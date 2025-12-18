НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

6 м/c,

зап.

 753мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,03
EUR 94,25
ПСБ: главные события года
Расписание ночных автобусов
«Умные решения»
Разваливается дом в Брагине
Купить жилье без обмана
Погода на Новый год
Запретили посещения в роддомах
Как избавиться от отключений интернета
Откроют елочные базары: адреса
Город Вечерняя викторина Нависло над городом: в каком районе Ярославля находится самое высокое здание? Быстрая викторина

Нависло над городом: в каком районе Ярославля находится самое высокое здание? Быстрая викторина

Попробуйте дать правильный ответ за 30 секунд

498
Этот факт о Ярославле знают далеко не все | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭтот факт о Ярославле знают далеко не все | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот факт о Ярославле знают далеко не все

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть множество фактов о Ярославле, которые известны и жителям города и туристам, навещавшим столицу Золотого кольца хоть раз в жизни. Многие без запинки ответят, где можно увидеть неслияние Волги и Которосли, или смогут рассказать об историях и легендах, связанных с историческими зданиями в центре.

А вот назвать неочевидные, но интересные факты о Ярославле, смогут лишь те, кто подмечает каждую деталь и видит малейшие изменения в городе. Если это про вас, то предлагаем пройти быструю тематическую викторину. Попробуйте за 30 секунд выбрать правильный ответ из трех вариантов на вопрос ниже.

В каком районе Ярославля находится самое высокое здание в городе?

  • Во Фрунзенском;

  • в Красноперекопском;

  • в Кировском.

Где в Ярославле расположено самое высокое здание?

По данным мэрии Ярославля самое высокое здание в городе расположено на Институтской улице, 13 в Красноперекопском районе. Это — 26-этажный жилой дом. Власти рассказали, что его высота составляет 80 метров.

Получилось угадать?

Да
Нет

У нас есть и другие викторины, посвященные занимательным фактам про Ярославль. Например, попробуйте отгадать, какой городской район территориально является самым маленьким.

А как вы думаете, сколько в Ярославле многоквартирных домов? Попробовать угадать и узнать правильный ответ можно здесь.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Здание Викторина Высота
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Самая высокая точка для обзора это крыша "китайской стены" в Крестах.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем