Дом губернатора: как выглядит заброшенная барская усадьба в маленьком ярославском селе

Старинная усадьба находится в маленьком селе Дёгтево Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Примерно в 20 километрах от Ярославля находится небольшое село Дёгтево. Отворот к нему с основной дороги между Ярославлем, Курбой и Шириньем едва заметен. Да и сам населенный пункт легко потерять на карте региона. Сейчас в селе чуть более десятка жилых домов. Большинство из них занимают дачники. К зиме Дёгтево пустеет и выглядит совсем забытым. Но этот населенный пункт не так прост, как может показаться. На самом деле это место с богатой историей. На крошечной территории среди маленьких деревянных домов расположены сразу четыре достопримечательности — три архитектурные и одна природная.

Поворот на Дёгтево еле заметен Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здесь жил губернатор

История возникновения Дёгтева уходит в начало XVII века. Считается, что основоположниками села были князь Алексей Шайдок и его сын Иван Алексеевич (в некоторых источниках их фамилия указывается как Шейдяковы). Они организовали в селе, окруженном густым лесом, производство дегтя и древесного угля — отсюда и пошло название населенного пункта.

Деготь — это продукт пиролиза (сухой перегонки) древесины. Он представляет собой маслянистую черную жидкость с зеленоватым или синим отливом. Вещество используют при выделке кожи, в медицине и ветеринарии как дезинфицирующее средство, для лечения кожных заболеваний.

Тогда же в этом месте появилась и барская усадьба. Сведений о ее истории дошло до наших дней немного.

В селе находится старинный барский дом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











У дома на протяжении истории было несколько владельцев. Среди них дворяне Филимоновы. Изначально дом приобрел глава семейства — отставной поручик Иван Филимонов. Затем имение перешло его сыну — Николаю. По сохранившимся сведениям, Николай Филимонов был очень образованным человеком, писал стихи и пьесы, водил знакомство с Пушкиным и Некрасовым. Но умер в бедности.

Попасть внутрь можно свободно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











После Филимоновых имение вместе с заводами досталось новым владельцам — Калачёвым.

— Виктор Васильевич Калачёв был ярославским губернским предводителем дворянства, Харьковским и Костромским губернатором. Его сын Геннадий Викторович — губернским и уездным предводителем дворянства. Они продолжали содержать угольные и дегтярные заводы. Но постепенно производство начало приходить в упадок, — рассказал порталу 76.RU краевед, член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Дмитрий Колчин.

Так выглядят интерьеры первого этажа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По данным историков, окончательно производство в селе остановилось в 1860 году, когда закрылся последний дегтярный завод. Сейчас в окрестностях села трудно найти что-то напоминающее о работавших здесь предприятиях. А вот барская усадьба сохранилась до сих пор. Правда, не в первоначальном виде. Есть сведения, что здание перестраивали на рубеже XVIII–XIX веков, а потом еще раз в 1882 году.

— Дом внутри был богато украшен лепниной и росписями на потолке. Вся усадьба отапливалась голландскими печами, которых там было огромное множество. При усадьбе был разбит обширный липовый парк с каскадом прудов, — рассказал Дмитрий Колчин.

Калачёвы жили в усадьбе до самой Октябрьской революции 1917 года.

Стены старинного дома облуплены Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











При советской власти имение национализировали. В 1920-х годах в нем располагалась школа. Во время Великой Отечественной войны здесь развернули пункт приема эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. В 1950-х годах объект использовали под детский дом.

В 1960 году в усадьбе обосновалась школа-интернат для умственно отсталых детей. Чуть позже, в 1974 году, рядом со старинным зданием был дополнительно построен современный учебный корпус. Учреждение просуществовало довольно долго — до 2001 года. Сейчас оба здания заброшены, доступ в них открыт всем желающим. Результатом стало то, что в августе в корпусе более поздней постройки бушевал пожар.

В советские годы здесь располагался детский дом и интернат Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Часть старинного парка, разбитого около барского дома, также дожила до наших дней. Но прудов здесь уже не осталось. В 2005 году парк признали памятником природы. А сама усадьба находится в числе выявленных объектов культурного наследия.

