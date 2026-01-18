Памятники архитектуры, сауна и резные избы: изучаем тихий уголок Ярославля

В Красноперекопском районе Ярославля сохранилось много уголков с частным сектором. На улочках соседствуют крепенькие деревянные дома с наличниками, кирпичные коттеджи и памятники архитектуры, которым не помещает внимание и забота.
В новом выпуске рубрики «Ну и дыра!» бродим по удаленной от центра улочке Зеленцовской. К слову, краеведы считают, что эта территория позволяет представить, как выглядела ярославская закоторосльная окраина более ста лет назад. В этих местах сохранилось много домов, построенных до событий 1917-го.
Судя по карте, на Зеленцовской стоят пару десятков построек, помимо частных домов, тут также расположен детский сад и детская школа искусств, а также столовая и несколько офисов.
