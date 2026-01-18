Памятники архитектуры, сауна и резные избы: изучаем тихий уголок Ярославля

Уголок русской деревни затесался в рабочем районе Ярославля Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Красноперекопском районе Ярославля сохранилось много уголков с частным сектором. На улочках соседствуют крепенькие деревянные дома с наличниками, кирпичные коттеджи и памятники архитектуры, которым не помещает внимание и забота.

В новом выпуске рубрики «Ну и дыра!» бродим по удаленной от центра улочке Зеленцовской. К слову, краеведы считают, что эта территория позволяет представить, как выглядела ярославская закоторосльная окраина более ста лет назад. В этих местах сохранилось много домов, построенных до событий 1917-го.

Здание, расположенное по адресу Зеленцовская, 15 — объект культурного наследия федерального значения. Дом Петеревского был построен между XVII и XVIII столетиями. Источник: Артем Бауман / 76.RU

Улица совсем небольшая, но полна контрастов Источник: Артем Бауман / 76.RU Большую часть занимают частные деревянные дома Источник: Артем Бауман / 76.RU

Местами возраст построек дает о себе знать Источник: Артем Бауман / 76.RU

Судя по карте, на Зеленцовской стоят пару десятков построек, помимо частных домов, тут также расположен детский сад и детская школа искусств, а также столовая и несколько офисов.

Многие дома расширены пристройками Источник: Артем Бауман / 76.RU

По соседству с столетними деревянными домами расположен мотель-сауна Источник: Артем Бауман / 76.RU

На смену старым деревянным домам приходят современные коттеджи Источник: Артем Бауман / 76.RU Сектор продолжают застраивать частными домами Источник: Артем Бауман / 76.RU

Контрастное соседство Источник: Артем Бауман / 76.RU

Водоразборная колонка пользуется популярностью у местных Источник: Артем Бауман / 76.RU

За углом в конце улицы спрятались гаражи Источник: Артем Бауман / 76.RU

Улица Зеленцовская выглядит как тихий уголок Источник: Артем Бауман / 76.RU

Совсем рядом находятся офисы и производственные здания Источник: Артем Бауман / 76.RU