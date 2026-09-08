Ожидаются заморозки — экстренное предупреждение МЧС для Ярославской области

Ярославцев предупредили о заморозках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о заморозках ночью и утром в среду, 9 сентября. По информации синоптиков, в это время температура воздуха в регионе может опуститься до 0…-1 градуса.

В МЧС по Ярославской области предупредили, что в таких погодных условиях водителям нужно быть особенно внимательными на дороге.

«Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию до впереди идущего автомобиля, избегайте резких маневров. Особую осторожность проявляйте на мостах, эстакадах и участках в низинах — там риск обледенения дорожного полотна выше», — отметили спасатели.

К счастью, по данным синоптиков, похолодание, пришедшее в Ярославскую область, будет недолгим. Уже днем 9 сентября столбики термометров поднимутся до комфортных +16…+21 градуса, а в четверг, 10 сентября, днем и вовсе ожидается по-летнему теплая погода — +20…+25 градусов. При этом прогнозируется переменная облачность, без осадков.