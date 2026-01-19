В тапочках нельзя! Как прошли Крещенские купания в Ярославле. 20+ ярких кадров

Каждое погружение выглядит эффектно Источник: Артем Бауман / 76.RU

С 18 на 19 января православные христиане празднуют Крещение. В этом году в Ярославле оборудовали три купели: две из них были открыты с вечера 18 января, еще одна на Подзеленье — с утра 19 января. Некоторые жители погружались в ледяную воду до завершения литургии.

Многие участники Крещенских купаний признавались, что погружение в купель — это не только способ отметить христианский праздник, но и многолетняя традиция. Были и те, кто впервые окунался в ледяную воду.

Наша редакция побывала на Петропавловских прудах и на Которосли в парке Подзеленье. Публикуем эмоциональные кадры оттуда.

Петропавловский парк

Для желающих окунуться развернули большую отапливаемую палатку Источник: Артем Бауман / 76.RU

Также установили кабинки для переодевания на улице Источник: Артем Бауман / 76.RU

Рядом с купелью работала команда из четырех спасателей. Они настоятельно не рекомендуют погружаться в тапочках Источник: Артем Бауман / 76.RU

Для многих окунание в купель — ежегодная традиция Источник: Артем Бауман / 76.RU

У многих на лицах умиротворение Источник: Артем Бауман / 76.RU

На это даже смотреть холодно Источник: Артем Бауман / 76.RU

Чтобы окунуться, нужно преодолеть себя Источник: Артем Бауман / 76.RU

Температура воды, по данным спасателей, составляла всего +1 градус Источник: Артем Бауман / 76.RU

Спасатели и руку подадут и плед подержат Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ночью в парке прошел крестный ход Источник: Артем Бауман / 76.RU

Купель освятили около часа ночи Источник: Артем Бауман / 76.RU

Парк Подзеленье

Утром 19 января отапливаемые раздевалки появились на берегу Которосли Источник: Артем Бауман / 76.RU

Спасатели будут дежурить до 21:00 Источник: Артем Бауман / 76.RU

Многие приходят окунуться с друзьями Источник: Артем Бауман / 76.RU

Купели оборудованы специальными деревянными мостками Источник: Артем Бауман / 76.RU

После погружения хочется быстрее выйти из воды Источник: Артем Бауман / 76.RU

У купели дежурят спасатели Источник: Артем Бауман / 76.RU

Непередаваемые эмоции Источник: Артем Бауман / 76.RU

От холодной воды перехватывает дыхание Источник: Артем Бауман / 76.RU

Общая традиция по-настоящему сближает Источник: Артем Бауман / 76.RU

Эмоции зашкаливают Источник: Артем Бауман / 76.RU

На берегу оборудованы палатки, чтобы согреться Источник: Артем Бауман / 76.RU