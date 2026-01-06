НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Фоторепортаж Повсюду старые противогазы: разглядываем жутковатые фото из огромного заброшенного цеха в Ярославле

Повсюду старые противогазы: разглядываем жутковатые фото из огромного заброшенного цеха в Ярославле

Кадры напоминают локации к сериалу

Показываем фото из заброшенного цеха завода в Ярославле | Источник: читатель 76.RUПоказываем фото из заброшенного цеха завода в Ярославле | Источник: читатель 76.RU

Показываем фото из заброшенного цеха завода в Ярославле

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославской области полно локаций с заброшенными историческими или заводскими строениями. Такие места часто привлекают сталкеров — людей, изучающих места, оставленные людьми.

Один из них поделился с 76.RU фотографиями из заброшенного цеха в Ярославле, где раньше производили строительные материалы. Внутри сохранилось множество оборудования и вещей, например, бильярдный стол, банки с реагентами и поддоны с товаром.

На столах остались склянки с реагентами | Источник: читатель 76.RUНа столах остались склянки с реагентами | Источник: читатель 76.RU

На столах остались склянки с реагентами

Источник:

читатель 76.RU

В одном из помещений разбросаны противогазы | Источник: читатель 76.RUВ одном из помещений разбросаны противогазы | Источник: читатель 76.RU

В одном из помещений разбросаны противогазы

Источник:

читатель 76.RU

Среди мусора стоит заржавевшее оборудование | Источник: читатель 76.RUСреди мусора стоит заржавевшее оборудование | Источник: читатель 76.RU

Среди мусора стоит заржавевшее оборудование

Источник:

читатель 76.RU

Некоторые машины практически целыми | Источник: читатель 76.RUНекоторые машины практически целыми | Источник: читатель 76.RU

Некоторые машины практически целыми

Источник:

читатель 76.RU

Судя по торчащим трубам, здесь чего-то не хватает | Источник: читатель 76.RUСудя по торчащим трубам, здесь чего-то не хватает | Источник: читатель 76.RU

Судя по торчащим трубам, здесь чего-то не хватает

Источник:

читатель 76.RU

Ванна практически целая | Источник: читатель 76.RUВанна практически целая | Источник: читатель 76.RU

Ванна практически целая

Источник:

читатель 76.RU

Локация очень похожа на комнату отдыха | Источник: читатель 76.RUЛокация очень похожа на комнату отдыха | Источник: читатель 76.RU

Локация очень похожа на комнату отдыха

Источник:

читатель 76.RU

Здесь есть даже бильярд | Источник: читатель 76.RUЗдесь есть даже бильярд | Источник: читатель 76.RU

Здесь есть даже бильярд

Источник:

читатель 76.RU

По антуражу цех напоминает локации из сериала | Источник: читатель 76.RUПо антуражу цех напоминает локации из сериала | Источник: читатель 76.RU

По антуражу цех напоминает локации из сериала

Источник:

читатель 76.RU

В цеху все еще есть свет | Источник: читатель 76.RUВ цеху все еще есть свет | Источник: читатель 76.RU

В цеху все еще есть свет

Источник:

читатель 76.RU

Но работ никаких здесь не проходит | Источник: читатель 76.RUНо работ никаких здесь не проходит | Источник: читатель 76.RU

Но работ никаких здесь не проходит

Источник:

читатель 76.RU

Внутри очень атмосферно | Источник: читатель 76.RUВнутри очень атмосферно | Источник: читатель 76.RU

Внутри очень атмосферно

Источник:

читатель 76.RU

На нашем сайте ранее уже выходили фоторепортажи из заброшенных усадеб или производств. Например, в селе Песочное стоят руины фарфоровой фабрики, так же мы показывали старинные дома, где зарождался первый русский театр и дом губернатора в маленьком селе Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Заброшенный завод Фото
