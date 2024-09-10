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Город Ну и дыра! фоторепортаж «Ну и дыра!» в центре Ярославля: смотрим на знакомые улицы с непривычной стороны. Фоторепортаж

«Ну и дыра!» в центре Ярославля: смотрим на знакомые улицы с непривычной стороны. Фоторепортаж

Сможете узнать эти подворотни?

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3 комментария

За торговыми рядами на Первомайской улице творится бардак

Кажется, что первые впечатления о центре Ярославля должны быть положительными. На каждом углу достопримечательности, музеи и усадьбы, дома именитых людей, а вечером еще и подсветка украшает город. Всё это — про парадную сторону привычных улиц. Зайдя во дворы, можно шокироваться и резонно спросить себя: «Разве это Ярославль?»

Фотограф 76.RU прошелся по центральным подворотням. В закоулках копится мусор, фасады рассыпаются, а во дворах стоят руины. Давайте вместе посмотрим на Ярославль с другой стороны в новом выпуске нашей постоянной рубрики «Ну и дыра!».

Во многих дворах стоят руины

С улицы не видно, что творится во дворе. Видимо поэтому здесь складируют хлам

Некоторые объекты культурного наследия выглядят пугающе. На фотографии дом Романовых, который построили в XIX веке

Для уличных «художников» стены дома как холст

Вещи сушат прямо на улице

Урна рядом, но мелкий мусор раскидали по земле

Рисунок для мамы — на осыпающемся фасаде

Отвратительная картина, встречающаяся почти в каждом дворе

Еще одна гора мусора рядом с центральным рынком

Этому дому более ста лет, и в нем до сих пор живут люди. Ранее на нашем сайте выходил репортаж, как жильцы пытаются добиться расселения

Мусор лежит не там, где нужно

Во дворах можно найти постройки, которые выделяются на фоне остальных зданий

Во дворах на улице Свободы организовали место для отдыха

Граффити рисуют везде, где есть свободное место

Урна приуныла…

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Комментарии
3
Гость
10 сентября 2024, 07:24
Какая такая дыра? Говорят Вам, что красиво, что так и должно быть! И ненадо спорить с Властями, они знают, что делают. Вперёд Россия, давай, давай!😂
Гость
10 сентября 2024, 07:30
мы же не дотационые гордые джигиты и не масквабад
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