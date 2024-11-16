Заглядывал даже император: что сейчас с местом, где столетия назад собирался ярославский бомонд

Заброшенные строения стоят на берегу Волги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Те, кто ехал в сторону Брагина по Полушкиной роще, через окно могли заметить на берегу Волги три разрушенных дома. Это — дачи советских начальников. Однако история этого ярославского места уходит корнями глубоко в века.

Раньше здесь гуляли купцы и поэты, а маленький Федор Волков тренировался с местными ребятишками в актерском мастерстве.

Зажглась звезда

Как актер, чью фамилию носит Волковский театр, связан с Полушкиной Рощей? Все просто: его отчим, Федор Полушкин, владел серно-купоросным заводом вблизи рощи. Тут же, рядом, жили друзья семьи — Майковы.

Юный Федор Волков часто играл в роще со сверстником, дворянским сыном — Василием Майковым. Позже вместе ставили спектакли в знаменитом кожевенном сарае.

Речь идет про амбар на Кожевенной улице (ныне — Советской) в Ярославле, который находился в имении его родителей). Первые любительские спектакли Федор Волков ставил именно в этом месте.

Краевед Наталья Русанова в своей статье «История и загадки ярославской Полушкиной рощи» уточнила, что после смерти отчима, Федор Волков, вступивший в наследство, переделал один из сараев завода на Полушкиной роще в театр. В живописное место на берегу Волги приезжали многие горожане. В постановках, помимо учеников духовной семинарии, также принимали участие рабочие завода.

Гулял весь город

Полушкина роща была излюбленным местом для ярославцев всех чинов. Здесь одновременно могли гулять купцы и обычные рабочие.

«Полушкина роща в XIX в. считалась не только любимым местом для гуляний ярославцев, но и своеобразной творческой сценой», — пишет краевед Наталья Русанова.

На сцене выступали актеры, а слушали их богатые ярославцы. Любил тут бывать гимназист, в будущем — именитый поэт, Николай Некрасов.

«Иван Степанович Майков, один из меценатов театра, покупает впоследствии и завод, и рощу, переоборудовав серно-купоросное производство в водочное», — добавляет краевед.

В XIX веке рощу начали точечно застраивать новыми заводскими помещениями. При этом этот ключик земли все еще был центром культурной жизни Ярославля. Когда в 1913 году Ярославль посещал император Николай II, именно в роще организовали сельскохозяйственную и промышленную выставку.

Куда все делось

Исчезать Полушкина роща начала с началом строительства резино-асбестового комбината в конце 1920-х годов. В старые усадьбы заселяли служащих по несколько семей, а в деревянных корпусах бывшего завода обустроили коммуналки для рабочих.

На берегу Волги в 1927 и в 1935 годах построили склад и два коттеджа. Жилые дома из кирпича стали дачами для руководства комбината. Около зданий стояли беседки, одну из которых, хоть и в плохом состоянии, можно увидеть и в наши дни.

Раньше здесь отдыхали начальники завода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











После Великой Отечественной войны дачи переоборудовали в коммуналки для рабочих. Но из-за близости к промышленным объектам дома в конечном итоге решили расселить.

— Несколько организаций проявляли интерес к их использованию, но отступали от этой идеи из-за того, что надо было подводить к ним коммуникации. Самым трудным вопросом была прокладка канализации, — рассказал историк Герман Харитонов. — Её магистральная трасса проходила параллельно улице Полушкина роща на отметках выше уровня расположения зданий, а значит, требовалось строить насосную станцию, что достаточно дорого.

Так дачи партийных функционеров оказались заброшены. Объектами культурного наследия их признавать не стали. В итоге спустя 90 лет помпезные дома лишь отдаленно напоминают жилье. Крыши нет, декоративные элементы рассыпались, внутри выросли деревья.

Как сейчас выглядит место, где гуляли Волков и Некрасов

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов отправился на берег Волги, где когда-то устраивали городские праздники и концерты. Глядя на эти заросшие тропы в 2024 году, не верится, что когда-то тут кипела жизнь.

Первый дом стоит возле спуска с дороги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здания стоят без крыш Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Внутри успели врасти деревья Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Из-за зарослей вокруг сложно рассмотреть элементы зданий Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Часть стен разрушены Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Раньше это была беседка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Одна беседка всё еще стоит Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Некоторые ярославцы называют ее пятой или секретной беседкой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На некоторых зданиях еще остались вазоны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Все здания открыты, но внутри ничего, кроме обвалившейся крыши, нет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ощущение, что все вот-вот рухнет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Лепнина уже полностью прогнила Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Это место стало скоплением романтиков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Внутри здания вырос целый лес Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Часть окон и замурованы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Добраться до зданий довольно просто. В фотографиях мы покажем путь к заброшенным коттеджам.