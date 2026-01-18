НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -14

5 м/c,

зап.

 767мм 92%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
Адреса купелей
Ротенберг в Ярославской области
Жизнь с четверняшками
ДТП с автобусами
История зоотаксиста
Ярославна — на «Четыре свадьбы»
Город Крещение Онлайн-трансляция На Крещение в Ярославской области подготовили 39 купелей: адреса и расписание

На Крещение в Ярославской области подготовили 39 купелей: адреса и расписание

В онлайн-репортаже рассказываем все, что нужно знать о празднике

188

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение Господне. Традиционно сотни ярославцев окунаются в купели в мороз.

В этом онлайн-репортаже показываем, как проходит праздник в Ярославской области. Кстати, в полночь команда портала 76.RU отправится к одной из купелей.

Анастасия Вязигина
Обсудить
Анастасия Вязигина

Адреса купелей в Ярославской области

Ярославский округ

  • Пруд в селе Лучинском, Карабихское сельское поселение, церковь Иоакима и Анны — 19 января с 00:00 до 01:00, с 12:00 до 13:00;

  • озеро Тарасово в селе Толбухино Кузнечихинского сельского поселения, церковь Рождества Христова села Давыдово — 19 января с 00:00 до 01:00;

  • река Волга в селе Прусово Заволжского сельского поселения, церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы — 19 января с 00:00 до 01:00;

  • река Туношенка в Туношне, храм Рождества Богородицы — 19 января с 00:00 до 01:00.

Рыбинский округ

  • Рыбинское водохранилище, микрорайон Переборы на побережье у спасательной станции ГКУ «ЦОД по ГОЧС» Ярославской области — с 09:00 18 января до 14:00 19 января.

Тутаевский округ

  • Река Волга в Тутаеве, святой источник «Святого Николая» на улице Ярославская — с 23:00 18 января до 02:00 19 января;

  • река Ковать на въезде в Тутаев из Ярославля, слева — с 23:00 18 января до 02:00 19 января;

  • пруд в поселке Никульское Тутаевского района на улице Дорожная (за домом № 1) — с 23:00 18 января до 02:00 19 января.

Брейтовский округ

  • Река Сить в селе Брейтово в районе Богородице-Никольской часовни — 19 января с 00:00 до 02:00 и с 17:00 до 20:00;

  • Прощеный ручей в деревне Торонкова Брейтовского района — 19 января с 14:00 до 16:00.

Некоузский округ

  • Левый берег реки Ильд в районе села Верхне-Никульское, пляж Веретейского поселения — 18 января с 22:00 до 19 января 01:00 и 19 января с 10:00 до 14:00.

Некрасовский округ

  • Пруд у храма Михаила-Архангела в селе Кувакино в Бурмакине — 19 января с 01:00 до 04:00;

  • пруд у храма Смоленской иконы Божией матери в селе Гзино — 18 января с 15:00;

  • река Солоница в Некрасовском, около храма «Утоли моя печали» на улице Кооперативной, 1а — 18 января с 23:00 до 19 января 04:00;

  • закрытая купель в храме Воскресения Христова в селе Вятском — 18 января с 12:00 до 19 января 05:00;

  • закрытая купель в селе Бурмакино (звонница) — 19 января с 01:00 до 05:00.

Переславль-Залесский округ

  • Устье реки Трубеж в Переславле, около храма Сорока мучеников — 18 января с 19:00 до 19 января 02:00;

  • источник Алексия человека Божия в селе Новоалексеевка — 19 января с 11:30 до 17:00;

  • источник великомученицы Варвары в селе Купань — 19 января с 00:00 до 02:30;

  • источник преподобного Никиты Столпника в селе Никитская Слобода — 18 января с 21:00 до 19 января 02:30.

Борисоглебский округ

  • Купель на Святом источнике в районе села Красово — 18 января с 23:30 до 19 января 02:30;

  • купель на источнике Святого Иринарха в районе села Кондаково Высоковского сельского поселения — 18 января с 23:30 до 19 января 02:30.

Угличский округ

  • Река Волга в Угличе, в районе улицы Портовой, напротив дома № 3а — 18 января с 23:30 до 19 января 01:30;

  • река Воржехоть в селе Дивная Гора, Свято-Троицкой, Дивногорский храм — 19 января с 12:00 до 15:00;

  • пруд в селе Архангельское Угличского района, церковь Михаила Архангела — 19 января с 11:00 до 14:00;

  • святой источник Святителя Николая Чудотворца в деревне Чубаково Угличского района, церковь Святого Николая Чудотворца — 18 января с 23:00 до 19 января 02:00;

  • купель в селе Нефедьево Угличского района, церковь Тихвинская — 18 января с 23:30 до 19 января 01:00.

