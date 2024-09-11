Новые улицы, поликлиники, студенческое общежитие: что собираются построить в Ярославле в ближайшее время

В Ярославле собираются построить несколько новых социально значимых объекта Источник: Кирилл Поверинов











В Ярославле появится несколько новых социальных объектов. Это следует из перечня изменений, которые власти собираются внести в генеральный план Ярославля. Вопрос рассмотрели 11 сентября на совместном заседании комиссий муниципалитета по экономике и развитию города и по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

— Изменения в Генеральный план города Ярославля вносятся в целях его приведения в соответствие со Схемой территориального планирования Ярославской области, — пояснил докладчик по теме заместитель директора департамента градостроительства мэрии — главный архитектор города Артём Цымбалов.

То есть в основном новые места в Генплане предусматриваются для планируемых объектов регионального значенния.

Что собираются построить в Ярославле, согласно озвученным изменениям:

пожарные депо в поселке Норское Дзержинского района (в районе дома №1 по Красноперевальскому переулку) и в Среднем Поселке в Заволжском районе (напротив дома №16 по Тепловому переулку);

общежитие Ярославского педагогического колледжа — в районе дома №21 на проспекте Дзержинского в Дзержинском районе;

новый корпус больницы имени Соловьева на 170 коек — ул. Загородный сад, 11 в Ленинском районе;

взрослая поликлиника Центральной городской больницы на 500 посещений в смену — на проспекте Октября, 52 в Ленинском районе;

модульные здания взрослых поликлиник — в районе домов 53-57 по улице Мельничной и в районе дома №2 по улице Гоголя во Фрунзенском районе;

модульное здание детской поликлиники в районе дома №87 на Большой Октябрьской в Кировском районе;

взрослая поликлиника в Дзержинском районе — ее местоположение переносится с запланированного ранее участка на улице Панина к дому №95 на Тутаевском шоссе;

приют для животных без владельцев — на улице промышленной в районе дома №2 строение 3;

новые улицы: Забелицкий переулок (в районе ул. Большой Забелицкой и Полотняного переулка) в Красноперекопском районе; улица 8-я Забелицкая — от ул. Малой Забелицкой до ул. Большой Забелицкой в Красноперекопском районе; продолжение улицы Дядьковской в районе ТЦ «Аксон» во Фрунзенском районе; улица, соединяющая улицу Колышкина в районе дома №50 и планируемую улицу без названия в Заволжском районе; улицу, соединяющую улицы Шандорную и Университетскую в Заволжском районе; улицу от поселка Пятовское до улицы Локомотивной в Дзержинском районе; улицу от железнодорожных путей до улицы Пожарского во Фрунзенском районе;

железнодорожные переезды в районе пересечения Чернопрудной и Бурмакинской во Фрунзенском районе и в районе станции Филино в Заволжском районе.

Напомним, о намерении построить две новые взрослые модульные поликлиники на улицах Мельничной и Гоголя власти Ярославской области заявили в ноябре 2023 года. Эти учреждения должны компенсировать закрытую поликлинику на Московском проспекте.

14 августа губернатор Михаил Евраев сообщил, что уже определен подрядчик для строительства здания на улице Гоголя.

— На монтаж модульного здания выделили из областного бюджета почти 450 миллионов рублей. Собирать конструкцию будут из готовых секций, что скажется на сроках. Работы по возведению медучреждения будут завершены до конца этого года, — уточнил глава региона.

Поликлиника будет двухэтажной. В здании предусмотрены помещения для рентгенографии, флюорографии, маммографии.

Также в ноябре 2023 года стало известно о планах по строительству детской поликлиники на улице Большой Октябрьской.

— Она будет обслуживать детей, которые сейчас ходят в поликлинику № 1 Центральной городской больницы, расположенную на улице Рыбинской. Учреждение находится на первом этаже многоквартирного дома. Здесь нет возможности организовать полноценное разделение потоков пациентов, помещения небольшие и не соответствуют запросам времени. Поэтому принято решение построить более просторное здание с полноценными службами, соответствующими порядку оказания медицинской помощи, — пояснили тогда в правительстве области.