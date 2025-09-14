Смогут ответить не все: сложная викторина для ярославцев, знающих город на все сто

Настал момент, когда вы можете похвастать своими знаниями о Ярославле. Публикуем новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина», посвященный интересным и неочевидным фактам о столице Золотого кольца.
Правильно ответить на все вопросы из этой рубрики сможет не каждый. Однако полагаться можно не только на знания, но и на интуицию (или же наблюдательность).
В этот раз предлагаем вам угадать, какой район Ярославля территориально является самым маленьким?
Кировский;
Ленинский;
Красноперекопский.
Какой район Ярославля самый маленький
По данным мэрии Ярославля, район с самой маленькой площадью в городе — Ленинский. Он занимает территорию в 10,15 квадратных километров. Площадь Кировского района — 14,07 квадратных километров, а Красноперекопского — 36,5 квадратных километров.
А вы угадали?
Попробуйте ответить, какая улица в Ярославле самая длинная? А самой короткая?
В этом выпуске викторины мы предлагали отгадать, какой мост раньше всего был построен в Ярославле. Ответить на этот вопрос правильно получилось не у всех.
А как вы думаете, сколько в Ярославле многоквартирных домов? Попробовать угадать и узнать правильный ответ можно здесь. Кстати, мы также делали выпуск про количество частных домов в городе.