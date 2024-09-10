«Ну и дыра!» в центре Ярославля: смотрим на знакомые улицы с непривычной стороны. Фоторепортаж

Кажется, что первые впечатления о центре Ярославля должны быть положительными. На каждом углу достопримечательности, музеи и усадьбы, дома именитых людей, а вечером еще и подсветка украшает город. Всё это — про парадную сторону привычных улиц. Зайдя во дворы, можно шокироваться и резонно спросить себя: «Разве это Ярославль?»