То, что осталось от старинного парка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Как рассказали порталу 76.RU в администрации Курбского сельского поселения, старинный дом был собственностью ООО «Курба» — наследника советского совхоза. Но в настоящий момент предприятие является банкротом. А его имущество в залоге у банка. По имеющимся у курбских чиновников информации, его собираются выставлять на торги. Поэтому будущее здания пока туманно.

На второй этаж ведет еще довольно крепкая лестница Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Комнаты в доме расположены по двум сторонам от длинного центрального коридора Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здесь на потолках остатки былого убранства Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сохранилась лепнина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А это сохранившаяся роспись на потолке в одном из залов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вся эта красота — в свободном доступе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Удастся ли сохранить усадьбу, пока неизвестно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Старинная церковь и древние надгробия

Помимо исторической усадьбы, в селе Дёгтево также находится старинная церковь Корсунской иконы Божией Матери. Считается, что построили ее в тот же период, что и дегтярные заводы. Сначала церковь была деревянной, в 1754 году на ее месте появился каменный храм, который просуществовал до 1801 года. С 1802-го началось строительство новой каменной церкви. Деньги на нее собрали местные помещики и прочие прихожане. Храм был готов к 1819 году.

Так выглядит сейчас церковь в Дёгтеве Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











До революции церковь была действующей. А с приходом советской власти службы здесь прекратились. Здание церкви использовали под склад. А в какой-то период, по воспоминаниям местных жителей, здесь даже устраивали танцы для молодежи.

До наших дней объект дошел в полуразрушенном состоянии. Еще недавно у него практически не было крыши, в куполе зияла дыра, а внутри росли трава и деревья. Однако благодаря благотворительному фонду «Сохранение культурного наследия „Белый Ирис“», который занимается восстановлением церквей по всей России, храм в Дёгтево удалось законсервировать. Для проведения работ привлекли средства Фонда президентских грантов.

Консервация поможет предотвратить дальнейшее разрушение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— У церкви были обрушены своды, в трапезной росли деревья. Сначала мы провели добровольческие работы — вынесли рухнувший свод, спилили деревья. Удивительно, но на призывы о помощи откликнулось много людей. Приходили местные жители, приезжали волонтеры из других городов. Затем в 2021–2022 годах провели работы по консервации церкви, — рассказала порталу директор фонда «Белый Ирис» Ольга Шитова.

Теперь у храма есть временная кровля, закрыты входы. Это помогло остановить его разрушение. Появилась надежда, что храм сможет дождаться своего восстановления. Правда, пока неясно, будут ли этим заниматься и кто. Местные власти говорят, что по сути культовое заведение сейчас бесхозное. Когда его поставят на учет и начнут реставрацию, неизвестно.

Статус храма — выявленный объект культурного наследия. То есть еще не совсем памятник. Для того, чтобы включить выявленные объекты в список официальных объектов культурного наследия, нужно провести их историко-архитектурную экспертизу, которая обоснует, чем ценно здание. Фонд «Белый Ирис» заказал такую экспертизу. И сейчас она готова. В ближайшее время ее направят в ярославскую Службу охраны объектов культурного наследия для принятия решения о включении церкви в список полноценных памятников.

Раньше здесь всё было открыто Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кстати, еще одним интересным фактом из истории села стало то, что здесь в 2013 году снимали военный сериал «Ночные ласточки» (12+), где главную роль сыграла Татьяна Арнтгольц. Фильм рассказывает историю 46-го гвардейского женского авиаполка, который сражался с фашистами во время Великой Отечественной войны. Полуразваленную церковь киношники посчитали подходящей декорацией для иллюстрации военной разрухи.

Рядом с церковью расположено кладбище Рядом с относительно недавними захоронениями здесь можно найти и старинные надгробия Так выглядят очень старые могилы На надгробиях еще можно прочитать имена почивших Но есть ощущение, что современные захоронения постепенно вытеснят старые 1 из 5 Рядом с церковью расположено кладбище Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Резной дом священников

Четвертая достопримечательность села не такая величественная, как остальные, но тоже по-своему притягательная. Это уникальный резной деревянный дом священников Лебедевых.

Еще одна достопримечательность села — не такая величественная, как остальные, но очень симпатичная Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Он, как и его исторические соседи, также является выявленным объектом культурного наследия. При этом до сих пор остается жилым. Сейчас дом разделен на две квартиры, которые находятся в частной собственности.