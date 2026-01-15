Власти ищут подрядчика, который разработает проект нового генплана Ярославля за 90 миллионов рублей

На генплан в Ярославле потратят 90 миллионов рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти объявили поиск подрядчика, который подготовит проект генерального плана Ярославля. На сайте «Госзакупок» указано, что за работы готовы заплатить максимум 90 миллионов рублей.

«Исполнитель по заданию заказчика обязуется выполнить научно-исследовательские работы по подготовке проекта генерального плана городского округа город Ярославль, включая разработку концепции пространственного развития и электронных цифровых моделей и передать полученные при выполнении работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом», — говорится в проектной документации закупки.

Указано, что контракт будет действовать с даты заключения в течение 501 календарного дня, но при этом в случае, если обязательства будут не исполнены, до полного их исполнения.

Работы разбиты на четыре этапа. В первую очередь подрядчик должен собрать исходные данные и материалы, провести обследование и анализ исходных данных. На разработку концепции пространственного развития Ярославля дается 160 календарных дней с даты заключения контракта.

Еще 70 дней подрядчик может потратить на подготовку проекта генплана. На третьем этапе в течение 30 дней нужно скорректировать проект по итогам согласования. После этого подрядчик должен передать готовые материалы заказчику.

Заявки от потенциальных участников аукциона будут принимать до 15 января. Торги пройдут 20 января. Победителем аукциона станет предприниматель или компания, предложившие наименьшую сумму за выполнение работ.

В 2024 году власти в Ярославле заявили об изменении генплана для строительства новых социальных объектов. В их числе: новые поликлиники, общежитие, пожарное депо, приют для животных, новые улицы и железнодорожные переезды. Также генеральный план планируют изменить в Рыбинске.