев предупредили о заморозках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о заморозках

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о заморозках ночью и утром в среду, 9 сентября. По информации синоптиков, в это время температура воздуха в регионе может опуститься до 0…-1 градуса.

В МЧС по Ярославской области предупредили, что в таких погодных условиях водителям нужно быть особенно внимательными на дороге.

«Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию до впереди идущего автомобиля, избегайте резких маневров. Особую осторожность проявляйте на мостах, эстакадах и участках в низинах — там риск обледенения дорожного полотна выше», — отметили спасатели.

К счастью, по данным синоптиков, похолодание, пришедшее в Ярославскую область, будет недолгим. Уже днем 9 сентября столбики термометров поднимутся до комфортных +16…+21 градуса, а в четверг, 10 сентября, днем и вовсе ожидается по-летнему теплая погода — +20…+25 градусов. При этом прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Однако затем в Центральную Россию опять попадут более прохладные воздушные массы, и показания термометров понизятся. В пятницу и в выходные днем ожидается +18…+19 градусов, но ночам около +9 градусов.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Заморозки Погода Предупреждение МЧС
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
4 минуты
Ещё лета нормальногоне было, а тут бац- осень.
Гость
8 минут
Холодно будет стоять в очередь за бензином
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Решите проблему радикально и жёстко». Автоэксперт назвал причину гигантских очередей за бензином
Дмитрий Ларионов
Автор мнения
Мнение
«Дешевле уже не будет». Что сейчас выгоднее: снимать жилье или влезать в ипотеку
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Весам — проблемы с деньгами, Львам — изменения в карьере: что готовит осень разным знакам зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей
Ярослав Пронин
Психолог-консультант, магистр психологии
Мнение
«Наша миссия — помнить»: экс-игрок ярославского «Локомотива» рассказал о работе в клубе после трагедии
Илья Горохов
Хоккей
Рекомендуем