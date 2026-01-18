НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -14

5 м/c,

зап.

 767мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
История зоотаксиста
Жизнь с четверняшками
Как прошел концерт Шамана. Фото и видео
Бизнес на котах
Ярославна — на «Четыре свадьбы»
Адреса купелей
Город Ну и дыра! Фоторепортаж Памятники архитектуры, сауна и резные избы: изучаем тихий уголок Ярославля

Памятники архитектуры, сауна и резные избы: изучаем тихий уголок Ярославля

«Ну и дыра!» на улице Зеленцовской

292
Уголок русской деревни затесался в рабочем районе Ярославля | Источник: Артем Бауман / 76.RUУголок русской деревни затесался в рабочем районе Ярославля | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Уголок русской деревни затесался в рабочем районе Ярославля

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Красноперекопском районе Ярославля сохранилось много уголков с частным сектором. На улочках соседствуют крепенькие деревянные дома с наличниками, кирпичные коттеджи и памятники архитектуры, которым не помещает внимание и забота.

В новом выпуске рубрики «Ну и дыра!» бродим по удаленной от центра улочке Зеленцовской. К слову, краеведы считают, что эта территория позволяет представить, как выглядела ярославская закоторосльная окраина более ста лет назад. В этих местах сохранилось много домов, построенных до событий 1917-го.

Здание, расположенное по адресу Зеленцовская, 15&nbsp;— объект культурного наследия федерального значения. Дом Петеревского был построен между XVII и XVIII столетиями. | Источник: Артем Бауман / 76.RUЗдание, расположенное по адресу Зеленцовская, 15&nbsp;— объект культурного наследия федерального значения. Дом Петеревского был построен между XVII и XVIII столетиями. | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Здание, расположенное по адресу Зеленцовская, 15 — объект культурного наследия федерального значения. Дом Петеревского был построен между XVII и XVIII столетиями.

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Улица совсем небольшая, но полна контрастов | Источник: Артем Бауман / 76.RUУлица совсем небольшая, но полна контрастов | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Улица совсем небольшая, но полна контрастов

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Большую часть занимают частные деревянные дома | Источник: Артем Бауман / 76.RUБольшую часть занимают частные деревянные дома | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Большую часть занимают частные деревянные дома

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Местами возраст построек дает о себе знать | Источник: Артем Бауман / 76.RUМестами возраст построек дает о себе знать | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Местами возраст построек дает о себе знать

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Судя по карте, на Зеленцовской стоят пару десятков построек, помимо частных домов, тут также расположен детский сад и детская школа искусств, а также столовая и несколько офисов.

Многие дома расширены пристройками | Источник: Артем Бауман / 76.RUМногие дома расширены пристройками | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Многие дома расширены пристройками

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

По соседству с столетними деревянными домами расположен мотель-сауна | Источник: Артем Бауман / 76.RUПо соседству с столетними деревянными домами расположен мотель-сауна | Источник: Артем Бауман / 76.RU

По соседству с столетними деревянными домами расположен мотель-сауна

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На смену старым деревянным домам приходят современные коттеджи | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа смену старым деревянным домам приходят современные коттеджи | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На смену старым деревянным домам приходят современные коттеджи

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Сектор продолжают застраивать частными домами | Источник: Артем Бауман / 76.RUСектор продолжают застраивать частными домами | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Сектор продолжают застраивать частными домами

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Контрастное соседство | Источник: Артем Бауман / 76.RUКонтрастное соседство | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Контрастное соседство

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Водоразборная колонка пользуется популярностью у местных | Источник: Артем Бауман / 76.RUВодоразборная колонка пользуется популярностью у местных | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Водоразборная колонка пользуется популярностью у местных

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

За углом в конце улицы спрятались гаражи | Источник: Артем Бауман / 76.RUЗа углом в конце улицы спрятались гаражи | Источник: Артем Бауман / 76.RU

За углом в конце улицы спрятались гаражи

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Улица Зеленцовская выглядит как тихий уголок | Источник: Артем Бауман / 76.RUУлица Зеленцовская выглядит как тихий уголок | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Улица Зеленцовская выглядит как тихий уголок

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Совсем рядом находятся офисы и производственные здания | Источник: Артем Бауман / 76.RUСовсем рядом находятся офисы и производственные здания | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Совсем рядом находятся офисы и производственные здания

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В этом фоторепортаже мы показывали, как выглядит микрорайон вблизи Петропавловского парка в том же рабочем районе. Ранее мы изучали окраину города, где бараки прячутся в тени новостроек, а также изнанку центра Ярославля и район, где избы доживают свой век.

ПО ТЕМЕ
Артем БауманАртем Бауман
Артем Бауман
фотограф
Ну и дыра Частный сектор Памятник архитектуры
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем