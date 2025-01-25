Забытый и обшарпанный: гуляем по району Ярославля, над которым время берет свое

Рядом с двухэтажными домами стоят более свежие многоэтажки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На выезде из Ярославля в сторону Костромы расположен район Липовая гора, в котором смешались новостройки, бараки, частный сектор. На окраине района стоят несколько двухэтажных домов, построенных в прошлом веке. Хоть неравнодушные жители и пытаются содержать их в хорошем состоянии, время берет свое.

Крыши в дырах, на фасадах трещины, подъезды в воде, а вокруг — грязь. В новом выпуске «Ну и дыра!» гуляем по дворам улицы Пирогова, где горожане уживаются с разрухой.

Дороги нет — только лужи, ямы и лед Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Людей тут не очень много Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Строение, похожее на электробудку, видимо используется как гараж Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ковры сохнут на улице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Яркого здесь мало Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Резиновый лебедь совсем приуныл Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Детвора достала клюшку для игры в хоккей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Рядом с домами стоит заброшенная водонапорная башня Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Раньше здесь была удобная скамейка, сейчас — узкая дощечка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Нет такого старого двора, где покрышки не используются в качестве декора Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Лишь бы не сдуло ветром Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Окно подъезда отсутствует Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Печальный пейзаж Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









