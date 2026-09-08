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Спорт Первая осечка «Краснодара», поражения «Спартака» и «Зенита»: итоги седьмого тура РПЛ

Первая осечка «Краснодара», поражения «Спартака» и «Зенита»: итоги седьмого тура РПЛ

Матчи подарили несколько неожиданных результатов

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Дубль Облякова подарил «армейцам» победу | Источник: пресс-служба ПФК ЦСКА Дубль Облякова подарил «армейцам» победу | Источник: пресс-служба ПФК ЦСКА

Дубль Облякова подарил «армейцам» победу

Источник:

пресс-служба ПФК ЦСКА

Завершился седьмой тур чемпионата России по футболу. В нем «Краснодар» впервые потерял очки, а «Спартак» и «Зенит» проиграли в принципиальных матчах. Рассказываем о результатах встреч.

Источник: телеграм-канал РПЛ Источник: телеграм-канал РПЛ
Источник:

телеграм-канал РПЛ

«Крылья Советов» — «Краснодар» 2:2

Источник: пресс-служба ФК «Крылья Советов»Источник: пресс-служба ФК «Крылья Советов»
Источник:

пресс-служба ФК «Крылья Советов»

Голы: Кордоба, 3 (0:1). Жоау Батчи, 17 (0:2). Рахманович, 55 (1:2). Рахманович, 79 (2:2)

«Краснодар» в первом тайме переигрывал соперника, но затем упустил преимущество, позволив самарцам вернуться в игру. Краснодарцы впервые в этом сезоне потеряли очки.

«Зенит» — ЦСКА 1:2

Источник: пресс-служба ФК «Зенит»Источник: пресс-служба ФК «Зенит»
Источник:

пресс-служба ФК «Зенит»

Голы: Обляков, 45+8 — с пенальти (0:1). Соболев, 84 (1:1). Обляков, 90+8 (1:2)

«Зенит» неожиданно дома уступил ЦСКА. В первом тайме команда из Санкт-Петербурга владела преимуществом, но в итоге не реализовала его и проиграла. «Армейцам» победу принес дубль Ивана Облякова.

«Ростов» — «Факел» 3:1

Источник: пресс-служба ФК «Ростов»Источник: пресс-служба ФК «Ростов»
Источник:

пресс-служба ФК «Ростов»

Голы: Миронов, 56 (1:0). Кучаев, 59 (2:0). Сако, 64 (3:0). Кокшаров, 89 (3:1)

Первый там мог бы претендовать на статус самого скучного в этом сезоне РПЛ. Во второй половине встречи «Ростов» забил три гола за восемь минут и одержал победу.

«Оренбург» — «Акрон» 2:2

Источник: пресс-служба ФК «Оренбург»Источник: пресс-служба ФК «Оренбург»
Источник:

пресс-служба ФК «Оренбург»

Голы: Гузина, 36 (1:0). Дуду, 75 (1:1). Беншимол, 78 (1:2). Жезус, 83 (2:2)

На двоих команды забили четыре гола, но победа никому не досталась. «Акрон» остался в опасной зоне борьбы за выживание.

«Динамо Махачкала» — «Родина» 2:0

Источник: пресс-служба ФК «Динамо» МахачкалаИсточник: пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала
Источник:

пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

Голы: Агаларов, 51 (1:0). Мрезиг, 64 (2:0)

На восьмой минуте «Родина» осталась в меньшинстве. В первом тайме махачкалинцы не смогли реализовать преимущество, но в итоге все же дожали соперника.

«Динамо» Москва — «Спартак» 2:1

Источник: пресс-служба ФК «Динамо»Источник: пресс-служба ФК «Динамо»
Источник:

пресс-служба ФК «Динамо»

Голы: Пруцев, 21 (0:1). Гладышев, 25 (1:1). Артур Гомес, 34 (2:1)

«Спартак» после победы над «Зенитом» начали относить к одним из фаворитов турнира. Кажется, что «красно-белые» с этой ношей пока что не справляются. В матче с «Динамо» они открыли счет, но после этого пропустили два мяча и уступили.

«Балтика» — «Локомотив» 0:1

Источник: пресс-служба ФК «Локомотив»Источник: пресс-служба ФК «Локомотив»
Источник:

пресс-служба ФК «Локомотив»

Гол: Мостовой, 85 (0:1)

«Локомотив» одержал первую победу в сезоне. Сделать это «железнодорожникам» помог новичок Андрей Мостовой, перешедший из «Зенита».

«Рубин» — «Ахмат» 1:1

Источник: пресс-служба ФК «Рубин»Источник: пресс-служба ФК «Рубин»
Источник:

пресс-служба ФК «Рубин»

Голы: Сиве, 26 — с пенальти (1:0). Касинтура, 56 (1:1)

В заключительном туре РПЛ соперники обменялись голами и заслуженно сыграли вничью.

Турнирная таблица

Источник: телеграм-канал РПЛ Источник: телеграм-канал РПЛ
Источник:

телеграм-канал РПЛ

«Краснодар» впервые потерял очки, но продолжает уверенно лидировать. На второе место вышел ЦСКА, отстающий на четыре балла. На дне турнирной таблицы «Акрон» и «Факел» — они пока ни разу не побеждали.

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Корреспондент 161.RU
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Комментарии
1
Гость
7 минут
Где про Шинник?
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