На Крещение в Ярославской области подготовили 39 купелей: адреса и расписание

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение Господне. Традиционно сотни ярославцев окунаются в купели в мороз.
В этом онлайн-репортаже показываем, как проходит праздник в Ярославской области. Кстати, в полночь команда портала 76.RU отправится к одной из купелей.
Адреса купелей в Ярославской области
Ярославский округ
Пруд в селе Лучинском, Карабихское сельское поселение, церковь Иоакима и Анны — 19 января с 00:00 до 01:00, с 12:00 до 13:00;
озеро Тарасово в селе Толбухино Кузнечихинского сельского поселения, церковь Рождества Христова села Давыдово — 19 января с 00:00 до 01:00;
река Волга в селе Прусово Заволжского сельского поселения, церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы — 19 января с 00:00 до 01:00;
река Туношенка в Туношне, храм Рождества Богородицы — 19 января с 00:00 до 01:00.
Рыбинский округ
Рыбинское водохранилище, микрорайон Переборы на побережье у спасательной станции ГКУ «ЦОД по ГОЧС» Ярославской области — с 09:00 18 января до 14:00 19 января.
Тутаевский округ
Река Волга в Тутаеве, святой источник «Святого Николая» на улице Ярославская — с 23:00 18 января до 02:00 19 января;
река Ковать на въезде в Тутаев из Ярославля, слева — с 23:00 18 января до 02:00 19 января;
пруд в поселке Никульское Тутаевского района на улице Дорожная (за домом № 1) — с 23:00 18 января до 02:00 19 января.
Брейтовский округ
Река Сить в селе Брейтово в районе Богородице-Никольской часовни — 19 января с 00:00 до 02:00 и с 17:00 до 20:00;
Прощеный ручей в деревне Торонкова Брейтовского района — 19 января с 14:00 до 16:00.
Некоузский округ
Левый берег реки Ильд в районе села Верхне-Никульское, пляж Веретейского поселения — 18 января с 22:00 до 19 января 01:00 и 19 января с 10:00 до 14:00.
Некрасовский округ
Пруд у храма Михаила-Архангела в селе Кувакино в Бурмакине — 19 января с 01:00 до 04:00;
пруд у храма Смоленской иконы Божией матери в селе Гзино — 18 января с 15:00;
река Солоница в Некрасовском, около храма «Утоли моя печали» на улице Кооперативной, 1а — 18 января с 23:00 до 19 января 04:00;
закрытая купель в храме Воскресения Христова в селе Вятском — 18 января с 12:00 до 19 января 05:00;
закрытая купель в селе Бурмакино (звонница) — 19 января с 01:00 до 05:00.
Переславль-Залесский округ
Устье реки Трубеж в Переславле, около храма Сорока мучеников — 18 января с 19:00 до 19 января 02:00;
источник Алексия человека Божия в селе Новоалексеевка — 19 января с 11:30 до 17:00;
источник великомученицы Варвары в селе Купань — 19 января с 00:00 до 02:30;
источник преподобного Никиты Столпника в селе Никитская Слобода — 18 января с 21:00 до 19 января 02:30.
Борисоглебский округ
Купель на Святом источнике в районе села Красово — 18 января с 23:30 до 19 января 02:30;
купель на источнике Святого Иринарха в районе села Кондаково Высоковского сельского поселения — 18 января с 23:30 до 19 января 02:30.
Угличский округ
Река Волга в Угличе, в районе улицы Портовой, напротив дома № 3а — 18 января с 23:30 до 19 января 01:30;
река Воржехоть в селе Дивная Гора, Свято-Троицкой, Дивногорский храм — 19 января с 12:00 до 15:00;
пруд в селе Архангельское Угличского района, церковь Михаила Архангела — 19 января с 11:00 до 14:00;
святой источник Святителя Николая Чудотворца в деревне Чубаково Угличского района, церковь Святого Николая Чудотворца — 18 января с 23:00 до 19 января 02:00;
купель в селе Нефедьево Угличского района, церковь Тихвинская — 18 января с 23:30 до 19 января 01:00.
Ростовский округ
Купель на источнике Святителя Василия Великого в деревне Глебово, Семибратовское сельское поселение — 19 января с 00:00 до 02:00 и с 12:00 до 14:00;
источник преподобного Сергия на реке Сара в деревне Деболовское Ростовского района — 19 января с 00:00 до 02:00.
Даниловский округ
Родник в селе Покров на улице Петрушинская — 19 января с 00:00 до 02:00;
купель в роднике у Воскресенской церкви в Данилове, пересечение улиц Первомайской и Володарского — 19 января с 00:00 до 02:00.
Мышкинский округ
Река Волга в Мышкине в районе старой пристани, улица Ленина, 1 — 19 января с 14:00 до 20:00.
Большесельский округ
Левый берег реки Юхоти (200 метров вверх по течению от автомобильного моста) — 19 января с 00:00 до 02:00.
Пошехонский округ
Купель в реке Согоже в Пошехонье на улице Набережная, 1 (в 10 метрах от спасательной станции) — 18 января с 23:00 до 19 января 01:00;
Стационарная купель в деревне Заднево, источник преподобного Адриана Пошехонского, сельское поселение Болосельское (мужская и женская купели) — 18 января с 23:30 до 19 января 02:00.
А что по погоде? Этой ночью, по данным «Фобоса», в Ярославле ожидается переменная облачность, температура воздуха -3…5 °C. Давление заметно выше нормы.
Кому не стоит лезть в ледяную воду и как правильно погружаться, если вы всё-таки решились, смотрите в карточках.
Уролог Камиль Хамидуллин объяснил, что окунание в ледяную воду — это стресс для организма. При этом при определенных условиях такой стресс может стать полезным.
«Допустим, физические нагрузки — это правильный, полезный стресс, благодаря которому организм адаптируется к возникшим условиям и становится крепче, выносливее, сильнее и так далее. С температурой то же самое, но только если воздействие происходит по определенной методике», — объяснил Хамидуллин.
Доктор советует перед походом в прорубь подготовиться — попробовать дома контрастный душ или обливание холодной водой. Если же решили искупаться на Крещение без подготовки, то лучше не погружаться с головой — именно воздействие на сосуды головы представляет наибольшую опасность.
После выхода из холодной воды не надо стоять на морозе. Сразу зайдите в теплое помещение, высушитесь, попейте горячий напиток (только не алкоголь) и переоденьтесь. Затем уже можно выходить на улицу.
В Брагине не будут организовывать купель из-за неблагоприятных погодных условий и нестабильного льда.
Глава Дзержинского района Екатерина Мусинова предупредила жителей о том, что организация купелей запрещена.
Адреса купелей в Ярославле
Пруд на территория Свято-Введенского Толгского женского монастыря. Время работы: с 18 января 12:00 по 19 января 22:00;
Петропавловские пруды. Время работы: с 21:00 18 января до 19 января, 22:00;
левый берег реки Которосль в районе парка «Подзеленье» (у Гарнизонного храма Михаила Архангела). Время работы: 19 января с 11:30 до 22:00.