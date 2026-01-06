Повсюду старые противогазы: разглядываем жутковатые фото из огромного заброшенного цеха в Ярославле

Показываем фото из заброшенного цеха завода в Ярославле Источник: читатель 76.RU

В Ярославской области полно локаций с заброшенными историческими или заводскими строениями. Такие места часто привлекают сталкеров — людей, изучающих места, оставленные людьми.

Один из них поделился с 76.RU фотографиями из заброшенного цеха в Ярославле, где раньше производили строительные материалы. Внутри сохранилось множество оборудования и вещей, например, бильярдный стол, банки с реагентами и поддоны с товаром.

На столах остались склянки с реагентами Источник: читатель 76.RU

В одном из помещений разбросаны противогазы Источник: читатель 76.RU

Среди мусора стоит заржавевшее оборудование Источник: читатель 76.RU

Некоторые машины практически целыми Источник: читатель 76.RU

Судя по торчащим трубам, здесь чего-то не хватает Источник: читатель 76.RU

Ванна практически целая Источник: читатель 76.RU

Локация очень похожа на комнату отдыха Источник: читатель 76.RU

Здесь есть даже бильярд Источник: читатель 76.RU

По антуражу цех напоминает локации из сериала Источник: читатель 76.RU

В цеху все еще есть свет Источник: читатель 76.RU

Но работ никаких здесь не проходит Источник: читатель 76.RU

Внутри очень атмосферно Источник: читатель 76.RU