Вы точно знаете о городе все? Угадайте, какой мост в Ярославле был построен позднее всего

Да, наступило время нового выпуска нашей постоянной рубрики «Вечерняя викторина». Он посвящен занимательным и неочевидным фактам о Ярославле. Правильные ответы смогут дать лишь те, кто по-настоящему интересуется городом и подмечает каждую деталь и изменение в региональной столице.
Мы уже спрашивали, какой мост в Ярославле был построен раньше всего. Теперь попробуйте угадать, какой из этих трех мостов самый новый.
Комсомольский;
Юбилейный;
Октябрьский.
Какой мост в Ярославле самый новый
Самый новый мост в Ярославле — Юбилейный. По данным мэрии, его строительство началось в 2001, а завершилось в 2006 годах. Комсомольский мост был построен в 1959 году, а Октябрьский — в 1966.
