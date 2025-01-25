Забытый и обшарпанный: гуляем по району Ярославля, над которым время берет свое

На выезде из Ярославля в сторону Костромы расположен район Липовая гора, в котором смешались новостройки, бараки, частный сектор. На окраине района стоят несколько двухэтажных домов, построенных в прошлом веке. Хоть неравнодушные жители и пытаются содержать их в хорошем состоянии, время берет свое.
Крыши в дырах, на фасадах трещины, подъезды в воде, а вокруг — грязь. В новом выпуске «Ну и дыра!» гуляем по дворам улицы Пирогова, где горожане уживаются с разрухой.
В прошлых выпусках рубрики мы изучали улицы поселка завода № 50, отрезанного от города железной дорогой и промзоной, показывали центр Ярославля с непривычной стороны, а также гуляли по деревне между двумя ярославскими мостами, где дома разваливаются на фоне заброшенной мельницы.