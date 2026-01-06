НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Вы точно знаете о городе все? Угадайте, какой мост в Ярославле был построен позднее всего

Новый выпуск «Вечерней викторины»

Новый выпуск «Вечерней викторины»

Какой мост в Ярославле был построен позднее всего

Какой мост в Ярославле был построен позднее всего

Да, наступило время нового выпуска нашей постоянной рубрики «Вечерняя викторина». Он посвящен занимательным и неочевидным фактам о Ярославле. Правильные ответы смогут дать лишь те, кто по-настоящему интересуется городом и подмечает каждую деталь и изменение в региональной столице.

Мы уже спрашивали, какой мост в Ярославле был построен раньше всего. Теперь попробуйте угадать, какой из этих трех мостов самый новый.

  • Комсомольский;

  • Юбилейный;

  • Октябрьский.

Какой мост в Ярославле самый новый

Самый новый мост в Ярославле — Юбилейный. По данным мэрии, его строительство началось в 2001, а завершилось в 2006 годах. Комсомольский мост был построен в 1959 году, а Октябрьский — в 1966.

Пройдите другие выпуски рубрики «Вечерней викторины», посвященные интересным фактам о Ярославле:

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Гость
4 минуты
Позже всех, ещё не построен!!!
