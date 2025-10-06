Власти хотят изменить генплан Ярославля. Зачем

В Ярославле планируют поменять генплан города Источник: Роман Киселев / 76.RU

Власти планируют разработать новые генеральные планы для Ярославля и Рыбинска. Об этом рассказали в правительстве региона. Постановления о разработке генпланов уже подписаны.

С 3 октября администрации городских округов начали сбор предложений в готовящиеся документы от всех заинтересованных лиц. Как рассказали власти, эта процедура займет 20 рабочих дней.

Как уточнили в региональном правительстве, документы разрабатывают, чтобы создать в области единую градостроительную политику.

Полномочия по подготовке и утверждению генеральных планов муниципальных и городских округов передали на областной уровень. При этом ключевые элементы публичного обсуждения, остаются в зоне ответственности муниципальных администраций. То есть, именно местные власти должны отслеживать мнения жителей и предпринимателей.

«За органами местного самоуправления сохранены полномочия по организации сбора предложений от всех заинтересованных лиц, проведению публичных слушаний (общественных обсуждений) и работе градостроительных комиссий. Это гарантирует, что проекты генеральных планов будут синхронизированы с реальными потребностями и инициативами горожан», — рассказали в правительстве Ярославской области.

Когда все предложения будут собраны и проанализированы, материалы передадут профильной проектной организации, которая разработает проекты генпланов. Плановый срок окончания работ — 2026 год.

В 2024 году власти в Ярославле заявили об изменении генплана для строительства новых социальных объектов. В их числе: новые поликлиники, общежитие, пожарное депо, приют для животных, новые улицы и железнодорожные переезды.