«Ну и дыра!» в центре Ярославля: смотрим на знакомые улицы с непривычной стороны. Фоторепортаж
Сможете узнать эти подворотни?
461
Кажется, что первые впечатления о центре Ярославля должны быть положительными. На каждом углу достопримечательности, музеи и усадьбы, дома именитых людей, а вечером еще и подсветка украшает город. Всё это — про парадную сторону привычных улиц. Зайдя во дворы, можно шокироваться и резонно спросить себя: «Разве это Ярославль?»
Фотограф 76.RU прошелся по центральным подворотням. В закоулках копится мусор, фасады рассыпаются, а во дворах стоят руины. Давайте вместе посмотрим на Ярославль с другой стороны в новом выпуске нашей постоянной рубрики «Ну и дыра!».