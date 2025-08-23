НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Вечерняя викторина А вы о таком знали? На этот вопрос смогут ответить только настоящие ярославцы

А вы о таком знали? На этот вопрос смогут ответить только настоящие ярославцы

Публикуем новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина»

201
Попробуйте отгадать интересный факт о Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПопробуйте отгадать интересный факт о Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Попробуйте отгадать интересный факт о Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В новом выпуске цикла публикаций рубрики «Вечерняя викторина», посвященных интересным фактам о Ярославле, мы подготовили для вас новый вопрос. Так что откладывайте все дела в сторону и позвольте себе отдохнуть пару минут и проверить смекалку и интуицию.

В прошлый раз мы предлагали угадать, сколько в Ярославле частных домов. А теперь попробуйте ответить: какой мост в столице Золотого кольца был построен раньше всего? Выбирать, как обычно, нужно из трех вариантов:

  • Комсомольский;

  • Октябрьский;

  • Толбухинский.

Какой мост в Ярославле построили раньше всего

По данным мэрии Ярославля, Комсомольский мост ввели в эксплуатацию в 1959 году. Кстати, мост через Которосль на Московском проспекте ввели в эксплуатацию в то же время. Октябрьский мост достроили в 1966 году. А Толбухинский открыли для движения в 1976 году.

Думаете, что сможете правильно ответить и на другие вопросы о Ярославле? Тогда попробуйте отгадать, какая улица в региональной столице считается самой длинной, а какая самой короткой.

В нашей рубрике «Вечерняя викторина» мы публикуем вопросы не только о Ярославле. Некоторые из тестов могут вызвать у вас ностальгию. Например, испытание на знание предмета времен СССР. Нужно посмотреть на фото и понять, как использовали эту штуковину в прошлом столетии.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
