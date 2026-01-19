НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Крещение Фоторепортаж В тапочках нельзя! Как прошли Крещенские купания в Ярославле. 20+ ярких кадров

В тапочках нельзя! Как прошли Крещенские купания в Ярославле. 20+ ярких кадров

Фоторепортаж из Петропавловского парка и Подзеленья

758
Каждое погружение выглядит эффектно | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Каждое погружение выглядит эффектно

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

С 18 на 19 января православные христиане празднуют Крещение. В этом году в Ярославле оборудовали три купели: две из них были открыты с вечера 18 января, еще одна на Подзеленье — с утра 19 января. Некоторые жители погружались в ледяную воду до завершения литургии.

Многие участники Крещенских купаний признавались, что погружение в купель — это не только способ отметить христианский праздник, но и многолетняя традиция. Были и те, кто впервые окунался в ледяную воду.

Наша редакция побывала на Петропавловских прудах и на Которосли в парке Подзеленье. Публикуем эмоциональные кадры оттуда.

Петропавловский парк

Для желающих окунуться развернули большую отапливаемую палатку | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Для желающих окунуться развернули большую отапливаемую палатку

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Также установили кабинки для переодевания на улице | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Также установили кабинки для переодевания на улице

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Рядом с купелью работала команда из четырех спасателей. Они настоятельно не рекомендуют погружаться в тапочках | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Рядом с купелью работала команда из четырех спасателей. Они настоятельно не рекомендуют погружаться в тапочках

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Для многих окунание в купель — ежегодная традиция | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Для многих окунание в купель — ежегодная традиция

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

У многих на лицах умиротворение | Источник: Артем Бауман / 76.RU

У многих на лицах умиротворение

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На это даже смотреть холодно | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На это даже смотреть холодно

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Чтобы окунуться, нужно преодолеть себя | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Чтобы окунуться, нужно преодолеть себя

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Температура воды, по данным спасателей, составляла всего +1 градус | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Температура воды, по данным спасателей, составляла всего +1 градус

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Спасатели и руку подадут и плед подержат | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Спасатели и руку подадут и плед подержат

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ночью в парке прошел крестный ход | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ночью в парке прошел крестный ход

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Купель освятили около часа ночи | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Купель освятили около часа ночи

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Парк Подзеленье

Утром 19 января отапливаемые раздевалки появились на берегу Которосли | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Утром 19 января отапливаемые раздевалки появились на берегу Которосли

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Спасатели будут дежурить до 21:00 | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Спасатели будут дежурить до 21:00

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Многие приходят окунуться с друзьями | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Многие приходят окунуться с друзьями

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Купели оборудованы специальными деревянными мостками | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Купели оборудованы специальными деревянными мостками

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

После погружения хочется быстрее выйти из воды | Источник: Артем Бауман / 76.RU

После погружения хочется быстрее выйти из воды

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

У купели дежурят спасатели | Источник: Артем Бауман / 76.RU

У купели дежурят спасатели

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Непередаваемые эмоции | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Непередаваемые эмоции

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

От холодной воды перехватывает дыхание | Источник: Артем Бауман / 76.RU

От холодной воды перехватывает дыхание

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Общая традиция по-настоящему сближает | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Общая традиция по-настоящему сближает

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Эмоции зашкаливают | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Эмоции зашкаливают

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На берегу оборудованы палатки, чтобы согреться | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На берегу оборудованы палатки, чтобы согреться

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Мы также публиковали эмоциональные видео погружения в ледяную воду в нашей онлайн-трансляции.

Комментарии
2
Гость
54 минуты
Как в головах у людей совмещаются сатанинские татуировки и христианские обряды?
Гость
36 минут
В трусах тоже нельзя! Вас же крестили не в трусах. Нужно всем купаться в проруби без трусов!!!
Читать все комментарии
Рекомендуем