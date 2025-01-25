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Город Ну и дыра! фоторепортаж Забытый и обшарпанный: гуляем по району Ярославля, над которым время берет свое

Забытый и обшарпанный: гуляем по району Ярославля, над которым время берет свое

«Ну и дыра!» на Липовой горе

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7 комментариев

Рядом с двухэтажными домами стоят более свежие многоэтажки

Источник:

На выезде из Ярославля в сторону Костромы расположен район Липовая гора, в котором смешались новостройки, бараки, частный сектор. На окраине района стоят несколько двухэтажных домов, построенных в прошлом веке. Хоть неравнодушные жители и пытаются содержать их в хорошем состоянии, время берет свое.

Крыши в дырах, на фасадах трещины, подъезды в воде, а вокруг — грязь. В новом выпуске «Ну и дыра!» гуляем по дворам улицы Пирогова, где горожане уживаются с разрухой.

Дороги нет — только лужи, ямы и лед

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Людей тут не очень много

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Строение, похожее на электробудку, видимо используется как гараж

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Ковры сохнут на улице

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Яркого здесь мало

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Резиновый лебедь совсем приуныл

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Детвора достала клюшку для игры в хоккей

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Рядом с домами стоит заброшенная водонапорная башня

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Раньше здесь была удобная скамейка, сейчас — узкая дощечка

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Нет такого старого двора, где покрышки не используются в качестве декора

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Лишь бы не сдуло ветром

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Окно подъезда отсутствует

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Печальный пейзаж

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В прошлых выпусках рубрики мы изучали улицы поселка завода № 50, отрезанного от города железной дорогой и промзоной, показывали центр Ярославля с непривычной стороны, а также гуляли по деревне между двумя ярославскими мостами, где дома разваливаются на фоне заброшенной мельницы.

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Район Дворы Окраина Развалины Уровень жизни
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Комментарии
7
Гость &
26 минут
Что то не знаю ни одного дома на Липовой,который бы по программе кап.ремонта отремонтировали.Где деньги Зин?
Гость
30 минут
Всё детство там прошло, в крайнем доме на Тормозной улице.
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