Ростовский округ

  • Купель на источнике Святителя Василия Великого в деревне Глебово, Семибратовское сельское поселение — 19 января с 00:00 до 02:00 и с 12:00 до 14:00;

  • источник преподобного Сергия на реке Сара в деревне Деболовское Ростовского района — 19 января с 00:00 до 02:00.

Даниловский округ

  • Родник в селе Покров на улице Петрушинская — 19 января с 00:00 до 02:00;

  • купель в роднике у Воскресенской церкви в Данилове, пересечение улиц Первомайской и Володарского — 19 января с 00:00 до 02:00.

Мышкинский округ

  • Река Волга в Мышкине в районе старой пристани, улица Ленина, 1 — 19 января с 14:00 до 20:00.

Большесельский округ

  • Левый берег реки Юхоти (200 метров вверх по течению от автомобильного моста) — 19 января с 00:00 до 02:00.

Пошехонский округ

  • Купель в реке Согоже в Пошехонье на улице Набережная, 1 (в 10 метрах от спасательной станции) — 18 января с 23:00 до 19 января 01:00;

  • Стационарная купель в деревне Заднево, источник преподобного Адриана Пошехонского, сельское поселение Болосельское (мужская и женская купели) — 18 января с 23:30 до 19 января 02:00.

Обсудить
Анастасия Вязигина

А что по погоде? Этой ночью, по данным «Фобоса», в Ярославле ожидается переменная облачность, температура воздуха -3…5 °C. Давление заметно выше нормы.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Кому не стоит лезть в ледяную воду и как правильно погружаться, если вы всё-таки решились, смотрите в карточках.

Рассказываем, кому не стоит погружаться в ледяную купель | Источник: Городские медиаРассказываем, кому не стоит погружаться в ледяную купель | Источник: Городские медиа
При беременности, после болезни, при хронических заболеваниях окунание запрещено | Источник: Городские медиаПри беременности, после болезни, при хронических заболеваниях окунание запрещено | Источник: Городские медиа
Кроме того, врачи запрещают употреблять алкоголь перед купанием | Источник: Городские медиаКроме того, врачи запрещают употреблять алкоголь перед купанием | Источник: Городские медиа
+2
Советы для тех, кто хочет окунуться в прорубь | Источник: Городские медиаСоветы для тех, кто хочет окунуться в прорубь | Источник: Городские медиа
Окунаться в прорубь можно только в специальных оборудованных местах | Источник: Городские медиаОкунаться в прорубь можно только в специальных оборудованных местах | Источник: Городские медиа
Обсудить
Анастасия Вязигина

Уролог Камиль Хамидуллин объяснил, что окунание в ледяную воду — это стресс для организма. При этом при определенных условиях такой стресс может стать полезным.

«Допустим, физические нагрузки — это правильный, полезный стресс, благодаря которому организм адаптируется к возникшим условиям и становится крепче, выносливее, сильнее и так далее. С температурой то же самое, но только если воздействие происходит по определенной методике», — объяснил Хамидуллин.

Доктор советует перед походом в прорубь подготовиться — попробовать дома контрастный душ или обливание холодной водой. Если же решили искупаться на Крещение без подготовки, то лучше не погружаться с головой — именно воздействие на сосуды головы представляет наибольшую опасность.

После выхода из холодной воды не надо стоять на морозе. Сразу зайдите в теплое помещение, высушитесь, попейте горячий напиток (только не алкоголь) и переоденьтесь. Затем уже можно выходить на улицу.

Обсудить
Анастасия Вязигина

В Брагине не будут организовывать купель из-за неблагоприятных погодных условий и нестабильного льда.

Глава Дзержинского района Екатерина Мусинова предупредила жителей о том, что организация купелей запрещена.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Адреса купелей в Ярославле

  • Пруд на территория Свято-Введенского Толгского женского монастыря. Время работы: с 18 января 12:00 по 19 января 22:00;

  • Петропавловские пруды. Время работы: с 21:00 18 января до 19 января, 22:00;

  • левый берег реки Которосль в районе парка «Подзеленье» (у Гарнизонного храма Михаила Архангела). Время работы: 19 января с 11:30 до 22:00.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Крещение Господне Крещенские купели МЧС
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
10 минут
Где крестился Иисус Христос- зимы не бывает. В Иордании в январе средняя температура воздуха выше +10. Там можно спокойно окунуться. Окунуться в мороз вряд-ли пришло в голову. Сейчас многие лезут в ледяную воду из-за фоточек.
Гость
2 минуты
Купаться без Веры это Грех! Особенно нашим чиновникам на заметку! Если чуешь,что народ обделил-лучше не лезь воду! Не гневи Бога!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Рекомендуем