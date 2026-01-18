На Крещение в Ярославской области подготовили 39 купелей: адреса и расписание

Уролог Камиль Хамидуллин объяснил, что окунание в ледяную воду — это стресс для организма. При этом при определенных условиях такой стресс может стать полезным.

«Допустим, физические нагрузки — это правильный, полезный стресс, благодаря которому организм адаптируется к возникшим условиям и становится крепче, выносливее, сильнее и так далее. С температурой то же самое, но только если воздействие происходит по определенной методике», — объяснил Хамидуллин.

Доктор советует перед походом в прорубь подготовиться — попробовать дома контрастный душ или обливание холодной водой. Если же решили искупаться на Крещение без подготовки, то лучше не погружаться с головой — именно воздействие на сосуды головы представляет наибольшую опасность.

После выхода из холодной воды не надо стоять на морозе. Сразу зайдите в теплое помещение, высушитесь, попейте горячий напиток (только не алкоголь) и переоденьтесь. Затем уже можно выходить на улицу.