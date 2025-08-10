А вы отгадаете? Сложная викторина для ярославцев, знающих город как свои пять пальцев

Этот интересный факт о Ярославле знают далеко не все Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и новый выпуск из цикла публикаций «Вечерней викторины», в которых мы предлагаем ярославцам ответить на необычные вопросы и проверить знание города. Вот здесь можно попробовать угадать, какая улица в городе является самой короткой. А вот в этом выпуске речь пойдет о самой длинной.

На прошлой неделе мы предлагали вам отгадать, в каком районе Ярославля больше всего многоквартирных домов. А теперь попробуйте правильно ответить на вопрос о том, в какой части города меньше всего таких зданий?

В Красноперекопском;

в Кировском;

в Ленинском.

В каком районе Ярославля меньше всего многоквартирных домов? Узнать По данным мэрии Ярославля, меньше всего многоквартирных домов расположено в Красноперекопском районе города. Всего 456. В Кировском районе их больше — 703, а в Ленинском 715.

