Город Вечерняя викторина Смогут ответить не все: сложная викторина для ярославцев, знающих город на все сто

Смогут ответить не все: сложная викторина для ярославцев, знающих город на все сто

Новый выпуск «Вечерней викторины»

208
Какой района Ярославля самый маленький | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКакой района Ярославля самый маленький | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Какой района Ярославля самый маленький

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Настал момент, когда вы можете похвастать своими знаниями о Ярославле. Публикуем новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина», посвященный интересным и неочевидным фактам о столице Золотого кольца.

Правильно ответить на все вопросы из этой рубрики сможет не каждый. Однако полагаться можно не только на знания, но и на интуицию (или же наблюдательность).

В этот раз предлагаем вам угадать, какой район Ярославля территориально является самым маленьким?

  • Кировский;

  • Ленинский;

  • Красноперекопский.

Какой район Ярославля самый маленький

По данным мэрии Ярославля, район с самой маленькой площадью в городе — Ленинский. Он занимает территорию в 10,15 квадратных километров. Площадь Кировского района — 14,07 квадратных километров, а Красноперекопского — 36,5 квадратных километров.

А вы угадали?

Да, я знал
Нет, не угадал

Попробуйте ответить, какая улица в Ярославле самая длинная? А самой короткая?

В этом выпуске викторины мы предлагали отгадать, какой мост раньше всего был построен в Ярославле. Ответить на этот вопрос правильно получилось не у всех.

А как вы думаете, сколько в Ярославле многоквартирных домов? Попробовать угадать и узнать правильный ответ можно здесь. Кстати, мы также делали выпуск про количество частных домов в городе.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
