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Заглядывал даже император: что сейчас с местом, где столетия назад собирался ярославский бомонд

Рассказываем, как сюда добраться

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Заброшенные строения стоят на берегу Волги

Те, кто ехал в сторону Брагина по Полушкиной роще, через окно могли заметить на берегу Волги три разрушенных дома. Это — дачи советских начальников. Однако история этого ярославского места уходит корнями глубоко в века.

Раньше здесь гуляли купцы и поэты, а маленький Федор Волков тренировался с местными ребятишками в актерском мастерстве.

Зажглась звезда

Как актер, чью фамилию носит Волковский театр, связан с Полушкиной Рощей? Все просто: его отчим, Федор Полушкин, владел серно-купоросным заводом вблизи рощи. Тут же, рядом, жили друзья семьи — Майковы.

Юный Федор Волков часто играл в роще со сверстником, дворянским сыном — Василием Майковым. Позже вместе ставили спектакли в знаменитом кожевенном сарае.

Речь идет про амбар на Кожевенной улице (ныне — Советской) в Ярославле, который находился в имении его родителей). Первые любительские спектакли Федор Волков ставил именно в этом месте.

Краевед Наталья Русанова в своей статье «История и загадки ярославской Полушкиной рощи» уточнила, что после смерти отчима, Федор Волков, вступивший в наследство, переделал один из сараев завода на Полушкиной роще в театр. В живописное место на берегу Волги приезжали многие горожане. В постановках, помимо учеников духовной семинарии, также принимали участие рабочие завода.

Гулял весь город

Полушкина роща была излюбленным местом для ярославцев всех чинов. Здесь одновременно могли гулять купцы и обычные рабочие.

«Полушкина роща в XIX в. считалась не только любимым местом для гуляний ярославцев, но и своеобразной творческой сценой», — пишет краевед Наталья Русанова.

На сцене выступали актеры, а слушали их богатые ярославцы. Любил тут бывать гимназист, в будущем — именитый поэт, Николай Некрасов.

«Иван Степанович Майков, один из меценатов театра, покупает впоследствии и завод, и рощу, переоборудовав серно-купоросное производство в водочное», — добавляет краевед.

В XIX веке рощу начали точечно застраивать новыми заводскими помещениями. При этом этот ключик земли все еще был центром культурной жизни Ярославля. Когда в 1913 году Ярославль посещал император Николай II, именно в роще организовали сельскохозяйственную и промышленную выставку.

Куда все делось

Исчезать Полушкина роща начала с началом строительства резино-асбестового комбината в конце 1920-х годов. В старые усадьбы заселяли служащих по несколько семей, а в деревянных корпусах бывшего завода обустроили коммуналки для рабочих.

На берегу Волги в 1927 и в 1935 годах построили склад и два коттеджа. Жилые дома из кирпича стали дачами для руководства комбината. Около зданий стояли беседки, одну из которых, хоть и в плохом состоянии, можно увидеть и в наши дни.

Раньше здесь отдыхали начальники завода

После Великой Отечественной войны дачи переоборудовали в коммуналки для рабочих. Но из-за близости к промышленным объектам дома в конечном итоге решили расселить.

— Несколько организаций проявляли интерес к их использованию, но отступали от этой идеи из-за того, что надо было подводить к ним коммуникации. Самым трудным вопросом была прокладка канализации, — рассказал историк Герман Харитонов. — Её магистральная трасса проходила параллельно улице Полушкина роща на отметках выше уровня расположения зданий, а значит, требовалось строить насосную станцию, что достаточно дорого.

Так дачи партийных функционеров оказались заброшены. Объектами культурного наследия их признавать не стали. В итоге спустя 90 лет помпезные дома лишь отдаленно напоминают жилье. Крыши нет, декоративные элементы рассыпались, внутри выросли деревья.

Как сейчас выглядит место, где гуляли Волков и Некрасов

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов отправился на берег Волги, где когда-то устраивали городские праздники и концерты. Глядя на эти заросшие тропы в 2024 году, не верится, что когда-то тут кипела жизнь.

Первый дом стоит возле спуска с дороги

Здания стоят без крыш

Внутри успели врасти деревья

Из-за зарослей вокруг сложно рассмотреть элементы зданий

Часть стен разрушены

Раньше это была беседка

Одна беседка всё еще стоит

Некоторые ярославцы называют ее пятой или секретной беседкой

На некоторых зданиях еще остались вазоны

Все здания открыты, но внутри ничего, кроме обвалившейся крыши, нет

Ощущение, что все вот-вот рухнет

Лепнина уже полностью прогнила

Это место стало скоплением романтиков

Внутри здания вырос целый лес

Часть окон и замурованы

Добраться до зданий довольно просто. В фотографиях мы покажем путь к заброшенным коттеджам.

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Заброшка Руины Фотографии История Старые дома
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