А вы о таком знали? На этот вопрос смогут ответить только настоящие ярославцы

Попробуйте отгадать интересный факт о Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В новом выпуске цикла публикаций рубрики «Вечерняя викторина», посвященных интересным фактам о Ярославле, мы подготовили для вас новый вопрос. Так что откладывайте все дела в сторону и позвольте себе отдохнуть пару минут и проверить смекалку и интуицию.

В прошлый раз мы предлагали угадать, сколько в Ярославле частных домов. А теперь попробуйте ответить: какой мост в столице Золотого кольца был построен раньше всего? Выбирать, как обычно, нужно из трех вариантов:

Комсомольский;

Октябрьский;

Толбухинский.

Какой мост в Ярославле построили раньше всего Узнать По данным мэрии Ярославля, Комсомольский мост ввели в эксплуатацию в 1959 году. Кстати, мост через Которосль на Московском проспекте ввели в эксплуатацию в то же время. Октябрьский мост достроили в 1966 году. А Толбухинский открыли для движения в 1976 году.

