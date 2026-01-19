В тапочках нельзя! Как прошли Крещенские купания в Ярославле. 20+ ярких кадров

С 18 на 19 января православные христиане празднуют Крещение. В этом году в Ярославле оборудовали три купели: две из них были открыты с вечера 18 января, еще одна на Подзеленье — с утра 19 января. Некоторые жители погружались в ледяную воду до завершения литургии.
Многие участники Крещенских купаний признавались, что погружение в купель — это не только способ отметить христианский праздник, но и многолетняя традиция. Были и те, кто впервые окунался в ледяную воду.
Наша редакция побывала на Петропавловских прудах и на Которосли в парке Подзеленье. Публикуем эмоциональные кадры оттуда.