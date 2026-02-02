Вышли в валенках и шапке: Макарские дали концерт в ледяном ДК в Ярославской области

В Рыбинске возникли проблемы с отоплением из-за аварии на теплосетях Источник: «Антон и Виктория Макарские/Официальная группа» / Vk.com

В Рыбинске Ярославской области артистам Антону и Виктории Макарским пришлось выступать в ледяном зале ДК «Вымпел». Выступление едва не сорвалось из-за коммунального ЧП. В здании, как и во всём микрорайоне, 31 января не было отопления. Об этом Макарские рассказали у себя в соцсетях.

«Мы никогда в жизни не забудем этот живой концерт!» — написали они.

В разговоре с 76.RU Виктория Макарская поделилась, что только на площадке они узнали об аварии на теплосети и отсутствии отопления во дворце культуры. В это время на улице стояли 20-градусные морозы.

Кто такие Антон и Виктория Макарские Узнать Антон и Виктория Макарские — супруги, выступающие в творческом дуэте. Антон Макарский — актер театра и кино, певец, получивший широкую известность после участия в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», а также по ролям в фильмах «Любовь и голуби. Продолжение», «Срочно выйду замуж» и сериалах «Бедная Настя», «Талисман любви», «Кровавая Мэри» и др. Виктория Макарская — певица, актриса и продюсер, выступающая как сольно, так и в дуэте с Антоном. Супруги, помимо концертной деятельности, работают ведущими проекта «Святыни России» на телеканале «СПАС».

«Наша администратор Оксаночка сразу сделала всё возможное. Она собрала все теплые вещи. Где-то в реквизите нашла красные валенки Деда Мороза. Пришлось утепляться», — рассказала 76.RU Виктория Макарская.

Артисты поделились пледом со зрителями в зале, которые мерзли Источник: «Антон и Виктория Макарские/Официальная группа» / Vk.com

О переносе концерта команда даже не думала, к слушателям в Рыбинске музыканты вышли в шапках. Виктория поддевала под платье несколько пар колготок, на смену туфлям пришли красные валенки.

«Зрители тоже сидели в зале в верхней одежде. Мы были уверены, что зрители не придут, ведь во всём районе отключили отопление, в ДК было очень холодно. Но зрители, слава богу, пришли все. И никто не ушел, у нас концерт еще дольше продлился, чем обычно. Больше двух часов. Концерт был невероятно радостный», — рассказала Виктория.

Зал как-то нагрелся, потому что народу было много. Но на сцене было очень холодно. Виктория Макарская актриса и певица

Однако на этом приключения не закончились.

«Все зрители отмечали, что со сцены шел леденящий воздух и холод. Мы не могли понять, откуда. Потом уже, после концерта, выяснилось, что включили холодный обдув вместо теплого», — поделилась Виктория.

Выяснилось, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Виктория Макарская актриса и певица

Из-за холода во второй половине концерта выключилась аппаратура. Какое-то время артистам пришлось петь акапельно. После перезагрузки техника всё же заработала. Много было обстоятельств, мешающих провести концерт, но Виктория отмечает, что всё прошло замечательно.

«Я очень люблю Рыбинск — город особенный, здесь очень интеллигентные люди. Они знают толк в музыке. Концерт прошел, как будто мы дома. Как будто бы к нам пришли друзья, родня. Было очень здорово», — поделилась певица.

Почему в ДК не было отопления

Как сообщили 76.RU в ДК «Вымпел», проблемы с отоплением в здании фиксируются давно.

«У нас идет пониженный график подачи с котельной. В связи с чем это связано, не могу сказать. У нас централизованное отопление. С начала отопительного сезона проблемы идут по всему микрорайону Северному, в котором мы находимся», — сообщили во дворце культуры.

По данным компании «Теплоресурс Рыбинск», проблемы с отоплением в Рыбинске начались из-за утечки 30 января. Ее выявили около 20:00 в тепловой камере между домами № 3 и 5 по улице Лизы Чайкиной.

«Обследование выявило множественные дефекты на трубопроводах диаметром от 200 до 400 мм. Данная ситуация обусловлена критическим износом и ветхостью распределительных сетей на данном участке», — уточнили в «Теплоресурсе Рыбинска».

При этом в компании отметили, что в выходные устранить аварию не смогли из-за морозов ниже −20 °C, поскольку температура теплоносителя была поднята выше 100 °C. Работа с таким паром в закрытой камере опасна для персонала.

С утра 2 февраля в Рыбинске начали устранять дефекты на трубопроводах Источник: «Теплоресурс Рыбинск» / Vk.com

«В микрорайоне „Северном“ преобладают дома с верхним розливом. В условиях сильных холодов полная остановка циркуляции даже на два часа привела бы к замерзанию внутридомовых систем. Ремонт такого масштаба требует значительно большего времени», — добавили коммунальщики.

Утром 2 февраля в компании отчитались, что приступили к устранению аварии в Северном.

«Специалисты аварийной бригады произвели техническое отключение участка сети на улице Лизы Чайкиной и вскрыли тепловую камеру. <…> На данный момент подтверждено наличие двух дефектов, однако окончательная оценка состояния трубопровода и определение полного объема необходимых работ станут возможны только после завершения откачки теплоносителя и осушения участка», — уточнили в «Теплоресурсе Рыбинска».

Проблема длится не первый год

По данным производственно-технического подразделения «Яроблводоканала» на 1 февраля, без отопления осталось больше 30 домов в Рыбинске. Местные жители жалуются на проблемы с теплом не первый год, власти же объясняют проблему ветхостью труб в городе.

В 2019 году было подписано концессионное соглашение между МУП «Теплоэнерго» и ООО «Рыбинская генерация» — дочерней структурой АО «ТГК-2». Согласно договору, рыбинские котельные и тепловые сети планировалось передать «Рыбинской генерации» на 20 лет. Компания обещала инвестировать в реконструкцию объектов, погасить долги, а в дальнейшем получать доход от продажи и поставки теплоэнергии. Всё это вылилось в возбуждение уголовного дела, фигурантами которого стали депутат, бывший первый заместитель главы Рыбинска, а также сын депутата Ярославской области.

В конце 2021 года жители Рыбинска на несколько дней оставались без отопления. Бывший глава города Денис Добряков сообщал о сборе комиссии по ЧС из-за ситуации с отоплением. В 2022 году рыбинцы обращались к губернатору Михаилу Евраеву с жалобой, что из-за холода им приходится спать одетыми. А в 2023 году в январские морозы случилась серьезная авария на теплосетях на улице Плеханова.