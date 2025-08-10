НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
А вы отгадаете? Сложная викторина для ярославцев, знающих город как свои пять пальцев



Сможете ли вы ответить на необычный вопрос

Этот интересный факт о Ярославле знают далеко не все | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭтот интересный факт о Ярославле знают далеко не все | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот интересный факт о Ярославле знают далеко не все

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и новый выпуск из цикла публикаций «Вечерней викторины», в которых мы предлагаем ярославцам ответить на необычные вопросы и проверить знание города. Вот здесь можно попробовать угадать, какая улица в городе является самой короткой. А вот в этом выпуске речь пойдет о самой длинной.

На прошлой неделе мы предлагали вам отгадать, в каком районе Ярославля больше всего многоквартирных домов. А теперь попробуйте правильно ответить на вопрос о том, в какой части города меньше всего таких зданий?

  • В Красноперекопском;

  • в Кировском;

  • в Ленинском.

В каком районе Ярославля меньше всего многоквартирных домов?

По данным мэрии Ярославля, меньше всего многоквартирных домов расположено в Красноперекопском районе города. Всего 456. В Кировском районе их больше — 703, а в Ленинском 715.

Получилось угадать?

Да, смекалка помогла
Нет, такого факта о городе я не знал

А вот этот тест на знание города могут попытаться пройти даже туристы, хоть раз побывавшие в Ярославле. Правила просты: нужно угадать место в столице Золотого кольца по эмодзи.

А вот с тестом на знание региона справятся немногие. Попробуйте отгадать, существуют ли эти деревни со смешными названиями в Ярославской области.

А если слово «Очки» вызывает у вас ассоциации не с атрибутом, а с названием парка, то у вас есть все шансы пройти тест на знание ярославских словечек.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Многоквартирные дома Викторина
