Повсюду старые противогазы: разглядываем жутковатые фото из огромного заброшенного цеха в Ярославле

В Ярославской области полно локаций с заброшенными историческими или заводскими строениями. Такие места часто привлекают сталкеров — людей, изучающих места, оставленные людьми.
Один из них поделился с 76.RU фотографиями из заброшенного цеха в Ярославле, где раньше производили строительные материалы. Внутри сохранилось множество оборудования и вещей, например, бильярдный стол, банки с реагентами и поддоны с товаром.
На нашем сайте ранее уже выходили фоторепортажи из заброшенных усадеб или производств. Например, в селе Песочное стоят руины фарфоровой фабрики, так же мы показывали старинные дома, где зарождался первый русский театр и дом губернатора в маленьком селе Ярославской области.