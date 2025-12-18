Нависло над городом: в каком районе Ярославля находится самое высокое здание? Быстрая викторина

Этот факт о Ярославле знают далеко не все Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть множество фактов о Ярославле, которые известны и жителям города и туристам, навещавшим столицу Золотого кольца хоть раз в жизни. Многие без запинки ответят, где можно увидеть неслияние Волги и Которосли, или смогут рассказать об историях и легендах, связанных с историческими зданиями в центре.

А вот назвать неочевидные, но интересные факты о Ярославле, смогут лишь те, кто подмечает каждую деталь и видит малейшие изменения в городе. Если это про вас, то предлагаем пройти быструю тематическую викторину. Попробуйте за 30 секунд выбрать правильный ответ из трех вариантов на вопрос ниже.

В каком районе Ярославля находится самое высокое здание в городе?

Во Фрунзенском;

в Красноперекопском;

в Кировском.

Где в Ярославле расположено самое высокое здание? Узнать По данным мэрии Ярославля самое высокое здание в городе расположено на Институтской улице, 13 в Красноперекопском районе. Это — 26-этажный жилой дом. Власти рассказали, что его высота составляет 80 метров.

